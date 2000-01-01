Парни сыграли в футбол на льду. Видео
Блогер Роб Уорлинг продолжает экспериментировать с видами спорта. На этот раз он с друзьями попробовал сыграть в футбол на льду в коньках. Вышло у них очень необычно!
Парни сыграли в футбол на льду. Видео
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