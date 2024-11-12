«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ

В РПЛ завершился 15-й тур — то есть наступил экватор сезона. В нём судьи, как и всегда, ошибались, однако без серьёзных последствий. Видеоассистенты вмешивались, после чего принимались верные решения. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го и 5-го туров.
- Таблица ошибок судей после 6-го тура.
- Таблица ошибок судей после 7-го и 8-го туров.
- Таблица ошибок судей после 9-го тура.
- Таблица ошибок судей после 10-го тура.
- Таблица ошибок судей после 11-го тура.
- Таблица ошибок судей после 12-го тура.
- Таблица ошибок судей после 13-го тура.
- Таблица ошибок судей после 14-го тура.
Ошибки судей в 15-м туре
По мнению Игоря Федотова, ключевых помарок не было. Наиболее спорный эпизод возник в матче «Рубин» — «Краснодар», когда видеоассистенты предложили Сергею Карасёву ещё раз пересмотреть эпизод с голом Олусегуна. В итоге главный арбитр изменил своё решение и не засчитал забитый мяч.
«Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно. Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасёв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасёва к монитору».
Таблица ошибок после 15-го тура
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» М
|2
|0
|-2
|«Акрон»
|2
|0
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Ахмат»
|2
|0
|-2
|«Динамо» Мх
|2
|1
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|1
|1
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Зенит»
|0
|1
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Спартак»
|0
|1
|+1
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|3
|+3
Ошибки, исправленные VAR
Здесь было сразу несколько эпизодов. Чаще всего к монитору бегал Сергей Цыганок, который дважды не увидел пенальти в ворота «Факела» и исправился после помощи видеоассистентов. Николай Левников тоже прогулялся до монитора в матче «Динамо» Махачкала — «Оренбург» и убедился, что показывать красную карточку не стоит.
Роману Сафьяну видеоаасистенты помогли назначить пенальти, после которого «Ростов» забил второй гол. А Карасёву, как уже было сказано, — сначала назначить пенальти в ворота «Краснодара», а потом отменить гол.
Таблица ошибок, исправленных VAR
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Факел»
|5
|2
|-3
|«Химки»
|5
|6
|+1
|«Динамо» Мх
|4
|0
|-4
|«Ахмат»
|3
|2
|-1
|«Спартак»
|3
|3
|0
|«Рубин»
|3
|5
|+2
|«Динамо» М
|2
|1
|-1
|«Краснодар»
|2
|1
|-1
|«Оренбург»
|2
|2
|0
|«Ростов»
|2
|2
|0
|«Крылья Советов»
|2
|2
|0
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|ЦСКА
|1
|2
|+1
|«Пари НН»
|1
|2
|+1
|«Локомотив»
|1
|3
|+2
|«Зенит»
|0
|2
|+2