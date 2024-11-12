«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ

В РПЛ завершился 15-й тур — то есть наступил экватор сезона. В нём судьи, как и всегда, ошибались, однако без серьёзных последствий. Видеоассистенты вмешивались, после чего принимались верные решения. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 15-м туре

По мнению Игоря Федотова, ключевых помарок не было. Наиболее спорный эпизод возник в матче «Рубин» — «Краснодар», когда видеоассистенты предложили Сергею Карасёву ещё раз пересмотреть эпизод с голом Олусегуна. В итоге главный арбитр изменил своё решение и не засчитал забитый мяч.

Игорь Федотов экс-арбитр РПЛ «Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно. Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасёв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасёва к монитору».

Таблица ошибок после 15-го тура

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» М 2 0 -2 «Акрон» 2 0 -2 «Оренбург» 2 0 -2 «Ахмат» 2 0 -2 «Динамо» Мх 2 1 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ростов» 2 2 0 «Крылья Советов» 1 1 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Зенит» 0 1 +1 «Краснодар» 0 1 +1 «Спартак» 0 1 +1 «Локомотив» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2 «Пари НН» 0 3 +3

Ошибки, исправленные VAR

Здесь было сразу несколько эпизодов. Чаще всего к монитору бегал Сергей Цыганок, который дважды не увидел пенальти в ворота «Факела» и исправился после помощи видеоассистентов. Николай Левников тоже прогулялся до монитора в матче «Динамо» Махачкала — «Оренбург» и убедился, что показывать красную карточку не стоит.

Роману Сафьяну видеоаасистенты помогли назначить пенальти, после которого «Ростов» забил второй гол. А Карасёву, как уже было сказано, — сначала назначить пенальти в ворота «Краснодара», а потом отменить гол.

Таблица ошибок, исправленных VAR