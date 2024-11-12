Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

РПЛ-2024/2025, таблица ошибок судей, против кого арбитры ошибаются чаще остальных, статистика 15 туров, VAR

«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
Дмитрий Зимин
Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии
Чаще всего по-прежнему ошибаются в пользу «Нижнего».

В РПЛ завершился 15-й тур — то есть наступил экватор сезона. В нём судьи, как и всегда, ошибались, однако без серьёзных последствий. Видеоассистенты вмешивались, после чего принимались верные решения. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Разбор 15-го тура:
«Арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару». Судейство в 15-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Арбитры не виноваты, что «Зенит» приблизился к «Краснодару». Судейство в 15-м туре РПЛ

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 15-м туре

По мнению Игоря Федотова, ключевых помарок не было. Наиболее спорный эпизод возник в матче «Рубин» — «Краснодар», когда видеоассистенты предложили Сергею Карасёву ещё раз пересмотреть эпизод с голом Олусегуна. В итоге главный арбитр изменил своё решение и не засчитал забитый мяч.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-арбитр РПЛ

«Судьи правильно отменили гол, потому что действия Сперцяна носили безрассудный характер. Даже если он пытался акцентированно сыграть в мяч, то на такой скорости это невозможно. Получилось, что Сперцян заблокировал соперника и, вместо того чтобы согнуть ноги и сделать эпизод игровым, оставил их и попал по голени шипами. Это очень простой момент, а из него хотят сделать сложный. Карасёв его не видел, и ему надо было не из-за спин выглядывать, а уйти в обратную диагональ. Мог помочь второй ассистент, но ему, видимо, не хватило смелости поднять флаг и сказать, что был фол. Спасибо Кукуяну на VAR, который разобрался и позвал Карасёва к монитору».

Таблица ошибок после 15-го тура

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» М20-2
«Акрон»20-2
«Оренбург»20-2
«Ахмат»20-2
«Динамо» Мх21-1
«Химки»10-1
«Ростов»220
«Крылья Советов»110
ЦСКА000
«Рубин»000
«Зенит»01+1
«Краснодар»01+1
«Спартак»01+1
«Локомотив»02+2
«Факел»02+2
«Пари НН»03+3

Ошибки, исправленные VAR

Здесь было сразу несколько эпизодов. Чаще всего к монитору бегал Сергей Цыганок, который дважды не увидел пенальти в ворота «Факела» и исправился после помощи видеоассистентов. Николай Левников тоже прогулялся до монитора в матче «Динамо» Махачкала — «Оренбург» и убедился, что показывать красную карточку не стоит.

Роману Сафьяну видеоаасистенты помогли назначить пенальти, после которого «Ростов» забил второй гол. А Карасёву, как уже было сказано, — сначала назначить пенальти в ворота «Краснодара», а потом отменить гол.

Таблица ошибок, исправленных VAR

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Факел»52-3
«Химки»56+1
«Динамо» Мх40-4
«Ахмат»32-1
«Спартак»330
«Рубин»35+2
«Динамо» М21-1
«Краснодар»21-1
«Оренбург»220
«Ростов»220
«Крылья Советов»220
«Акрон»23+1
ЦСКА12+1
«Пари НН»12+1
«Локомотив»13+2
«Зенит»02+2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android