Старт Николича в ЦСКА — на уровне Федотова. Какие проблемы ещё надо решить?

Победив «Крылья», ЦСКА немного загасил тот негатив, который вылился на команду после дерби. А его после поражения от «Спартака» было достаточно. Хотя оно стало для команды первым с 14 сентября. Тогда в Москву приехал «Зенит», забил первым же ударом в створ – и потом удержал результат. После у команды Марко Николича было шесть побед и три ничейных результата (в том числе с «Факелом» дома без голов). Очень достойно, если учитывать число проблем. Но потом на «ВЭБ Арене» оказался «Спартак», закатил два гола, и дальше началось неизбежное – публичная порка главного тренера.

В этом нет ничего удивительного: дерби исторически воспринимается как отдельный матч, который может поменять настроение общественности. Если бы ЦСКА победил – то же самое ждало бы Станковича. Сравнение с предыдущими тренерами, критика клуба за выбор иностранца и дальше по списку. Неизбежные, пусть и не совсем справедливые вещи.

Сравним работу Николича с Федотовым за вас: в сезоне с серебром дела были не сильно лучше

Один из основных вопросов, циркулирующих в тот момент в медиа и телеграм-каналах: зачем стоило отказываться от российского тренера в угоду европейскому спецу? Это, по мнению части общества, можно делать, только если иностранец в разы сильнее и показывает это с 1-го тура. Естественно, Николича противопоставляют Владимиру Федотову. От этого просто невозможно уйти. И те, кто рьяно поддерживал бывшего тренера, могли почувствовать себя правыми.

Но давайте сравним результаты с помощью простейшей математики: откатываемся на два года назад, то есть в первый сезон Федотова. Он только принял команду и после 15-го тура держал её на третьем месте с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» было уже 10 очков. От «Спартака» – три. Сравним с нынешним положением дел – у ЦСКА 27 очков, то есть только на два меньше – те же 10 от первого места и шесть от третьего. Согласитесь, разница в одной победе над условным «Факелом», когда должны были дожимать соперника в большинстве, но чуть не повезло. По составу эти команды сравнивать не очень корректно: тогда у Федотова были Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов. Причём Фёдор проводил очень яркий сезон и закончил его с 19 мячами. Да и остальные иностранцы на тот момент ещё не забили на требования Федотова и действительно выкладывались. При этом разница к 15-му туру – всего два очка. Да, имеется, но не критическая.

Владимир Федотов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальше смотрим на второй сезон Федотова, после которого тренера уже убрали из ЦСКА. Старт ведь тогда тоже был не самым плохим – ЦСКА к середине чемпионата шёл на том же третьем месте, но с 25 очками. И выделялся двумя моментами – целых 20 пропущенных голов (сейчас 10) и семь ничейных результатов. Отставание от первого места было семь очков. А основные неудачи тренера ждали уже дальше.

Простой вывод: Николич выступает примерно на уровне объективных ожиданий. На старте он не перебивает достижения Федотова, но точно не выглядит принципиально хуже. Игра в обороне точно стала лучше. Где-то не везёт, но это нормальная история. Да, отставание от лидеров больше, но это говорит только о том, что «Краснодар» и «Зенит» проводят уникальный по частоте набора очков сезон. При этом попасть в топ-3 всё ещё возможно. Пусть и будет очень трудно.

Важно, что Николич признаёт проблемы, которые есть у команды сейчас. Перед матчем с «Крыльями Советов» на «Чемпионате» вышло интервью с тренером, где он признал небольшой спад формы.

Марко Николич главный тренер ЦСКА «Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три-четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас – чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит, должны появиться другие, которые потащат команду за собой».

Какие вопросы есть к Николичу

Их тоже достаточно. Первый – схема. Николич сразу после своего прихода обозначил, что не собирается устраивать игровую революцию, учитывая, что два года ЦСКА собирал игроков под 3-4-3. При этом пришедшие новички, казалось, как раз указывали на то, что возможны эксперименты. Клуб подписал универсального Жемалетдинова, Койта, да и Гуарирапа способен сыграть на нескольких позициях. Не говоря уже о Пьяниче, который за время своей карьеры выходил опорником, в центре и даже плеймейкером. Другой момент, что часть новичков прибыла к концу трансферного окна. И, естественно, Николич вряд ли бы решился на большую трансформацию схемы по ходу сезона.

Сам он признавался, что на внедрение чего-то нового просто не хватило времени. При этом они внесли изменения в то, что было. Пусть и не глобальные. И это привело к положительным моментам.

Марко Николич главный тренер ЦСКА «Во-первых, мы более стабильно играем в обороне, не пропускаем много мячей. Ещё пару игр назад мы не допускали моментов у своих ворот – это самое важное. Появилась стабильность при стандартах, но сейчас мы чуть приостановились в атаке. Конечно, это всем видно. Нам надо прибавить в фазе завершения. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения. Нам чуть не хватает опыта. И надо добавить качество в эту линию».

При этом тренер не скрывает, что зимой возможен переход на схему с четырьмя защитниками и ромбом в полузащите. А нынешняя станет альтернативной.

Второй вопрос – проблемы с характером. На них указывал Николич после матча с «Факелом». Тогда он чётко дал понять, что у некоторых игроков появилась самоуверенность после хорошей серии без поражений. И на встречу они вышли расслабленными. Но в этом ведь и заключается работа главного тренера – держать игроков в правильном эмоциональном тонусе, а если его нет – отправлять на скамейку. При этом тренер отметил, что на игру со «Спартаком» будет совсем другой настрой. Но в итоге мы увидели чуть ли не худший матч команды Николича с начала сезона.

Марко Николич Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марко работает с ЦСКА несколько месяцев. Понятно, что это не срок для глобальных выводов. Время их делать придёт весной, когда команда окончательно привыкнет к требованиям, проведёт полноценные сборы, а тренер, возможно, получит ещё нескольких новичков. Пока есть вопросы, но они не кажутся нерешаемыми.

А говорить, что Николич не оправдал ожиданий, сейчас точно нельзя.