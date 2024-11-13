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Проблемы ЦСКА при Марко Николиче: результаты, травмы, как работает тренер, подробности, мнение, РПЛ-2024/2025

Старт Николича в ЦСКА — на уровне Федотова. Какие проблемы ещё надо решить?
Дмитрий Зимин
Проблемы ЦСКА при Марко Николиче
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Кажется, от сербского тренера ждут слишком многого.

Победив «Крылья», ЦСКА немного загасил тот негатив, который вылился на команду после дерби. А его после поражения от «Спартака» было достаточно. Хотя оно стало для команды первым с 14 сентября. Тогда в Москву приехал «Зенит», забил первым же ударом в створ – и потом удержал результат. После у команды Марко Николича было шесть побед и три ничейных результата (в том числе с «Факелом» дома без голов). Очень достойно, если учитывать число проблем. Но потом на «ВЭБ Арене» оказался «Спартак», закатил два гола, и дальше началось неизбежное – публичная порка главного тренера.

В этом нет ничего удивительного: дерби исторически воспринимается как отдельный матч, который может поменять настроение общественности. Если бы ЦСКА победил – то же самое ждало бы Станковича. Сравнение с предыдущими тренерами, критика клуба за выбор иностранца и дальше по списку. Неизбежные, пусть и не совсем справедливые вещи.

Чтобы лучше понимать Николича и современный ЦСКА, надо прочитать это интервью:
«Бывают игры, где никому ничего не надо». Первое большое интервью с Николичем в ЦСКА
Эксклюзив
«Бывают игры, где никому ничего не надо». Первое большое интервью с Николичем в ЦСКА

Сравним работу Николича с Федотовым за вас: в сезоне с серебром дела были не сильно лучше

Один из основных вопросов, циркулирующих в тот момент в медиа и телеграм-каналах: зачем стоило отказываться от российского тренера в угоду европейскому спецу? Это, по мнению части общества, можно делать, только если иностранец в разы сильнее и показывает это с 1-го тура. Естественно, Николича противопоставляют Владимиру Федотову. От этого просто невозможно уйти. И те, кто рьяно поддерживал бывшего тренера, могли почувствовать себя правыми.

Но давайте сравним результаты с помощью простейшей математики: откатываемся на два года назад, то есть в первый сезон Федотова. Он только принял команду и после 15-го тура держал её на третьем месте с 29 очками. Отставание от лидирующего «Зенита» было уже 10 очков. От «Спартака» – три. Сравним с нынешним положением дел – у ЦСКА 27 очков, то есть только на два меньше – те же 10 от первого места и шесть от третьего. Согласитесь, разница в одной победе над условным «Факелом», когда должны были дожимать соперника в большинстве, но чуть не повезло. По составу эти команды сравнивать не очень корректно: тогда у Федотова были Зайнутдинов, Медина, Карраскаль, Мендес, Чалов. Причём Фёдор проводил очень яркий сезон и закончил его с 19 мячами. Да и остальные иностранцы на тот момент ещё не забили на требования Федотова и действительно выкладывались. При этом разница к 15-му туру – всего два очка. Да, имеется, но не критическая.

Владимир Федотов

Владимир Федотов

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальше смотрим на второй сезон Федотова, после которого тренера уже убрали из ЦСКА. Старт ведь тогда тоже был не самым плохим – ЦСКА к середине чемпионата шёл на том же третьем месте, но с 25 очками. И выделялся двумя моментами – целых 20 пропущенных голов (сейчас 10) и семь ничейных результатов. Отставание от первого места было семь очков. А основные неудачи тренера ждали уже дальше.

Простой вывод: Николич выступает примерно на уровне объективных ожиданий. На старте он не перебивает достижения Федотова, но точно не выглядит принципиально хуже. Игра в обороне точно стала лучше. Где-то не везёт, но это нормальная история. Да, отставание от лидеров больше, но это говорит только о том, что «Краснодар» и «Зенит» проводят уникальный по частоте набора очков сезон. При этом попасть в топ-3 всё ещё возможно. Пусть и будет очень трудно.

Важно, что Николич признаёт проблемы, которые есть у команды сейчас. Перед матчем с «Крыльями Советов» на «Чемпионате» вышло интервью с тренером, где он признал небольшой спад формы.

Марко Николич
Марко Николич
главный тренер ЦСКА

«Если смотреть на дистанцию из 15 игр, то всё хорошо. Да, мне всегда хочется побеждать, но спад на три-четыре матча — это нормально. По ходу сезона невозможно всегда двигаться на высоком уровне. У нас месяц назад был высокий уровень игры и результата. Сейчас – чуть спад спортивной формы, и с этим связан спад результатов. Есть такой момент, что другие игроки сейчас должны становиться лидерами. У нас был фантастический отрезок у Вани Облякова, у Аббоса Файзуллаева. Сейчас у них спад, значит, должны появиться другие, которые потащат команду за собой».

Какие вопросы есть к Николичу

Их тоже достаточно. Первый – схема. Николич сразу после своего прихода обозначил, что не собирается устраивать игровую революцию, учитывая, что два года ЦСКА собирал игроков под 3-4-3. При этом пришедшие новички, казалось, как раз указывали на то, что возможны эксперименты. Клуб подписал универсального Жемалетдинова, Койта, да и Гуарирапа способен сыграть на нескольких позициях. Не говоря уже о Пьяниче, который за время своей карьеры выходил опорником, в центре и даже плеймейкером. Другой момент, что часть новичков прибыла к концу трансферного окна. И, естественно, Николич вряд ли бы решился на большую трансформацию схемы по ходу сезона.

Сам он признавался, что на внедрение чего-то нового просто не хватило времени. При этом они внесли изменения в то, что было. Пусть и не глобальные. И это привело к положительным моментам.

Марко Николич
Марко Николич
главный тренер ЦСКА

«Во-первых, мы более стабильно играем в обороне, не пропускаем много мячей. Ещё пару игр назад мы не допускали моментов у своих ворот – это самое важное. Появилась стабильность при стандартах, но сейчас мы чуть приостановились в атаке. Конечно, это всем видно. Нам надо прибавить в фазе завершения. Бывали игры, когда мы создавали очень много, но не успевали забивать – не хватало ключевой передачи и концентрации при завершении. У нас много подходов на половину поля соперника, а вот для удара надо принимать правильные решения. Нам чуть не хватает опыта. И надо добавить качество в эту линию».

При этом тренер не скрывает, что зимой возможен переход на схему с четырьмя защитниками и ромбом в полузащите. А нынешняя станет альтернативной.

Второй вопрос – проблемы с характером. На них указывал Николич после матча с «Факелом». Тогда он чётко дал понять, что у некоторых игроков появилась самоуверенность после хорошей серии без поражений. И на встречу они вышли расслабленными. Но в этом ведь и заключается работа главного тренера – держать игроков в правильном эмоциональном тонусе, а если его нет – отправлять на скамейку. При этом тренер отметил, что на игру со «Спартаком» будет совсем другой настрой. Но в итоге мы увидели чуть ли не худший матч команды Николича с начала сезона.

Марко Николич

Марко Николич

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Марко работает с ЦСКА несколько месяцев. Понятно, что это не срок для глобальных выводов. Время их делать придёт весной, когда команда окончательно привыкнет к требованиям, проведёт полноценные сборы, а тренер, возможно, получит ещё нескольких новичков. Пока есть вопросы, но они не кажутся нерешаемыми.

А говорить, что Николич не оправдал ожиданий, сейчас точно нельзя.

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