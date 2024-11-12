«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее

Совсем скоро сборная России сыграет две товарищеские встречи – с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19). Команда проведёт сбор в Краснодаре на базе одноимённого клуба. В преддверии матчей главный тренер Валерий Карпин ответил на самые актуальные вопросы.

Сбор на базе «Краснодара», кто в каком состоянии приехал

Всё хорошо, все довольны. Пока есть небольшие ограничения: сегодня на тренировке не было Тюкавина, Дивеева. Миранчук добрался только в 6:00 утра, дали ему день на восстановление и адаптацию. Остальные – вроде нормально. Сегодня дали паузу Тюкавину. Есть небольшое повреждение, скорее, даже больше ушиб спины. Завтра-послезавтра будет уже в строю.

Условия очень хорошие. Огонь! Спасибо «Краснодару» и Сергею Николаевичу за такой приём. Любые наши капризы решаются. Завтра пообщаюсь с Сергеем Николаевичем. О чём можно общаться? О футболе. Что касается футбола, то обо всём. В шахматы вряд ли сыграем. Если только в карты.

СБОРНАЯ РОССИИ Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Отсутствие Баринова, приедет ли Алексей Миранчук, вызов Дугласа

На данный момент надеюсь, что никто не пропустит матчи, кроме Баринова. На данный момент все 25 полевых игроков плюс вратари, думаю, смогут принять участие в матчах.

Известно ли, что подразумевается под семейными обстоятельствами у Баринова? Мне известно. У него спросите. Это его семья. Захочет — озвучит. Ничего сверхъестественного, но ему надо было находиться с семьёй.

Просил ли Миранчук его не вызывать? До меня никакие просьбы, разговоры по этому поводу не доходили. Алексей сыграет 19-го, потом сыграет 24 ноября. Да, лететь далеко, долго. Но если взять «Ростов» или «Краснодар», мы тоже так добираемся до Москвы, как и Миранчук до Америки. По времени плюс-минус так же. Ничего, живы.

Сможет ли Дуглас Сантос в дальнейшем сыграть за сборную России? Когда у него будут все документы… Футбольные, я имею в виду. Кроме паспорта, надо ещё футбольное гражданство поменять. Если проблем с этим не будет, то да. Почему нет?

Задача на Бруней, уровень желаемых соперников

Будет задача сыграть «на ноль» и забить как можно больше. Всегда такая задача. Никто и не сказал цифру 10:0. Сказали, как можно больше: пять — пять, шесть — шесть, 10 — 10.

Что было бы интереснее — сыграть с Брунеем или с «Краснодаром»? С Брунеем. Потому что это сборная, «Краснодар» — это клуб. Клубы должны играть с клубами, а сборные — со сборными. Сила соперника важна. Если больше будет таких соперников, как Сербия или Камерун, мы все будем счастливы. Но что есть, то есть. Для подготовки к матчам можно сыграть с хорошим, сильным клубом. В нынешних условиях надо играть со сборными, пускай не самого сильного качества.

Почему в сборной нет Дзюбы, прощальный матч для возрастных игроков

Много желающих забить Брунею? Понятно, что желающих много. Те футболисты, которые приехали, тоже, наверное, желают забить Брунею и не только. Окей.

Чувствую ли обиду в интервью Дзюбы? Естественно, я его не видел. Слышал, что есть желание забить гол и рекорд побить [по голам за сборную]. Но не думаю, что сборная существует для того, чтобы кто-то ставил какие-то рекорды.

ДЗЮБА И КАРПИН Фото: «Чемпионат»/ФК «Акрон»

Почему в сборной нет Дзюбы? После отстранения риторика не менялась. В 31 год ещё может быть, но в 35 лет… Завтра нас, наверное не вернут, может, послезавтра. Смысла просматривать игроков, которые уже были в сборной и давно в ней играли, нет. На данный момент лучше давать молодым шанс как-то себя проявить, адаптироваться и понять, что это такое.

Организация прощального матча для возрастных игроков? Если РФС посчитает, что такой матч нужен, ради бога.

Тренер вратарей Кафанов — о Сафонове в «ПСЖ», новичках и новом паспорте Хайкина

Хайкин ещё не получил норвежское гражданство. Если он его получает, то у него, помимо российского, есть ещё два гражданства: Великобритании и Израиля. То есть просто прибавится ещё одно гражданство, и до этого момента ничего не меняется. Если он получит гражданство и его вызовут в сборную Норвегии, то тогда можно говорить об этом. Только тогда, как он будет заигран за сборную, то вопрос отпадёт. Но это очень далеко. Думаю, это не стоит обсуждать.

Последний раз общался с Сафоновым перед «Атлетико». Чувствует себя хорошо, тренеры «ПСЖ» дали ещё шанс Доннарумме, потому что он всё-таки заслужил тем, что долго играет, больше опыта. Но у них нет претензий к Матвею, они им очень довольны.

Ещё они смотрят на то, где соперник сильнее прессингует. Матвей выходит в тех играх, потому что лучше играет ногами. Это ощутимое преимущество перед Доннаруммой. Но Джанлуиджи делает ошибки, потихоньку кредит доверия к Матвею выше. Для тренеров они уже примерно на одном уровне. Это уже не та ситуация, которая была в июле, когда он только пришёл. Всё изменилось быстрее, чем я предполагал. Здесь есть и заслуга Матвея, и неудачные игры Доннаруммы. Матвея могут поставить в состав в любой момент. Они об этом узнают за два-три часа до игры.

Вызов Давида Волка? Когда в сборную приходят новички, мы для них делаем отдельные видео из их матчей. А также для них делаем видео, что нужно делать в сборной. Было два эпизода, которые мы покажем. Чего бы мы хотели и чего не должно быть в сборной. В клубе требования одни, а в сборной – совсем другие. Эти требования зависят от стиля игры команды. К примеру, стиль сборной России кардинально отличается от стиля «Динамо» Махачкала. Но зная, что Волк – очень талантливый парень и в своё время я переводил его из академии в главную команду «Рубина», и хотел, чтобы он понял, что нужно в сборной и что ему нужно делать в «Динамо», когда он вернётся. Чтобы в следующий раз, когда он заработает вызов в сборную, был готов к этим вещам. Хотя такие видео мы ему уже посылали.

В «Динамо» предполагается более рискованная игра у вратарей. По сути, Волк хорошо технически оснащён, но другое дело, что в «Динамо» это не приветствуется. Мы показываем Давиду моменты, которые он мог делать в «Динамо». Но там игра простая. Их можно понять, ведь они борются за выживание, и каждая ошибка — это потеря очков. У них команда по забитым мячам находится на последнем месте, забив девять мячей, а набрала 15 очков. Я такого не припомню за свою 23-летнюю карьеру. И при этом они находятся по пропущенным на пятом месте. В этом большая заслуга Волка.