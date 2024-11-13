«Дверь сборной я для себя закрыл». Почему Карпин не вызывает игрока из топ-клуба РПЛ?

Сборная России в ближайшие дни сыграет товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября). В нашу национальную команду вызваны почти три десятка футболистов, включая двух правых защитников – Вячеслава Караваева («Зенит») и Арсена Адамова («Ахмат»). Есть в заявке и целая группа игроков «Локомотива». Однако в состав национальной команды в очередной раз не попал правый защитник железнодорожников Максим Ненахов. И это, кажется, серьёзно задевает 25-летнего игрока.

«Дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоёвывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами. Пытался ли узнать, почему не вызывают? Нет. А зачем? Я всё доказываю своей игрой» (Sport24).

Более того, на тему приглашения Ненахова в сборную России высказался и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он также считает, что Валерий Карпин незаслуженно игнорирует его правого защитника.

«Рекомендовал бы Ненахова в сборную России, – сказал Галактионов. – Не в расширенном списке, а в окончательном. Но это решение тренера. Сейчас Ненахов проводит один из лучших своих отрезков. Он стал одним из лидеров обороны».

В прошлые сезоны Ненахова, откровенно говоря, было трудно представить в сборной России. Но сейчас «Локомотив» закрепился в группе лидеров РПЛ, а в его обороне стало больше порядка. Так заслуживает ли Максим вызова в национальную команду и действительно ли он сильнее конкурентов?

Помимо Караваева и Адамова, конкурентом Ненахова за место в сборной России можно считать Андрея Ланговича из «Ростова». Универсалов вроде Александра Сильянова из того же «Локомотива», Даниила Хлусевича из «Спартака» и Илью Вахания из «Ростова», которые могут закрыть разные фланги, не берём, так как их труднее сравнивать по позиции в этом сезоне. В списках Карпина был ещё Сергей Волков, но пока экс-игрок «Краснодара» отпал, поскольку превратился в запасного в «Зените» и получил тяжёлую травму.

Максим Ненахов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ненахов в нынешнем чемпионате сыграл все 15 матчей, в которых не совершил результативных действий. У Адамова 15 встреч, один гол и одна голевая передача. У Ланговича 14 матчей, он набрал 1+2. У Караваева 12 встреч и 0+0. Это общая статистика. А вот различные конкретные показатели (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

Показатель Ненахов Караваев Адамов Лангович Индекс (оценка) 216 225 209 212 ТТД (всего) 70,6 63,7 60,9 72,1 ТТД успешные 84% 86% 81% 77% Отборы мяча 3,3 2,8 3,0 3,9 Перехваты 5,5 2,3 5,2 7,5 Подборы 5,8 3,2 5,6 4,7 Овладевания 5,0 2,5 4,4 5,1 Единоборства 11,7 7,3 11,4 14,2 Выигранные единоборства 60% 52% 65% 51% Фолы 1,0 0,5 0,9 0,7 Заработанные на себе фолы 1,6 0,1 1,3 0,7 Удары 0,72 0,3 0,78 0,78 Удары в створ 0,24 0,22 0,26 0,23 Передачи 44,6 49,0 34,8 43,2 Точность передач 86% 90% 82% 80% Точные длинные пасы 1,2 0,5 0,9 0,7 Точные пасы в штрафную 1,6 1,5 1,2 4,2 Ключевые передачи 0,08 0,78 0,13 0,23 Потери мяча 3,3 3,2 4,3 5,2 Потери на своей половине 0,7 1,0 0,9 0,8

Как видно, из представленных здесь двух десятков показателей в семи лучший – Караваев. У него и самый высокий средний индекс (оценка по сезону), составляющий 225 баллов. Лангович лидирует по шести показателям, Адамов – по двум. Кроме того, Лангович с Адамовым делят первое место по количеству ударов в среднем за 90 минут.

Что касается Ненахова, то кое в чём он действительно успешнее конкурентов в этом сезоне РПЛ. Максим собирает больше подборов, допускает меньше потерь на своей половине поля, зарабатывает больше фолов на себе и чуть-чуть опережает остальных по точным длинным передачам. Насколько это ценно с точки зрения приглашения футболиста в сборную России – решайте сами. Видимо, Карпин так не думает.

По цифрам Ненахов ни в чём не проседает на фоне остальных. Другое дело, что никакая статистика не передаст действия футболиста без мяча, в том числе позиционные ошибки защитника, после которых команда пропускает голы. Для оценки игры Ненахова важно было также проанализировать ситуации, в которых соперники забивали «Локомотиву».

В матче 1-го тура с «Акроном» первая голевая атака соперника началась с проигранного Ненаховым единоборства на чужой половине поля. Прошла передача за спины, противник набрал скорость, и Солтмурад Бакаев точным ударом сделал счёт 1:1.

Во встрече 2-го тура с московским «Динамо» победный гол в ворота железнодорожников забил Милан Майсторович, который на угловом выиграл позицию у Ненахова. Максим держал серба руками, тем не менее не помешал пробить.

В игре 8-го тура с «Оренбургом» Ненахов при счёте 1:0 в пользу «Локо» не доиграл в штрафной с Саидом Сахархизаном – и хозяева отыгрались. Иранец сместился слева в центр, Максим пошёл за ним, но выключился на секунду, так как не ожидал, что мяч срикошетит от партнёра. А Сахархизан среагировал быстрее.

По большому счёту это все эпизоды с пропущенными мячами «Локомотива» в чемпионате (3 из 16), в которых в той или иной степени была вина Ненахова. Разве что в матче с «Зенитом» Максим ещё не успел закрыть на рывке Андрея Мостового, когда сине-бело-голубые забили на контрвыпаде. Но там был объективно трудный для защитника момент.

Таким образом, после не самого удачного начала сезона Ненахов сумел прибавить, по крайней мере, свести к минимуму результативные ошибки. Правда, несколько смущает тот факт, что в 10 из 15 матчей сам же Галактионов менял Максима. У игрока проблемы с физикой или каждый раз перестановки были просто частью тактического плана тренера? Карпин наверняка задался бы этим вопросом, если бы планировал вызвать Ненахова в сборную России. Пожелаем Максиму продолжать прогрессировать вместо того, чтобы закрывать куда-то двери, и однажды выйти на такой уровень, когда у тренера не останется дилеммы – звать или не звать.