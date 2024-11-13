«Дверь сборной я для себя закрыл». Почему Карпин не вызывает игрока из топ-клуба РПЛ?

Сборная России в ближайшие дни сыграет товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября). В нашу национальную команду вызваны почти три десятка футболистов, включая двух правых защитников – Вячеслава Караваева («Зенит») и Арсена Адамова («Ахмат»). Есть в заявке и целая группа игроков «Локомотива». Однако в состав национальной команды в очередной раз не попал правый защитник железнодорожников Максим Ненахов. И это, кажется, серьёзно задевает 25-летнего игрока.
«Дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоёвывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами. Пытался ли узнать, почему не вызывают? Нет. А зачем? Я всё доказываю своей игрой» (Sport24).
Более того, на тему приглашения Ненахова в сборную России высказался и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он также считает, что Валерий Карпин незаслуженно игнорирует его правого защитника.
«Рекомендовал бы Ненахова в сборную России, – сказал Галактионов. – Не в расширенном списке, а в окончательном. Но это решение тренера. Сейчас Ненахов проводит один из лучших своих отрезков. Он стал одним из лидеров обороны».
В прошлые сезоны Ненахова, откровенно говоря, было трудно представить в сборной России. Но сейчас «Локомотив» закрепился в группе лидеров РПЛ, а в его обороне стало больше порядка. Так заслуживает ли Максим вызова в национальную команду и действительно ли он сильнее конкурентов?
Помимо Караваева и Адамова, конкурентом Ненахова за место в сборной России можно считать Андрея Ланговича из «Ростова». Универсалов вроде Александра Сильянова из того же «Локомотива», Даниила Хлусевича из «Спартака» и Илью Вахания из «Ростова», которые могут закрыть разные фланги, не берём, так как их труднее сравнивать по позиции в этом сезоне. В списках Карпина был ещё Сергей Волков, но пока экс-игрок «Краснодара» отпал, поскольку превратился в запасного в «Зените» и получил тяжёлую травму.
Максим Ненахов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Ненахов в нынешнем чемпионате сыграл все 15 матчей, в которых не совершил результативных действий. У Адамова 15 встреч, один гол и одна голевая передача. У Ланговича 14 матчей, он набрал 1+2. У Караваева 12 встреч и 0+0. Это общая статистика. А вот различные конкретные показатели (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):
|Показатель
|Ненахов
|Караваев
|Адамов
|Лангович
|Индекс (оценка)
|216
|225
|209
|212
|ТТД (всего)
|70,6
|63,7
|60,9
|72,1
|ТТД успешные
|84%
|86%
|81%
|77%
|Отборы мяча
|3,3
|2,8
|3,0
|3,9
|Перехваты
|5,5
|2,3
|5,2
|7,5
|Подборы
|5,8
|3,2
|5,6
|4,7
|Овладевания
|5,0
|2,5
|4,4
|5,1
|Единоборства
|11,7
|7,3
|11,4
|14,2
|Выигранные единоборства
|60%
|52%
|65%
|51%
|Фолы
|1,0
|0,5
|0,9
|0,7
|Заработанные на себе фолы
|1,6
|0,1
|1,3
|0,7
|Удары
|0,72
|0,3
|0,78
|0,78
|Удары в створ
|0,24
|0,22
|0,26
|0,23
|Передачи
|44,6
|49,0
|34,8
|43,2
|Точность передач
|86%
|90%
|82%
|80%
|Точные длинные пасы
|1,2
|0,5
|0,9
|0,7
|Точные пасы в штрафную
|1,6
|1,5
|1,2
|4,2
|Ключевые передачи
|0,08
|0,78
|0,13
|0,23
|Потери мяча
|3,3
|3,2
|4,3
|5,2
|Потери на своей половине
|0,7
|1,0
|0,9
|0,8
Как видно, из представленных здесь двух десятков показателей в семи лучший – Караваев. У него и самый высокий средний индекс (оценка по сезону), составляющий 225 баллов. Лангович лидирует по шести показателям, Адамов – по двум. Кроме того, Лангович с Адамовым делят первое место по количеству ударов в среднем за 90 минут.
Что касается Ненахова, то кое в чём он действительно успешнее конкурентов в этом сезоне РПЛ. Максим собирает больше подборов, допускает меньше потерь на своей половине поля, зарабатывает больше фолов на себе и чуть-чуть опережает остальных по точным длинным передачам. Насколько это ценно с точки зрения приглашения футболиста в сборную России – решайте сами. Видимо, Карпин так не думает.
По цифрам Ненахов ни в чём не проседает на фоне остальных. Другое дело, что никакая статистика не передаст действия футболиста без мяча, в том числе позиционные ошибки защитника, после которых команда пропускает голы. Для оценки игры Ненахова важно было также проанализировать ситуации, в которых соперники забивали «Локомотиву».
В матче 1-го тура с «Акроном» первая голевая атака соперника началась с проигранного Ненаховым единоборства на чужой половине поля. Прошла передача за спины, противник набрал скорость, и Солтмурад Бакаев точным ударом сделал счёт 1:1.
Во встрече 2-го тура с московским «Динамо» победный гол в ворота железнодорожников забил Милан Майсторович, который на угловом выиграл позицию у Ненахова. Максим держал серба руками, тем не менее не помешал пробить.
В игре 8-го тура с «Оренбургом» Ненахов при счёте 1:0 в пользу «Локо» не доиграл в штрафной с Саидом Сахархизаном – и хозяева отыгрались. Иранец сместился слева в центр, Максим пошёл за ним, но выключился на секунду, так как не ожидал, что мяч срикошетит от партнёра. А Сахархизан среагировал быстрее.
По большому счёту это все эпизоды с пропущенными мячами «Локомотива» в чемпионате (3 из 16), в которых в той или иной степени была вина Ненахова. Разве что в матче с «Зенитом» Максим ещё не успел закрыть на рывке Андрея Мостового, когда сине-бело-голубые забили на контрвыпаде. Но там был объективно трудный для защитника момент.
Таким образом, после не самого удачного начала сезона Ненахов сумел прибавить, по крайней мере, свести к минимуму результативные ошибки. Правда, несколько смущает тот факт, что в 10 из 15 матчей сам же Галактионов менял Максима. У игрока проблемы с физикой или каждый раз перестановки были просто частью тактического плана тренера? Карпин наверняка задался бы этим вопросом, если бы планировал вызвать Ненахова в сборную России. Пожелаем Максиму продолжать прогрессировать вместо того, чтобы закрывать куда-то двери, и однажды выйти на такой уровень, когда у тренера не останется дилеммы – звать или не звать.