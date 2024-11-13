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Россия — Бруней: почему Карпин не вызвал Ненахова в сборную — заявление защитника о закрытых дверях, разбор, статистика

«Дверь сборной я для себя закрыл». Почему Карпин не вызывает игрока из топ-клуба РПЛ?
Анатолий Романов
Максим Ненахов
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Галактионов убеждён, что Ненахов заслуживает места в главной команде России.

Сборная России в ближайшие дни сыграет товарищеские матчи с Брунеем (15 ноября) и Сирией (19 ноября). В нашу национальную команду вызваны почти три десятка футболистов, включая двух правых защитников – Вячеслава Караваева («Зенит») и Арсена Адамова («Ахмат»). Есть в заявке и целая группа игроков «Локомотива». Однако в состав национальной команды в очередной раз не попал правый защитник железнодорожников Максим Ненахов. И это, кажется, серьёзно задевает 25-летнего игрока.

«Дверь сборной я для себя закрыл. Раз на меня не рассчитывают, зачем мне туда стремиться? Я стараюсь играть в клубе, завоёвывать титулы тут. Если сборная во мне не нуждается – пусть справляются сами. Пытался ли узнать, почему не вызывают? Нет. А зачем? Я всё доказываю своей игрой» (Sport24).

Изучаем таблицу ошибок арбитров по итогам 15 туров:
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ
«Зениту» VAR не мешает, а аутсайдеры страдают. Таблица ошибок судей в первом круге РПЛ

Более того, на тему приглашения Ненахова в сборную России высказался и главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов. Он также считает, что Валерий Карпин незаслуженно игнорирует его правого защитника.
«Рекомендовал бы Ненахова в сборную России, – сказал Галактионов. – Не в расширенном списке, а в окончательном. Но это решение тренера. Сейчас Ненахов проводит один из лучших своих отрезков. Он стал одним из лидеров обороны».

В прошлые сезоны Ненахова, откровенно говоря, было трудно представить в сборной России. Но сейчас «Локомотив» закрепился в группе лидеров РПЛ, а в его обороне стало больше порядка. Так заслуживает ли Максим вызова в национальную команду и действительно ли он сильнее конкурентов?

Помимо Караваева и Адамова, конкурентом Ненахова за место в сборной России можно считать Андрея Ланговича из «Ростова». Универсалов вроде Александра Сильянова из того же «Локомотива», Даниила Хлусевича из «Спартака» и Илью Вахания из «Ростова», которые могут закрыть разные фланги, не берём, так как их труднее сравнивать по позиции в этом сезоне. В списках Карпина был ещё Сергей Волков, но пока экс-игрок «Краснодара» отпал, поскольку превратился в запасного в «Зените» и получил тяжёлую травму.

Максим Ненахов

Максим Ненахов

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ненахов в нынешнем чемпионате сыграл все 15 матчей, в которых не совершил результативных действий. У Адамова 15 встреч, один гол и одна голевая передача. У Ланговича 14 матчей, он набрал 1+2. У Караваева 12 встреч и 0+0. Это общая статистика. А вот различные конкретные показатели (в среднем за 90 минут игры, по данным RuStat):

ПоказательНенаховКараваевАдамовЛангович
Индекс (оценка)216225209212
ТТД (всего)70,663,760,972,1
ТТД успешные84%86%81%77%
Отборы мяча3,32,83,03,9
Перехваты5,52,35,27,5
Подборы5,83,25,64,7
Овладевания5,02,54,45,1
Единоборства11,77,311,414,2
Выигранные единоборства60%52%65%51%
Фолы1,00,50,90,7
Заработанные на себе фолы1,60,11,30,7
Удары0,720,30,780,78
Удары в створ0,240,220,260,23
Передачи44,649,034,843,2
Точность передач86%90%82%80%
Точные длинные пасы1,20,50,90,7
Точные пасы в штрафную1,61,51,24,2
Ключевые передачи0,080,780,130,23
Потери мяча3,33,24,35,2
Потери на своей половине0,71,00,90,8

Как видно, из представленных здесь двух десятков показателей в семи лучший – Караваев. У него и самый высокий средний индекс (оценка по сезону), составляющий 225 баллов. Лангович лидирует по шести показателям, Адамов – по двум. Кроме того, Лангович с Адамовым делят первое место по количеству ударов в среднем за 90 минут.

Что касается Ненахова, то кое в чём он действительно успешнее конкурентов в этом сезоне РПЛ. Максим собирает больше подборов, допускает меньше потерь на своей половине поля, зарабатывает больше фолов на себе и чуть-чуть опережает остальных по точным длинным передачам. Насколько это ценно с точки зрения приглашения футболиста в сборную России – решайте сами. Видимо, Карпин так не думает.

По цифрам Ненахов ни в чём не проседает на фоне остальных. Другое дело, что никакая статистика не передаст действия футболиста без мяча, в том числе позиционные ошибки защитника, после которых команда пропускает голы. Для оценки игры Ненахова важно было также проанализировать ситуации, в которых соперники забивали «Локомотиву».

В матче 1-го тура с «Акроном» первая голевая атака соперника началась с проигранного Ненаховым единоборства на чужой половине поля. Прошла передача за спины, противник набрал скорость, и Солтмурад Бакаев точным ударом сделал счёт 1:1.

Во встрече 2-го тура с московским «Динамо» победный гол в ворота железнодорожников забил Милан Майсторович, который на угловом выиграл позицию у Ненахова. Максим держал серба руками, тем не менее не помешал пробить.

В игре 8-го тура с «Оренбургом» Ненахов при счёте 1:0 в пользу «Локо» не доиграл в штрафной с Саидом Сахархизаном – и хозяева отыгрались. Иранец сместился слева в центр, Максим пошёл за ним, но выключился на секунду, так как не ожидал, что мяч срикошетит от партнёра. А Сахархизан среагировал быстрее.

А что у «Локомотива» по ожидаемым очкам?
Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён
Три команды РПЛ идут по чемпионскому графику. Но и «Спартак» сильно недооценён

По большому счёту это все эпизоды с пропущенными мячами «Локомотива» в чемпионате (3 из 16), в которых в той или иной степени была вина Ненахова. Разве что в матче с «Зенитом» Максим ещё не успел закрыть на рывке Андрея Мостового, когда сине-бело-голубые забили на контрвыпаде. Но там был объективно трудный для защитника момент.

Таким образом, после не самого удачного начала сезона Ненахов сумел прибавить, по крайней мере, свести к минимуму результативные ошибки. Правда, несколько смущает тот факт, что в 10 из 15 матчей сам же Галактионов менял Максима. У игрока проблемы с физикой или каждый раз перестановки были просто частью тактического плана тренера? Карпин наверняка задался бы этим вопросом, если бы планировал вызвать Ненахова в сборную России. Пожелаем Максиму продолжать прогрессировать вместо того, чтобы закрывать куда-то двери, и однажды выйти на такой уровень, когда у тренера не останется дилеммы – звать или не звать.

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