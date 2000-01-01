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Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
Обновлённый прогноз на чемпиона АПЛ
Во время международной паузы суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя АПЛ. У каких команд больше шансов на титул?
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«Ньюкасл»
«Ньюкасл»
Шансы «сорок» на чемпионство — 0,1%. Более вероятно, что команда финиширует на пятом месте (21,7%).
«Челси»
«Челси»
Вероятность титула «синих» — 0,2%. Куда выше у клуба шансы стать четвёртыми — 35,3%.
«Арсенал»
«Арсенал»
Шансы «канониров» на трофей — 4,6%. Вероятно, парни Артеты возьмут бронзу (52,9%).
«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити»
Вероятность «горожан» на победу в АПЛ — 34,6%. Куда больше шансов стать вице-чемпионами — 47,8%.
 «Ливерпуль»
 «Ливерпуль»
Шансы мерсисайдцев на титул — 60,5%. Вероятность на серебро сильно меньше — 30,9%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя АПЛ. «Манчестер Сити» не фаворит?
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