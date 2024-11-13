Полузащитник в футболе: роль и задачи в игре

Кто такой полузащитник и какова его роль

Футболиста, который находится между обороной и атакой, называют полузащитником или хавбеком. Его задачи зависят от конкретного игрового эпизода, но в общем и целом его функция заключается в содействии защитникам и нападающим. Для выполнения своей роли игроку необходимо обладать широким набором навыков и умений.

Полузащитники являются связующим звеном на поле. Зачастую именно хавбек становится настоящим лидером команды и играет важную роль в построении атак. В зависимости от игрового эпизода, они могут отдавать голевые передачи или даже забивать самостоятельно, отбирать мяч у соперника и страховать защитников.

«Полузащитники должны быть разносторонними игроками. Нужно строить свою игру, отдавать хорошие длинные пасы и занимать голевые позиции. Хавбек – это сердце команды, поэтому он должен постоянно развиваться. Если в команде есть хороший полузащитник, то это хорошая команда», — заявил игрок «Манчестер Юнайтед» Каземиро пресс-службе УЕФА.

Навыки и умения полузащитника

Далеко не каждый футболист сможет играть в полузащите. Для успешного выступления хавбек должен уделять внимание соответствующей физической подготовке. Это действительно важно, так как полузащитники во время матча бегают больше всех. Исходя из этого, игроки на этой позиции должны быть сильными и выносливыми, чтобы не только атаковать, но и отрабатывать в защите.

Так, Джуд Беллингем, помимо основных тренировок, уделяет внимание и индивидуальным занятиям, во время которых работает над укреплением мышц ног, рук и спины. В «Реале» ему с этим помогает итальянец Антонио Пинтус — тренер мадридцев по физической подготовке. Благодаря плану специалиста, который он разработал совместно с Карло Анчелотти, Беллингем подвергает себя большим физическим нагрузкам.

«Пинтус любит нас мучить. Но в этом и заключаются его обязанности, я понимаю. Мне он нравится, он отличный мужик», − заявил Джуд пресс-службе клуба.

Еще одна составляющая, которая является основополагающей для полузащитников, это работа с мячом. Хавбек должен уметь принять и отдать точную передачу, владеть финтами и дриблингом, чтобы эффективно бороться с соперниками. Также игрокам данного амплуа нужно проявлять себя и в атаке, бить штрафные и пенальти, а также реализовывать голевые моменты в случае необходимости.

К примеру, полузащитник Хорхе Карраскаль, по данным CIES Football Observatory, является лучшим дриблёром мира. А хавбека Жуниньо Пернамбукано назвали лучшим исполнителем штрафных ударов в истории футбола (по версии FourFourTwo). В идеале хороший игрок полузащиты должен обладать всеми техническими навыками, однако по факту футболисты развивают свои сильные стороны и оттачивают их.

Помимо физических и технических данных, современный полузащитник должен обладать и игровым интеллектом. Хавбеку необходимо анализировать игру, предугадывать действия оппонента из команды соперника, грамотно распределять мяч и отдавать точные передачи.

ТОНИ КРООС Фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

В этом аспекте особенно выделяется полузащитник Тони Кроос. Немец за 10 сезонов в чемпионате Испании действовал безупречно: процент точности его пасов не падал ниже 92! Незадолго до завершения карьеры он выступил на европейском первенстве, где в первом же матче показал феноменальный результат: 99% точных передач.

Функции полузащитника на поле в зависимости от позиции

Задачи хавбека во многом зависят от того, где конкретно он располагается во время игры. К тому же немаловажен тот факт, что игроки данной позиции много перемещаются. Различают несколько типов полузащитников, которые отличаются по своему функционалу и степени влияния на команду.

Центральный: располагается по центру, основные задачи – отрабатывать в обороне, отбирать мяч и создавать голевые моменты. Умеют забивать головой, владеют финтами и дриблингом.

Атакующий: иногда эту позицию объединяют с ролью оттянутого нападающего. Играют ближе к зоне атаки, стремятся создавать и реализовывать голевые моменты. Для них важны точность и сила удара, скорость и выносливость.

Опорный (также называют оборонительным): располагается ближе к обороне. Такие игроки менее креативны и больше сосредоточены на обороне, чем на атаке. Стремятся отобрать мяч у соперника, для них важны скорость, дриблинг.

Плеймейкер: располагается примерно там же, где опорный. Стремятся организовывать атаки.

От «штрафной до штрафной» (с английского box-to-box): такие игроки перемещаются по всему полю и отрабатывают как в обороне, так и в атаке. Им важно хорошо бить по воротам, обладать точным пасом и хорошей техникой (финтами и дриблингом), чтобы уметь отобрать мяч у соперника.

«Ложная десятка»: располагается там же, где атакующий полузащитник, однако во время игры перемещается на фланг, чтобы отвлекать защитников соперника.

Крайний: располагается около боковой линии, выполняет функции крайнего нападающего. Участвует в атаке и обороняется на фланге.

Н'Голо Канте, Джуд Беллингем и Хакан Чалханоглу Фото: Getty Images

Тактика ведения игры полузащитника

План конкретного футболиста на игру зависит от его расположения. Если игрок выходит на позиции атакующего полузащитника, то для него важнее создавать и реализовывать моменты. Такие игроки способны начать и развить атаку, а также завершить её.

Полузащитники, прежде всего, контролируют мяч, находясь под нападающими. Они принимают решение о начале атакующих действий или отыгрыше назад. Игроки также могут отдать передачу на форварда или же пробить по воротам самостоятельно. К атаке обычно подключаются все полузащитники, за исключением опорных, которые большее внимание уделяют обороне.

Опорники являются первым так называемым препятствием для соперников на пути к воротам. Их задача — остановить атаку и подстраховать защитников. Для этого они обычно играют на больших скоростях, применяют финты и дриблинг, чтобы отобрать мяч и удержать его у себя.

БОРЬБА ПОЛУЗАЩИТНИКОВ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ Фото: LightRocket via Getty Images

Оборонительные полузащитники в некотором роде выполняют так называемую черновую работу, исправляя тем самым ошибки других товарищей по команде. Таким игрокам нечасто удаётся отличиться, поэтому их знают хуже, чем тех, кто активно забивает голы. И в этом заключается несправедливость, ведь забить гол порой можно, просто замкнув подачу. А опорники выполняют большой объём и вносят значимый вклад в общий успех.

Один из важнейших инструментов ведения игры для полузащитников — это пас. Передачи в футболе различаются по дистанции, направлению и траектории полёта, а также по способу исполнения. Но как бы игрок ни пытался отправить мяч своему партнёру по команде, самое главное, чтобы пас получился точным.

Показатель, по которому определяется процент успешных пасов, важен для игроков полузащиты. Грамотная передача мяча в нужный момент может стать ключевым моментом в игре и позволить команде не просто забить гол, но и переломить ход матча.

Пас бывает коротким, средним и длинным. Игрок отдаёт передачу разными способами: внешней или внутренней стороной бутсы, головой, пяткой или подъёмом. Мяч может лететь по разной траектории: по дуге, по диагонали, продольно или поперечно. Все зависит от навыков игрока и цели паса.

Примеры успешных полузащитников

Игроки полузащиты могут быть не менее популярными среди футбольных болельщиков, чем нападающие. Благодаря индивидуальным навыкам и умениям футболистам удаётся не только запомниться публике, но и помочь своим командам достичь успеха.

По версии FourFourTwo, лучшим полузащитником в истории является Лотар Маттеус. Немца считают главным универсалом, так как он мог играть на нескольких позициях, при этом успешно подключался как к атаке, так и к обороне, а карьеру завершал вообще в роли либеро. Хавбек не обладал внушительными физическими данными (его рост – 174 см), но всё же действовал на огромных скоростях и доставлял немало хлопот соперникам, которым было крайне сложно его переиграть.

На пике карьеры Лотар мог сдерживать таких звёзд, как Диего Марадона. Также немец отлично исполнял штрафные удары, отдавал голевые передачи и забивал самостоятельно. За свою карьеру Маттеус собрал немало индивидуальных наград, стал чемпионом мира и Европы, а также выиграл все значимые титулы на клубном уровне в составе «Баварии».

Микаэль Лаудруп вошел в историю как один из лучших плеймейкеров. Датчанина отличала невероятная оснащённость: он запомнился болельщикам впечатляющей техникой. Дриблинг полузащитника до сих пор считается одним из лучших в истории. А его передачи были хороши на любое расстояние. Также футболист мог создать голевой момент из ничего, что делало его опасным для соперника.

На уровне сборной Лаудруп смог завоевать лишь бронзу европейского первенства, а в составе «Барселоны» датчанин сумел выиграть все главные титулы. В Дании Микаэля признали лучшим футболистом в истории страны за его выдающуюся карьеру и многочисленные трофеи.

Из современной истории особенно выделяется Хави — один из лучших полузащитников Испании в истории. Этот футболист выиграл все возможные титулы как на клубном уровне, так и в составе национальной команды. Практически всю свою карьеру игрок провёл в «Барселоне» и всё это время выступал на высочайшем уровне.

Хави являлся универсальным полузащитником: играл в роли плеймейкера, опорника и на фланге. Его сильной стороной был пас: испанец считался лучшим в передачах низом. Сам футболист забивал нечасто, но славился своими умениями держать мяч и анализировать игру.

ХАВИ Фото: David Ramos/Getty Images

«Меня воспитывали на конкретном футболе, я на нём буквально зациклен – это атакующий футбол. Только игра первым номером, контроль мяча. Только от такого футбола я действительно получаю удовольствие. Если меня лишают мяча – это мучение. Обороняться – тоже не моё. Только атака и контроль мяча!» — вспоминал Хави для L’Equipe.

Значение полузащитника для команды

Футболисты, играющие в полузащите, выполняют огромный объём работы в каждом матче. Их усилия не всегда могут быть заметны, но это не отменяет того влияния, которое они оказывают на игру команды. Далеко не всегда хавбек уходит с поля с забитыми голами, но это совершенно не является показателем его успеха.

Зачастую самые успешные полузащитники не становились лучшими бомбардирами. Но их помнят и уважают как сильнейших на своей позиции. В этом заключается значимость опорников и плеймейкеров для команды — в том вкладе, который они делают во время матчей.