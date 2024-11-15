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Россия — Бруней, 15 ноября 2024 года, представление соперника — удивительная история тренера брунейской сборной, видео

Перед Россией у Брунея появился бразильский тренер. Однажды он довёл своего игрока до слёз
Анатолий Романов
Игроки сборной Брунея
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Но это были слёзы счастья! Потрясающая история из карьеры Винисиуса Эутропио.

Что вы знаете о сборной Брунея по футболу? Это вопрос, после которого можно зависнуть надолго, пытаясь отыскать в памяти какую-нибудь ассоциацию с ближайшим соперником сборной России. Либо ответить за секунду – ничего. Если вам интересно, с кем сыграет 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина, то предлагаем потратить немного времени на наш текст. Внутри – главная информация о Брунее и интересная история про его нового тренера.

Что говорил Карпин перед встречей с Брунеем:
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее

Не нужно быть знатоком истории футбола, чтобы догадаться, что сборная Брунея никогда не играла на чемпионатах мира. Вообще, эта страна получила полную независимость от Великобритании в 1984 году, а первым для национальной команды после присоединения к ФИФА стал отборочный цикл ЧМ-1986. С того времени «осы» (это прозвище сборной) предприняли пять попыток пройти квалификацию, но каждый раз оступались. Всего сыграли 18 матчей, в которых одержали две победы и потерпели 16 поражений. В отборе к российскому ЧМ-2018 Бруней сумел переиграть в гостях Тайвань – 1:0, а вот в ответном матче уступил дома со счётом 0:2. В квалификации ЧМ-2022 брунейцы после выездного поражения от Монголии (0:2) едва не отыгрались на своём поле. Положили два мяча за полчаса благодаря оформившему дубль Разими Рамлли, но потом пропустили и победили только с минимальным перевесом – 2:1.

Отборочный цикл ЧМ-2026 тоже закончился для сборной Брунея так же быстро, как и начался. Причём получилось как-то совсем нехорошо. В октябре 2023-го брунейцы дважды были разгромлены Индонезией с общим счётом 0:12: сначала пропустили шесть мячей на выезде, а потом ещё столько же – дома. Но после этого команда показала, что всё-таки ещё способна жалить, как оса. В сентябре 2024-го наш ближайший соперник стартовал в отборочном цикле Кубка Азии – 2027. Теперь уже сам Бруней оторвался на сборной Макао. На своём поле победил крупно со счётом 3:0 (забили Хаким Язид Саид, Назри Азаман и Абдул Хариз), а на чужом тоже выиграл всухую – 1:0 (Азван Али Рахман). Брунейцы вышли в следующий раунд квалификации, который пройдёт в марте будущего года.

Надо заметить, что и в финальные стадии Кубка Азии сборная Брунея никогда не пробивалась. Вот насколько скромный гость будет у России. В истории брунейцев было шесть неудачных попыток пройти отбор и всего две победы, пока счастливый жребий не свёл их с командой Макао.

Фаик Болкиах

Фаик Болкиах

Фото: Peter Van der Klooster/Getty Images

Тем не менее в Брунее есть один очень известный игрок. Это самый богатый футболист мира. Средств у него даже больше, чем у Криштиану Роналду. Речь про полузащитника Фаика Болкиаха, который родился в США и воспитывался в академиях лондонского «Арсенала», «Челси» и «Лестера». Всё дело в том, что Фаик – 1 из 19 детей принца Брунея Джеффри Болкиаха, чьё состояние оценивалось в $ 20 млрд. Хавбек пробовал заиграть в Португалии в родных краях Роналду, но выше фарм-клуба «Маритиму» не поднялся, а сейчас выступает в Таиланде за «Ратчабури».

По версии Transfermarkt, 26-летний Болкиах – второй в списке самых дорогих футболистов Брунея. Он оценивается в € 150 тыс. Впрочем, в Краснодар Фаик не прилетит, так как его карьера в сборной продлилась всего пару лет – с 2016 по 2018 год. После шести матчей за национальную команду, в которой его выпускали на поле с капитанской повязкой, Болкиах, видимо, решил, что есть дела поважнее. С тех пор не приезжает в сборную.

А самый дорогой футболист Брунея – вингер Саид, забивший Макао. Он стоит € 175 тыс. Атакующий игрок ростом 161 см выступает за клуб ДПММ, который представляет столицу страны город Бандар-Сери-Бегаван. У Саида 21 матч и три гола за национальную команду. Наверное, если сборной России и стоит кого-то опасаться в составе брунейцев, то Саида и двух лучших бомбардиров соперника – 34-летнего форварда Рамли (автора дубля Монголии) и 32-летнего хавбека-капитана Али Рахмана.

Однажды Бруней отстранили от отборочного цикла чемпионата мира:
Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов
Россия не первая, кого отстранили от чемпионата мира. У ФИФА огромная коллекция банов

Все трое – из ДПММ. Это, можно сказать, базовый клуб страны. Сразу 11 человек вызваны из него в сборную Брунея на матч с Россией. Вообще, все футболисты национальной команды выступают за брунейские клубы. Правда, сам ДПММ играет ещё и в чемпионате Сингапура. В прошлом сезоне занял седьмое место, а в нынешнем идёт в топ-6.

С июля по октябрь этого года сборную Брунея временно возглавлял шотландский тренер ДПММ Джейми Макалистер. Под его руководством и была дважды обыграна команда Макао. А в октябре к матчам с Россией брунейцы получили нового главного тренера – бразильца Винисиуса Эутропио. Этот специалист в течение 15 лет своей карьеры 23 (!) раза менял клубы и нигде не задерживался надолго. Его единственный трофей – победа в чемпионате штата Санта-Катарина с «Фигейренсе».

Впрочем, самая интересная история, связанная с Эутропио, случилась в период его работы с «Жоинвилем» несколько лет назад. Один из игроков клуба опоздал на перенесённую тренировку. Молодому футболисту не хватало денег даже на то, чтобы купить себе мобильный телефон, поэтому он не узнал о переносе занятия. Через некоторое время на разборе перед всей командой тренер строго спросил парня: «Почему ты пропустил тренировку? Тебя никто не предупредил? Но был же сотовый телефон». Провинившийся игрок признался: «У меня его не было. У меня нет мобильного телефона». Тогда тренер показал жестом на свой стол и неожиданно произнёс: «Возьми этот пакет там». Оказалось, что всё это было спланированной акцией клуба. Футболист открыл пакет и увидел внутри подарок – новый смартфон! Он не смог сдержать слёз, а в «Жоинвиле» записали его реакцию на видео.

«Больше ты никогда не пропустишь тренировку», – сказал Эутропио.

Интересно, успеет ли Винисиус что-то натренировать в брунейской сборной за несколько дней до матча с Россией? На сегодняшний день команда этой страны занимает всего лишь 184-е место в рейтинге ФИФА. Бруней на 18 строчек ниже Кубы, которая год назад была разгромлена со счётом 0:8 в Волгограде. С другой стороны, «осы» опережают три европейские сборные – Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Так что брунейцы с бразильским тренером, будем надеяться, смогут оказать хоть какое-то сопротивление команде Карпина.

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