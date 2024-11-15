Перед Россией у Брунея появился бразильский тренер. Однажды он довёл своего игрока до слёз

Что вы знаете о сборной Брунея по футболу? Это вопрос, после которого можно зависнуть надолго, пытаясь отыскать в памяти какую-нибудь ассоциацию с ближайшим соперником сборной России. Либо ответить за секунду – ничего. Если вам интересно, с кем сыграет 15 ноября в Краснодаре команда Валерия Карпина, то предлагаем потратить немного времени на наш текст. Внутри – главная информация о Брунее и интересная история про его нового тренера.

Не нужно быть знатоком истории футбола, чтобы догадаться, что сборная Брунея никогда не играла на чемпионатах мира. Вообще, эта страна получила полную независимость от Великобритании в 1984 году, а первым для национальной команды после присоединения к ФИФА стал отборочный цикл ЧМ-1986. С того времени «осы» (это прозвище сборной) предприняли пять попыток пройти квалификацию, но каждый раз оступались. Всего сыграли 18 матчей, в которых одержали две победы и потерпели 16 поражений. В отборе к российскому ЧМ-2018 Бруней сумел переиграть в гостях Тайвань – 1:0, а вот в ответном матче уступил дома со счётом 0:2. В квалификации ЧМ-2022 брунейцы после выездного поражения от Монголии (0:2) едва не отыгрались на своём поле. Положили два мяча за полчаса благодаря оформившему дубль Разими Рамлли, но потом пропустили и победили только с минимальным перевесом – 2:1.

Отборочный цикл ЧМ-2026 тоже закончился для сборной Брунея так же быстро, как и начался. Причём получилось как-то совсем нехорошо. В октябре 2023-го брунейцы дважды были разгромлены Индонезией с общим счётом 0:12: сначала пропустили шесть мячей на выезде, а потом ещё столько же – дома. Но после этого команда показала, что всё-таки ещё способна жалить, как оса. В сентябре 2024-го наш ближайший соперник стартовал в отборочном цикле Кубка Азии – 2027. Теперь уже сам Бруней оторвался на сборной Макао. На своём поле победил крупно со счётом 3:0 (забили Хаким Язид Саид, Назри Азаман и Абдул Хариз), а на чужом тоже выиграл всухую – 1:0 (Азван Али Рахман). Брунейцы вышли в следующий раунд квалификации, который пройдёт в марте будущего года.

Надо заметить, что и в финальные стадии Кубка Азии сборная Брунея никогда не пробивалась. Вот насколько скромный гость будет у России. В истории брунейцев было шесть неудачных попыток пройти отбор и всего две победы, пока счастливый жребий не свёл их с командой Макао.

Фаик Болкиах Фото: Peter Van der Klooster/Getty Images

Тем не менее в Брунее есть один очень известный игрок. Это самый богатый футболист мира. Средств у него даже больше, чем у Криштиану Роналду. Речь про полузащитника Фаика Болкиаха, который родился в США и воспитывался в академиях лондонского «Арсенала», «Челси» и «Лестера». Всё дело в том, что Фаик – 1 из 19 детей принца Брунея Джеффри Болкиаха, чьё состояние оценивалось в $ 20 млрд. Хавбек пробовал заиграть в Португалии в родных краях Роналду, но выше фарм-клуба «Маритиму» не поднялся, а сейчас выступает в Таиланде за «Ратчабури».

По версии Transfermarkt, 26-летний Болкиах – второй в списке самых дорогих футболистов Брунея. Он оценивается в € 150 тыс. Впрочем, в Краснодар Фаик не прилетит, так как его карьера в сборной продлилась всего пару лет – с 2016 по 2018 год. После шести матчей за национальную команду, в которой его выпускали на поле с капитанской повязкой, Болкиах, видимо, решил, что есть дела поважнее. С тех пор не приезжает в сборную.

А самый дорогой футболист Брунея – вингер Саид, забивший Макао. Он стоит € 175 тыс. Атакующий игрок ростом 161 см выступает за клуб ДПММ, который представляет столицу страны город Бандар-Сери-Бегаван. У Саида 21 матч и три гола за национальную команду. Наверное, если сборной России и стоит кого-то опасаться в составе брунейцев, то Саида и двух лучших бомбардиров соперника – 34-летнего форварда Рамли (автора дубля Монголии) и 32-летнего хавбека-капитана Али Рахмана.

Все трое – из ДПММ. Это, можно сказать, базовый клуб страны. Сразу 11 человек вызваны из него в сборную Брунея на матч с Россией. Вообще, все футболисты национальной команды выступают за брунейские клубы. Правда, сам ДПММ играет ещё и в чемпионате Сингапура. В прошлом сезоне занял седьмое место, а в нынешнем идёт в топ-6.

С июля по октябрь этого года сборную Брунея временно возглавлял шотландский тренер ДПММ Джейми Макалистер. Под его руководством и была дважды обыграна команда Макао. А в октябре к матчам с Россией брунейцы получили нового главного тренера – бразильца Винисиуса Эутропио. Этот специалист в течение 15 лет своей карьеры 23 (!) раза менял клубы и нигде не задерживался надолго. Его единственный трофей – победа в чемпионате штата Санта-Катарина с «Фигейренсе».

Впрочем, самая интересная история, связанная с Эутропио, случилась в период его работы с «Жоинвилем» несколько лет назад. Один из игроков клуба опоздал на перенесённую тренировку. Молодому футболисту не хватало денег даже на то, чтобы купить себе мобильный телефон, поэтому он не узнал о переносе занятия. Через некоторое время на разборе перед всей командой тренер строго спросил парня: «Почему ты пропустил тренировку? Тебя никто не предупредил? Но был же сотовый телефон». Провинившийся игрок признался: «У меня его не было. У меня нет мобильного телефона». Тогда тренер показал жестом на свой стол и неожиданно произнёс: «Возьми этот пакет там». Оказалось, что всё это было спланированной акцией клуба. Футболист открыл пакет и увидел внутри подарок – новый смартфон! Он не смог сдержать слёз, а в «Жоинвиле» записали его реакцию на видео.

«Больше ты никогда не пропустишь тренировку», – сказал Эутропио.

Интересно, успеет ли Винисиус что-то натренировать в брунейской сборной за несколько дней до матча с Россией? На сегодняшний день команда этой страны занимает всего лишь 184-е место в рейтинге ФИФА. Бруней на 18 строчек ниже Кубы, которая год назад была разгромлена со счётом 0:8 в Волгограде. С другой стороны, «осы» опережают три европейские сборные – Гибралтар, Лихтенштейн и Сан-Марино. Так что брунейцы с бразильским тренером, будем надеяться, смогут оказать хоть какое-то сопротивление команде Карпина.