Красота в игре «Торпедо» и вратарь-супергерой. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео

В Мелбет Первой лиге прошёл 18-й тур. Команды начали уже второй круг! Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.
А теперь предлагаем вам выбрать лучший гол и сейв в состоявшихся играх. К примеру, в номинанты на самый красивый мяч попали комбинация «Черноморца», классный штрафной в матче «Торпедо» от Бояна Рогановича и отличный дальний удар Данилы Емельянова из «Нефтехимика».
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А крутыми сейвами отметились четыре голкипера. Один из них — Михаил Штепа из «Чайки» — попал сразу с двумя спасениями.
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