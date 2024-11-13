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Лучшие голы и сейвы 18-го тура Первой лиги России, видео, ФНЛ, сезон-2024/2025

Красота в игре «Торпедо» и вратарь-супергерой. Голы и сейвы тура Первой лиги. Видео
Никита Паглазов
Лучшие голы и сейвы 18-го тура Первой лиги
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А футболисты «Нефтехимика» отметились сразу в двух номинациях.

В Мелбет Первой лиге прошёл 18-й тур. Команды начали уже второй круг! Обо всех событиях прошедшего тура мы рассказали в нашем материале ниже.

Подробности 18-го тура:
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А теперь предлагаем вам выбрать лучший гол и сейв в состоявшихся играх. К примеру, в номинанты на самый красивый мяч попали комбинация «Черноморца», классный штрафной в матче «Торпедо» от Бояна Рогановича и отличный дальний удар Данилы Емельянова из «Нефтехимика».

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

А крутыми сейвами отметились четыре голкипера. Один из них — Михаил Штепа из «Чайки» — попал сразу с двумя спасениями.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

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