Бруну Фернандеш спас пассажира самолёта
Бруну Фернандеш — настоящий герой! Во время перелёта из Манчестера в Лиссабон полузащитник спас пассажира, которому стало плохо.
Быстрая реакция
Во время перелёта Бруну случайно заметил, что один из пассажиров начал терять сознание. Он сразу подбежал к мужчине, помог ему сесть на свободное место и позвал на помощь членов экипажа.
Скромность
Фернандеш оставался с мужчиной, пока ему не оказали помощь, чтобы убедиться, что всё в порядке. После этого футболист скромно ушёл на своё место.
Благодарность
Однако поступок Бруну не остался незамеченным. Многие пассажиры подошли, чтобы поблагодарить футболиста и сделать с ним фото.
Фернандеш помог пассажиру самолёта, который потерял сознание
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