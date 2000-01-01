Рестлер Гробовщик представил новую форму «Дженоа»
«Дженоа» необычно представил третий комплект формы. Клуб привлёк в качестве модели легенду реслинга — Гробовщика!
Тёмная сторона
Гробовщик был выбран моделью не случайно. Новые джерси выполнены в чёрном цвете и отображают тёмную, мрачную сторону города Генуя.
Особый персонаж
«Лорд Тьмы», — с такой подписью Гробовщик опубликовал фото в новой форме «Дженоа».
Рестлер Гробовщик представил особый комплект формы «Дженоа»
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