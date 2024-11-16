Задачи клубов РПЛ в паузу на сборные. «Спартак» ищет нового босса, «Зенит» ждёт лидера

РПЛ ушла на последнюю международную паузу в 2024 году. Впереди остался небольшой отрезок до крупного зимнего перерыва. Но клубам необходимо подойти к нему в максимальной готовности. А что для этого нужно сделать? Смотрим.

Осинькин реанимирует «Крылья»?

Игорь Осинькин Фото: pfcks.ru

В прошлую международную паузу Игорь Осинькин оказался на грани увольнения из «Крыльев Советов». Однако губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сохранил тренера в клубе. Но результаты «Крыльев» за последний месяц сильно не улучшились: одна ничья и три поражения за четыре тура. Место Осинькина в команде снова находится под угрозой, но пока что тренер остаётся в Самаре. Отрезок до конца осенней части станет ключевым. Впереди у «Крыльев» матчи с «Ахматом», «Зенитом» и «Ростовом». Если ситуация не улучшится, то история Осинькина и самарцев может подойти к концу.

«Акрон» придумает план на игры с топ-клубами?

Артём Дзюба и Артур Галоян Фото: РИА Новости

«Акрон» выглядит круто в матчах с середняками, но с топ-клубами РПЛ тольяттинцы проваливаются. 2:3 с «Локомотивом», 0:2 с московским «Динамо», 0:4 с ЦСКА, 2:5 с «Краснодаром», 0:5 с «Зенитом» и 0:4 — со «Спартаком». «Акрону» необходим план на встречи с сильнейшими командами лиги — в таких матчах тольяттинцы теряются. Это признают и сами футболисты.

«У нас вообще ничего не получилось. То, что задумали, от этого отошли, прижались и проиграли без шансов. Сегодня не было ни единого шанса. Мы прекрасно понимали, что в атаке «Спартак» хорош, а в защите есть изъян. Хотели прессинговать, но прижались. Сегодня, наверное, один из худших матчей», — отметил после встречи со «Спартаком» Артём Дзюба.

Аутсайдеры проведут работу над ошибками?

Владимир Слишкович Фото: fcorenburg.ru

«Ахмат» и «Оренбург» — два главных претендента на вылет по итогам первого круга. А в зоне стыков расположились «Факел» и «Химки». Командам необходимо исправлять положение, если следующий сезон они не планируют начать в Первой лиге. «Ахмат» и «Оренбург» уже сменили тренеров по ходу сезона (Магомеда Адиева на Сергея Ташуева, Давида Деограсию — на Владимира Слишковича). Но желаемого эффекта пока что не последовало. До конца первой части сезона ещё три встречи, а значит, время на исправление ошибок есть.

«Краснодар» сохранит хорошую форму?

Джон Кордоба Фото: fckrasnodar.ru

«Краснодар» не проигрывает со старта сезона! А по ходу чемпионата команда Мурада Мусаева выдала серию из 11 побед. Да, в последнем туре южане сыграли вничью в Казани с «Рубином» — 1:1. Однако «Краснодар» показал характер, отыгрался, а в конце даже забил второй мяч. Правда, из-за фола судья Сергей Карасёв не засчитал гол. «Краснодар» показывает хороший футбол, все лидеры в отличных кондициях, и нужно добраться до большой зимней паузы без потерь. Главная задача Мурада Мусаева — сохранить баланс внутри команды. Впереди у «Краснодара» встречи с «Химками», «Спартаком» и «Локомотивом». Будет очень трудно, но чемпион обязан побеждать клубы любого статуса. Если «Краснодар» претендует на титул, то покажет класс и с топами РПЛ.

«Спартак» найдёт нового спортивного директора?

Деян Станкович с игроками «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Спартак» ушёл на паузу без спортивного директора. Томаш Амарал объявил об уходе из клуба, не дождавшись окончания первой части сезона. Москвичам необходим план на зимнее трансферное окно. Поэтому «Спартак» должен найти нового босса спортивного блока в оперативном режиме. СМИ отмечают, что с большой вероятностью место снова займёт иностранец. Важна не только скорость, но и оправданность решения. Новый спортивный директор обязан привезти зимой футболистов, способных усилить, а не усреднить состав «Спартака». Ждём шага от больших боссов клуба.

Николич разберётся с проблемами ЦСКА?

Марко Николич Фото: РИА Новости

ЦСКА при Марко Николиче пока что не показывает стабильности. Хорошие матчи сменяются плохими, лёгкие победы чередуются с трудовыми. В начале ноября ЦСКА проиграл в дерби «Спартаку» (0:2), но ранее разобрался с московским «Динамо» (2:1). Тренер Марко Николич сам понимает проблемы, о чём рассказал в интервью «Чемпионату». Важная задача для серба — набрать девять очков в оставшихся матчах с «Ростовом», «Рубином» и «Факелом», чтобы на зимних сборах работать с меньшим давлением.

Галактионов придумает План «Б»?

Алексей Батраков Фото: fclm.ru

Алексей Батраков — сердце, лидер «Локомотива». Сейчас 19-летний полузащитник в огне: 10 забитых мячей и шесть ассистов за 14 матчей. Но что будет, если Батраков немного просядет в результативности? А если Алексей получит повреждение? Необходим план по замене Батракова без просадки в качестве. Именно над этим стоит задуматься тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову. Алексей пропустил матч 14-го тура с «Рубином» (1:0) из-за перебора жёлтых карточек. И «Локо» добыл победу только на 89-й минуте. Круто иметь в распоряжении талант уровня Батракова. Но претендент на золото обязан уверенно добывать результат и без парочки лидеров.

Личка стабилизирует игру «Динамо»?

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Московское «Динамо» после октябрьской паузы набрало 10 очков в четырёх турах. Хороший показатель. Но проблемы в обороне всё ещё периодически мучат команду. Например, «Динамо» устроило перестрелку с не самыми мощными «Химками» (4:3). Для борьбы за титул нужен баланс. Если «Динамо» ещё планирует вклиниться в гонку, то Марцелу Личке нужно стабилизировать игру. Впереди у команды встречи с «Факелом», «Ахматом» и снова с «Химками». Важно не допустить осечек.

«Зенит» восстановит Глушенкова к последним матчам перед паузой?

Сергей Семак Фото: РИА Новости

Максим Глушенков ярко начал сезон (семь голов в четырёх турах), а затем получил две травмы подряд. Сначала нападающий «Зенита» повредил руку во встрече 5-го тура с «Химками», а затем травмировал бедро в матче с «Краснодаром» (в начале октября). Предварительный срок восстановления Максима составит четыре недели. Так что Глушенков должен вернуться в состав «Зенита» после паузы. Важно, чтобы он находился в оптимальной форме и снова не травмировался. Приоритет для «Зенита» — подвести лидера к предстоящим матчам.