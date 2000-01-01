Обновлённый прогноз на чемпиона Испании
Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя Ла Лиги. Шансы на чемпионство остались лишь у четырёх команд!
«Вильярреал»
Шансы команды на титул — 0,1%. Вероятнее, что «Вильярреал» займёт четвёртое место.
«Атлетико»
Вероятность, что мадридцы станут чемпионами, — 1,5%. У парней Симеоне больше шансов взять бронзу — 62,5%.
«Реал»
Шансы мадридцев на трофей — 31,2%. Вероятность, что они станут вице-чемпионами, куда выше — 60,1%.
«Барселона»
Вероятность чемпионства каталонцев — 67,1%. Шансы на второе место ниже — 29,5%.
Суперкомпьютер обновил прогноз на победителя Ла Лиги. «Реал» не фаворит!
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