Топ-матчи четверга: ЦСКА — «Локомотив» в КХЛ, много футбола и теннис

Спорт 14 ноября: первые игры 5-го тура Лиги наций УЕФА, «Питтсбург» — «Детройт» в НХЛ, а также Медведев против Синнера!

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин забивать?

Александр Овечкин переживает вторую молодость – в 14 матчах сезона он забил уже 10 голов, восемь из них пришлись на последние семь игр. Отставание от снайперского рекорда Гретцки тает не по дням, а по часам, а в НХЛ все наперебой обсуждают подвиги 39-летнего Ови! Сегодня он сыграет с одним из своих любимых «клиентов» — только четырём командам в лиге россиянин забивал больше, чем «Торонто».

🏒 3:30: «Питтсбург Пингвинз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 03:30 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: последуют ли за словами Малкина дела?

«Питтсбург», кажется, достиг дна и плетётся в самом хвосте турнирной таблицы. Лучший бомбардир команды Евгений Малкин даже извинился перед болельщиками за последнее поражение от «Далласа», когда они пропустили шесть голов за первый период. Он говорил, что надо играть лучше, друг с другом, последуют ли теперь за этими словами дела?

🏀 6:00: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Мемфис Гриззлиз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Леброн и компания продлят беспроигрышную серию на домашнем паркете?

«Лос-Анджелес Лейкерс» на данный момент находится на седьмой строчке Западной конференции, такого на старте чемпионата НБА не было уже очень давно. «Озёрники» уже всех своих болельщиков приучили к тому, что начинают они слабо, но затем набирают по ходу регулярки. Отдельным особняком стоит то, что команда во главе с Джей Джей Редиком ещё ни разу в сезоне не уступала на домашнем паркете – пять побед. Теперь же «Лейкерс» предстоит сыграть с прямым конкурентом за шестое место Запада «Мемфис Гриззлиз». «Мишек» снова постигла череда травм лидеров, удастся ли им что-то противопоставить Леброну Джеймсу и компании?

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 14 ноября 2024, четверг. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Финикс Санз Финикс Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: отсутствие Дюранта скажется на «солнечных»?

Форвард Кевин Дюрант получил травму икроножной мышцы и уже пропустил встречу с «Ютой Джаз», однако это не помешало «Финикс Санз» одолеть соперника со счётом 120:112. На этот раз «солнечным» предстоит сыграть с серьёзным соперником – «Сакраменто Кингз». «Короли» пока не так впечатляют на старте регулярного чемпионата, как это было в предыдущие сезоны, но всё равно имеют положительный баланс побед и поражений – 6-5. Сумеют ли Девин Букер и Брэдли Бил проявить себя без Дюранта в составе?

🎾 16:00*: Тейлор Фриц (США, 5) — Алекс де Минор (Австралия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто в группе Илие Настасе завоюет путёвку в плей-офф?

В группе Илие Настасе на Итоговом чемпионате ATP к заключительному дню предварительного этапа образовалась запутанная ситуация. У каждого теннисиста остались шансы на выход в плей-офф, при этом ни у кого нет гарантий на попадание в полуфинал. В первом матче дня сразятся Тейлор Фриц и Алекс де Минор. Теннисисты ранее играли восемь раз, и пока счёт — 5-3 в пользу австралийца.

⚽️ 18:00: Казахстан — Австрия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 3, 5-й тур

Интрига: Казахстан продлит безвыигрышную серию?

Сборная Казахстана не одержала ни одной победы под руководством Станислава Черчесова. В Лиге наций команды набрала всего одно очко в четырёх турах. Шансов не спасение в дивизионе В почти не осталось. Но нужно хотя бы прервать серию без побед! В следующем туре казахстанцы сыграют дома с Австрией. Тяжёлый соперник, который в первом матче разгромил Казахстан — 4:0. Получится ли у команды Черчесова взять реванш?

⚽️ 19:15: Катар — Узбекистан, ЧМ-2026, отбор — Азия, группа 1, 5-й тур

Интрига: Узбекистан сделает ещё один шаг к ЧМ-2026?

Ждёте Узбекистан на чемпионате мира? Команда может попасть на главный международный турнир впервые в истории! После четырёх туров отбора узбеки занимают второе место в отборочной группе, которое даёт право на квалификацию. Теперь нужно стабильно набирать очки и не терять позицию. В 5-м туре Узбекистан ждёт тяжёлый выезд к действующему победителю Кубка Азии — Катару. Катарцы не планируют пропускать ЧМ-2026, поэтому собираются обыграть узбеков и подобраться к ним в таблице. Нас ждёт крутой матч с участием игроков РПЛ (Аббос Файзуллаев и Рустам Ашурматов).

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🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: остановит ли ЦСКА ярославский бронепоезд?

«Локомотив» в этом сезоне КХЛ в полной мере оправдывает своё название и является локомотивом всей лиги. Команда шагает по сезону поступью победителя, который не знает никаких преград. Ярославский бронепоезд никто не может остановить на протяжении вот уже 11 матчей. Получится ли это сделать у ЦСКА?

🎾 22:30*: Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Медведев справиться с первой ракеткой мира?

Действующая первая ракетка мира и прошлогодний финалист Итогового чемпионата ATP Янник Синнер в решающем матче группового этапа сразится за место в плей-офф с лучшим российским теннисистом Даниилом Медведевым. Расклады в квартете очень запутанные, но ещё никто не потерял шансы сыграть в полуфинале. Ранее теннисисты играли друг с другом 14 раз, и счёт личных встреч пока равный — 7-7.

⚽️ 22:45: Бельгия — Италия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Интрига: чем закончится ответный матч команд?

Италия идёт неплохо по нынешнему розыгрышу Лиги наций, лидируя в отборочной группе. А вот Бельгия отстаёт от команды Лучано Спаллетти на шесть очков. Шансов на плей-офф остаётся немного. Нужно побеждать Италию в следующем матче, чтобы продолжить борьбу. В первой встрече итальянцы и бельгийцы сыграли вничью — 2:2. Бельгия отыграла два мяча, оказавшись в большинстве. А как сложится матч сейчас?

⚽️ 22:45: Франция — Израиль, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 2, 5-й тур

Интрига: Франция не испытает проблем с аутсайдером?

Франция бьётся за выход в плей-офф Лиги наций. Сделать решающий шаг в следующий этап команда может по итогам встречи с Израилем. Израильтяне не набрали ещё ни одного очка: мало шансов, что получится на выезде с французами. Или всё же интриге — быть?

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⚽️ 22:45: Греция — Англия, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 2, 5-й тур

Интрига: Греция во второй раз разберётся с Англией в дебютном матче Тухеля?

Греция удивила в первом матче с Англией, неожиданно обыграв её на «Уэмбли». Теперь англичане едут в гости уже с новым тренером — Томасом Тухелем. Начнёт ли немец новый этап карьеры с победы? Тем более пока что Англия занимает второе место в группе дивизиона В и пролетает мимо выхода в дивизион А. Нужно возвращаться в элиту!