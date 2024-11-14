Интриги остаются в каждой группе! Расклады финиша Лиги наций

Германия уже в плей-офф, а возвращение Англии в элиту всё ещё под вопросом.

В Лиге наций остались последние два тура групповых этапов. По итогам матчей в ноябре станут известны команды, которые продолжат борьбу за трофей и поменяют дивизион. Кто-то поднимется этажом выше, кто-то, напротив, окажется в менее сильной лиге. Впрочем, некоторые сборные ещё сыграют в стыках. Рассказываем об интригах в каждом дивизионе перед предстоящими встречами.

Напомним, с этого розыгрыша изменился принцип обмена между лигами А и В, а также В и С. Сильнейшая команда группы, как и прежде, переходит в более высокий дивизион. Слабейшая – выбывает. А вот сборные, занявшие вторые и третьи места, теперь проводят дополнительные стыковые матчи между собой. Кроме того, борьбу за трофей Лиги наций продолжают не только победители групп Лиги А (ранее они попадали сразу в «Финал четырёх»), но и команды, ставшие вторыми. Восемь лучших сыграют в марте 2025 года в четвертьфинале. Так что уже не имеет особого значения, на каком из двух первых мест финишировать.

При равенстве очков у двух и более сборных определяющими будут показатели очных встреч – набранные в «личках» очки, разница мячей, количество забитых голов. Только потом берётся общая разница мячей и прочее. Если вообще все показатели окажутся одинаковыми, то применят последний пункт – рейтинг национальных команд в списке участников Лиги наций этого сезона.

Какая ситуация в Лиге А

Лига А, Группа 1 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Португалия – Польша (15 ноября), Шотландия – Хорватия (15 ноября), Хорватия – Португалия (18 ноября), Польша – Шотландия (18 ноября).

В первой группе Лиги А лучшая ситуация у сборной Португалии. Криштиану Роналду и компании достаточно не проиграть в ближайшем туре дома Польше, чтобы решить задачу.

Хорватия, в свою очередь, опережает Польшу не только на три очка, но и по личным встречам. Поэтому хорватам хватит одной победы, либо надо просто дождаться поражения поляков в Португалии. Вряд ли стоит опасаться, что Шотландия отыграет «минус шесть» за два тура.

А сборной Польши надо скорее думать о том, чтобы не вылететь напрямую с последнего места. Команда Роберта Левандовского победила Шотландию (3:2) на выезде и сыграет с ней дома на финише. Поляки могут и дрогнуть, если шотландцы будут ещё в деле.

Лига А, Группа 2 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Франция – Израиль (14 ноября), Бельгия – Италия (14 ноября), Израиль – Бельгия (17 ноября), Италия – Франция (17 ноября).

Сборная Италии точно выйдет в плей-офф, если не проиграет сегодня Бельгии. В противном случае у команды Лучано Спаллетти будет всего три очка отрыва от бельгийцев перед заключительным туром и худший показатель личных встреч. А впереди – матч с французами.

Впрочем, Франция в случае ничьей с Израилем или на финише с Италией также решит задачу. В общем, и без Килиана Мбаппе должны справляться. При равенстве очков у команды Дидье Дешама и сборной Бельгии французы будут выше по «личкам».

Бельгийцам нужно думать о том, чтобы не пропустить вперёд Израиль. В последнем туре эти команды сыграют между собой. Значит, для Доменико Тедеско крайне важно сохранить четыре очка отрыва, чтобы избежать всякого риска.

Доменико Тедеско Фото: Getty Images

Лига А, Группа 3 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Нидерланды – Венгрия (16 ноября), Германия – Босния и Герцеговина (16 ноября), Босния и Герцеговина – Нидерланды (19 ноября), Венгрия – Германия (19 ноября).

Германии ничто не помешает выйти в плей-офф. Оба конкурента отстают на пять очков и сыграют между собой, а значит, кто-то точно не догонит немцев. Для сборных Нидерландов и Венгрии предстоящая битва в Амстердаме превращается в решающую. Даже трудно сказать, в чью пользу будет ничья, как и в первом круге. На финише у «оранжевых» соперник попроще, но, вероятно, более мотивированный, поскольку Босния и Герцеговина сыграет перед своими болельщиками. А немцы могут и «отдохнуть» в Венгрии.

Боснийцев спасёт от прямого вылета только чудо – две победы. Венграм, например, они уступают по личным встречам.

Лига А, Группа 4 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Швейцария – Сербия (15 ноября), Дания – Испания (15 ноября), Испания – Швейцария (18 ноября), Сербия – Дания (18 ноября).

Сборная Испании, понятно дело, выйдет в плей-офф. Тут и самые фантастические расклады нет смысла считать. Тем более у чемпионов Европы «+3» над Сербией по личным встречам.

В споре Дании и Сербии за второе место решающим может стать матч между этими сборными в 6-м туре. Дома датчане выиграли с разницей в два мяча. Шансы Швейцарии зацепиться за второе место равны фактически нулю, ведь при шести очках отставания команда Мурата Якина уступает Дании ещё и по «личкам».

Но швейцарцам по силам спастись от прямого вылета. Надо побеждать в ближайшем туре Сербию с разницей более чем в два гола. В первом круге команда Драгана Стойковича выиграла со счётом 2:0.

Какая ситуация в Лиге В

Лига В, Группа 1 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Грузия – Украина (16 ноября), Албания – Чехия (16 ноября), Чехия – Грузия (19 ноября), Албания – Украина (19 ноября).

В первой группе Лиги В ситуация запутанная – каждая команда ещё может как подняться в Лигу А по итогам розыгрыша, так и вылететь в Лигу С.

Чуть лучше положение у сборной Чехии, опережающей на одно очко Грузию и Албанию. Но впереди у чехов матчи с конкурентами. По очным встречам они опережают Украину (3:2 дома и 1:1 — на выезде).

Албания и Грузия уже дважды сыграли между собой. Обменялись, как ни удивительно, гостевыми победами с одинаковым счётом 1:0. Плюс албанцев в том, что у них в оставшихся турах две игры на своём поле. А вот Украине будет непросто уйти с последнего места – у неё два матча на чужом поле в Грузии и Албании.

Лига В, Группа 2 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Ирландия – Финляндия (14 ноября), Греция – Англия (14 ноября), Англия – Ирландия (17 ноября), Финляндия – Греция (17 ноября).

В этом квартете интригует борьба за первое место между Грецией и Англией. Сенсационно проиграв на «Уэмбли» (1:2), англичане отпустили конкурента на три очка. Теперь надо выигрывать в Афинах в ближайшем матче.

Напрямую вылетят либо ирландцы, либо финны. Нашим соседям необходимо побеждать сегодня в Дублине – тогда сборная Финляндии догонит по очкам Ирландию. В первом круге в Хельсинки выиграли гости со счётом 2:1.

Сборная Англии по футболу Фото: Visionhaus/Getty Image

Лига В, Группа 3 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Казахстан – Австрия (14 ноября), Словения – Норвегия (14 ноября), Норвегия – Казахстан (17 ноября), Австрия – Словения (17 ноября).

Команде Станислава Черчесова поможет лишь очень удачное стечение обстоятельств. Требуются две победы, чтобы только догнать оторвавшихся конкурентов, а дальше остаётся надеяться на успешную статистику личных встреч. Понятно, что на 99,9% сборная Казахстана финиширует последней.

В борьбе трёх команд за первое место многое определят результатных очных противостояний. Пока можно утверждать, что Австрия превосходит Норвегию по разнице мячей. Скандинавы победили дома со счётом 2:1, но затем были разгромлены в Линце – 1:5.

Лига В, Группа 4 Фото: «Чемпионат»

Оставшиеся матчи: Турция – Уэльс (16 ноября), Черногория – Исландия (16 ноября), Черногория – Турция (19 ноября), Уэльс – Исландия (19 ноября).

В этой группе за первое место и прямое попадание в Лигу А борются Турция с Уэльсом. Исландия отстала и уступает туркам по личным встречам (два поражения). Предстоящий матч между Турцией и Уэльсом может решить всё в случае победы хозяев. В первом круге соперники сыграли вничью.

Исландии необходимо сокращать отставание от валлийцев хотя бы до трёх очков перед матчем с Уэльсом в заключительном туре. Тогда победа на выезде выведет их в стыки плей-офф.

А вот в случае поражения в Черногории исландцы рискуют напрямую вылететь из Лиги В. У черногорцев на финише два домашних матча, а у исландцев – два выездных. Так что интрига ещё жива.

Какая ситуация в Лигах C и D

Низшие дивизионы по традиции привлекают меньше внимания, но в двух словах расскажем и о турнирной ситуации там.

В группе 1 Лиги С у Швеции и Словакии по 10 очков, у Эстонии – три, а у Азербайджана – 0. Швеция примет Словакию в Стокгольме 16 ноября, а азербайджанцы в тот же день сыграют дома с эстонцами. Это ключевые матчи.

В группе 2 Лиги С лидирует Румыния с 12 очками. У Косова – девять, у Кипра – три, а у Литвы – 0. В ближайшем туре румыны встретятся на своём поле с косоварами, а киприоты примут литовцев. Команду Мирчи Луческу устроит ничья благодаря перевесу по «личкам» над Косовом.

В группе 3 Лиги С интрига помощнее. Северная Ирландия набрала семь очков, Беларусь – шесть, Болгария – пять, а Люксембург – два. В оставшихся турах сборная Беларуси сыграет на выезде с Северной Ирландией и Болгарией, так что всё в её руках. Североирландцы, в свою очередь, опережают болгар по личным встречам.

В группе 4 Лиги С от конкурентов оторвалась Северная Македония, завоевавшая 10 очков. У Армении и Латвии по четыре очка, у Фарерских островов – три. Тут интрига скорее связана с борьбой за выживание. В этом дивизионе только последние места в каждой группе либо вылетают, либо отправляются в стыки (две сборные из четырёх с лучшими показателями). На финише Армения примет Фареры, а потом отправится в Латвию.

Эдуард Сперцян Фото: Ahmad Mora/DeFodi Images via Getty Images

Наконец, в Лиге D две группы по три команды. Победители выйдут в Лигу C, вторые места сыграют в стыках. В первой группе лидирует Гибралтар с пятью очками, его преследуют Сан-Марино (три) и Лихтенштейн (два). На финише Сан-Марино примет Гибралтар, а затем съездит в Лихтенштейн.

Во второй группе по шесть очков имеют Молдавия и Мальта, а Андорра – аутсайдер с нулём очков. Молдавия опережает мальтийцев по личным встречам, а в оставшихся турах обе команды сыграют с андоррцами.