«Я принимаю только жёсткие решения». Карьера Мбаппе в сборной Франции под угрозой

Дешам не вызвал форварда на матчи Лиги наций, а в стране активно обсуждают их возможную ссору. Вокруг будущего тренера всё также неспокойно.

Новый скандал вокруг Килиана Мбаппе. К не лучшему старту карьеры в мадридском «Реале» и обвинениям в изнасиловании добавилась ситуация со сборной Франции. Мбаппе во второй раз подряд оказался вне заявки команды. И если октябрьский сбор Килиан пропустил из-за травмы, то сейчас он здоров.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам уже объяснил свой выбор. Хотя после его слов ситуация лучше не стала.

Дидье Дешам главный тренер сборной Франции «Я обсуждал эту ситуацию с Мбаппе. После встречи подумал и принял решение. Думаю, так будет лучше. Могу сказать только две вещи: Килиан хотел приехать, и это не связано с проблемами, не касающимися спорта, в отношении которых действует презумпция невиновности. Я принимаю только жёсткие решения и принимал их уже много раз. У каждого футболиста есть своя личность. Не все остаются довольными после того, как мне приходится оглашать список вызванных в сборную. Но я несу ответственность за принятие подобных решений. Мне нужно жить с этим и каждый раз принимать более или менее жёсткие решения».

Французское издание RMC Sport добавило деталей. По информации журналистов, Дешам позвонил Мбаппе и сообщил, что не вызовет в сборную. Тренер подчеркнул, что решение принято с целью защиты футболиста.

Сам Мбаппе поблагодарил Дешама за предупреждение, а тренер надеется, что Киллиан наберёт оптимальную форму к следующему вызову. Между Мбаппе и Дешамом есть разногласия, но решение о невызове в сборную связано с желанием дать возможность проявить себя другим футболистам.

Однако французские СМИ публикуют и другую информацию. Авторитетный журналист Ромен Молина (работает с CNN, BBC, The New York Times и Le Temps) заявил, что Мбаппе больше не хочет выступать за сборную из-за вероятной ссоры с Дешамом. По словам журналиста, несмотря на заявление тренера (что Мбаппе хотел приехать в расположение сборной на матчи Лиги наций), на самом деле именно 25-летний форвард отказался присоединиться к команде. И что отношения между Мбаппе и Дешамом остаются сложными.

Косвенно это подтверждает окружение Мбаппе. Один из близких к футболисту людей заявил L’Equipe, что слова Дешама по поводу невызова Килиана содержат ложную информацию: «Это неверная или неполная информация. Всё гораздо сложнее. Заставить людей поверить, что это решение тренера – неправильно. Но самое главное, чтобы Килиан смог заново обрести счастье, играя в футбол. Остальное придёт».

Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Другой французский журналист – Даниэль Риоло, также не исключает, что Мбаппе больше не сыграет за сборную Франции под руководством Дешама: «Я на 1000% уверен, что Дешам заставляет Мбаппе расплатиться за то, что случилось в прошлый раз. Сначала: «Я травмирован, я не выйду на поле», а через три дня – он играет за «Реал». Дешаму пришлось выставить себя дураком. Ни с точки зрения авторитета, ни просто по-человечески, Дешам не мог оставить это без внимания. Поэтому он и отодвинул Мбаппе в сторону. Прав Мбаппе или нет – это его дело, но я не уверен, что он усвоит этот урок. Посмотрим, что будет в марте. Ситуация может только ухудшиться. До такой степени, что Килиан не вернётся в сборную, пока там остаётся Дидье Дешам. Сейчас Мбаппе – капитан сборной, повязку с его руки ещё не сняли. Но нельзя исключать будущего скандала. И заявления в духе «Раз так, то я пока возвращаться не собираюсь».

Но это ещё не всё. Ромен Молина также сообщил, что футболисты сборной Франции устали от Дешама. Они хотят, чтобы команду возглавил Зинедин Зидан. Однако Федерация футбола Франции доверяет Дидье и ждёт, что он выведет команду на ЧМ-2026. Так что смена Дешама на Зидана до лета 2026-го вряд ли вероятна. Но сигнал о недовольстве со стороны игроков для Дидье – не самый приятный фон для истории с Мбаппе.

Что до самого Киллиана, то во время международной паузы у него будет шанс восстановиться психологически. А это, по сообщениям L’Équipe, просто необходимо Киллиану после скандальной поездки в Швецию. Плюс он переживает из-за сложностей на старте карьеры в мадридском «Реале». «Можно называть это как угодно, но у Килиана уже несколько месяцев психологические проблемы. Они не появляются просто так. Нужно время и работа со специалистами», — рассказал L’Equipe человек из окружения Мбаппе.

Чтобы развеяться, Килиан сгонял в родной Париж. В компании друзей (в том числе защитника «ПСЖ» Ашрафа Хакими) он сыграл в падел-теннис. Также на попавших в соцсети фотографиях Мбаппе играет с Хакими в приставку. Но и здесь не обошлось без скандала: на заднем фоне внимательные болельщики заметили кальян.

Часть фанатов раскритиковала Мбаппе, хотя нет никаких доказательств, что футболист курил сам. В общем, любая новость с Килианом привлекает огромное внимание и встречается эмоционально. И вряд ли в ближайшее время повестка вокруг него сильно изменится.