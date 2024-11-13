Жёсткая заруба легенд «Спартака» и «Динамо». Забили чудо-гол, а всё решил Жирков. Видео

В этом году исполнилось 65 лет с рождения великого Фёдора Черенкова. Отличный повод, чтобы сыграть матч легенд. Так подумали в РФС и «Спартаке» и организовали ретроматч с «Динамо».

Составы получились грандиозными. Красно-белых под руководством Олега Романцева и Рината Дасаева представляли Александр Филимонов, Дмитрий Ананко, Дмитрий Комбаров, Виктор Онопко (капитан), Рамиз Мамедов, Юрий Ковтун, Виктор Булатов, Дмитрий Парфёнов, Андрей Ещенко, Денис Глушаков, Дмитрий Аленичев, Андрей Коновалов, Константин Головской, Александр Мостовой, Егор Титов, Дмитрий Хлестов, Александр Павленко, Алексей Мелёшин, Валерий Шмаров, Дмитрий Радченко, Александр Самедов, Роман Павлюченко, Александр Ширко и Сергей Юран. Что за имена! Бело-голубые под руководством Валерия Газзаева и Юрия Сёмина тоже собрали солидную банду: Владимир Габулов, Андрей Сметанин, Денис Колодин, Владимир Рыков, Йован Танасиевич, Эрик Яхимович, Александр Точилин, Ролан Гусев, Юрий Жирков, Андрей Кобелев, Максим Ромащенко, Александр Сапета, Игорь Семшов, Алексей Смертин, Дмитрий Хохлов, Андрей Каряка, Дмитрий Булыкин, Сергей Кирьяков, Игорь Колыванов, Эрик Корчагин, Сергей Яшин, Евгений Смертин, Олег Терёхин и Руслан Пименов.

Оценить стоит и стиль ретроформ обоих клубов. Настоящая классика. А матч открыли Юрий Гаврилов, Сергей Родионов и внук Фёдора Черенкова Никита.

Ретроформа «Динамо» и «Спартака» Фото: РФС

«Спартак», как и подобает главному клубу в карьере Черенкова, доминировал. «Динамо» редко подходило к чужой штрафной, а вот красно-белые плотно наседали на чужие ворота. Давление оказалось действенным на 12-й минуте: Титов подловил Гусева на ошибке и разбудил Спящего гиганта Павлюченко — тому оставалось лишь поразить пустые ворота.

После пропущенного гола динамовцы активизировались. И организовали чудо-гол: самый молодой участник матча, 35-летний Сапета, издевательски накрутил Онопко с Хлестовым и чётко засадил под перекладину, а ассистировал ему Семшов. Повтор можно крутить бесконечно.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Футбол был не совсем товарищеским. Рыков даже получил жёлтую за снос Павлюченко, когда тот практически выскочил один на один с Габуловым. Причём спартаковцы и вовсе просили судью достать красную. Интересно, была ли она вообще в кармане арбитра? Берут ли её на такие игры? Ещё Булатов грубо сыграл против Жиркова, Кирьяков толкал Комбарова, Павлюченко — Яхимовича, а Сапета фолил на Самедове.

Практически все ветераны находятся в отличной форме. Тот же Павлюченко взбесил Юрана и не реализовал классную передачу экс-тренера «Химок» и «Пари НН», хотя тот мог бы пробить и сам. «Сказал ему быстрее бежать из раздевалки», — пошутил (или нет, кто знает) Сергей в эфире. Плюс Аленичев с передачи Глушакова заставил Габулова красиво сигануть за мячом. Других моментов команды практически не организовали, но никто и не ждал уровень финала чемпионата мира.

Всё решил внезапный эпизод на 72-й минуте. Гусев подал, Жирков принял и прошил Филимонова. Александр скорее ошибся, чем нет. Так легенда ЦСКА определил результат в противостоянии «Спартака» и «Динамо».

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В самом финале, впрочем, красно-белые явно заслужили пробить пенальти — мяч после удара Титова угодил в руку динамовцу. Арбитр Николаев это проигнорировал. Даже странно, если учитывать особенность матча — всё-таки чествовали спартаковца. И всё равно спасибо организатором, что на два часа вернули нас в детство.