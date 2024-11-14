Отставка тренера и риск вылететь в слабейший дивизион. А ведь Армения была близка к Евро!

На Евро-2024 мы могли увидеть сборную Армении, как увидели сенсационную и прекрасную Грузию. В отборочном цикле армянская команда, за которую выступают родившиеся в России Эдуард Сперцян и Георгий Арутюнян из «Краснодара» и Наир Тикнизян и Эдгар Севикян из «Локомотива», бодро прошла половину турнирной дистанции. После минимального поражения от Турции (1:2) победила на выезде Уэльс (4:2) и дома Латвию (2:1), а затем едва не обыграла турок на их поле. До 88-й минуте вела в счёте, но в концовке пропустила. Тем не менее увезла ценную ничью – 1:1.

Однако до Евро-2024 Армения всё же не долетела. Более того, сейчас сборная этой страны рискует выбыть из третьего (!) дивизиона Лиги наций в слабейший четвёртый. За два тура до финиша армянская команда имеет, как и Латвия, четыре очка и всего на одно опережает аутсайдера группы Фарерские острова. Занявший последнее место либо вылетит напрямую в Лигу D, либо отправится в стыки. В Армении точно не такого выступления ждали от своей сборной. Какие же проблемы подкосили команду?

В январе 2023-го как раз перед началом квалификации Евро-2024 сборную Армении возглавил украинский тренер Александр Петраков. С ним и стартовали удачно в отборочном цикле. Но затем пошли поражения. За последний год армянская команда проиграла 9 из 13 матчей. За этот период сумела победить только Казахстан (2:1) в товарищеской встрече и Латвию (4:1) в 1-м туре Лиги наций. Ещё сыграла вничью дома с Уэльсом (1:1) и на выезде — с Фарерскими островами (2:2). Конечно, поражение поражению рознь. Одно дело уступить дважды по 0:1 мощной Хорватии. И совсем другое – безвольно отдать Латвии (0:2) ключевой матч квалификации Евро-2024 или два раза всухую проиграть Северной Македонии, своему конкуренту за победу в группе Лиги наций.

В результате в октябре Петраков был отправлен в отставку. Итог его работы – четыре победы, четыре ничьих и 10 поражений в 18 матчах. В среднем за игру сборная Армении набирала при нём 0,89 очка. Это меньше, чем было у предшественника Петракова испанца Хоакина Капарроса (1,15 очка). Но уходил из сборной тренер с миром: «Откровенно говорю, что болельщики сборной Армении – прекрасные люди, которые поддерживали команду до последней минуты, никто не уходил и все болели за ребят. Могу только искренне поблагодарить. И так, как ко мне относились в Армении, ко мне не относились нигде. Я всегда буду помнить доброту болельщиков и вообще людей здесь. Спасибо всем большое, и журналистам тоже благодарен», – сказал Петраков на последней пресс-конференции.

Александр Петраков Фото: Getty Images

Вице-президент Федерации футбола Армении Армен Никогосян объяснил отставку Петракова «личными проблемами» тренера, из-за которых тот вынужден был срочно уехать. Но, кажется, не всё в этой истории так спокойно и просто. Например, журналист Игорь Цыганык заявил после увольнения 67-летнего специалиста:

«Я не очень верил, что у Петракова что-то выйдет в Армении. Просто потому, что он ставит оборонный стиль игры, а он не присущ армянам. И дисциплину там очень тяжело построить. Тем более, насколько я знаю, он там поссорился с лидером команды, также у него были достаточно сложные отношения с местными болельщиками и журналистами».

Судя по всему, речь про Тиграна Барсегяна – одну из звёзд армянского футбола. Этот 31-летний вингер играет за «Слован» из Братиславы, выступающий в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне набрал 12+5 в 23 матчах. Тигран не вызывался в сборную Армении с ноября 2023-го.

Кроме того, Петраков отказался от услуг полузащитника «Ростова» Хорена Байрамяна и нападающего «Кёльна» Саркиса Адамяна. Байрамян провёл последнюю игру за национальную команду в марте 2023-го, а Адамян – в сентябре прошлого года. Ростовчанина тренер обвинил в симуляции травм из-за нежелания выходить на поле в матчах сборной Армении.

«Когда я приехал на первый сбор под его руководством, было две игры: с Турцией в отборе и товарищеская с Кипром, – объяснял сам Байрамян. – В официальном матче сыграл около 20 минут и почувствовал дискомфорт, о чём сразу сообщил тренерскому штабу. Далее была товарищеская игра. В такой ситуации нет смысла рисковать, учитывая неофициальный статус встречи. Приехал в Ростов спустя несколько дней, доктора сделали вывод, что играть в чемпионате уже можно.

Если бы матч с Кипром был официальным, то я играл бы «на уколах» – это подтвердят все ребята, кто меня знает. Но в любом случае я остался на эту игру, был в заявке. Что касается следующего сбора, то я действительно в июне получил травму. Врачи сделали УЗИ и сказали, что играть нельзя неделю. Также в интервью тренер сказал, что я отказался ехать в девять утра на МРТ, а также срочно просил взять билет в Ростов – это, мягко говоря, неправда… Если тренер меня не вызывает – его решение, нет смысла спорить. Но это не значит, что я не хочу играть за сборную» (Sport24).

Несмотря на то что сборная Армении при Петракове ни разу не проиграла с крупным счётом, она мало забивала. В 18 матчах – 22 мяча, то есть в среднем 1,22 гола за игру. Проблемы с организацией игры в атаке существовали. Между тем Барсегян, Адамян и Байрамян – это атакующие футболисты. Петраков жаловался на то, что в Армении не хватает качественных форвардов. Он пробовал на позиции нападающего даже Сперцяна, но признался, что Эдуарду не понравилась эта роль. А Севикян, по его словам, «очень маленького роста». Наибольшее количество голов за национальную команду под руководством Петракова забили родившийся в Аргентине атакующий полузащитник «Аль-Фатеха» Лукас Селараян (5) и молодой нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Грант-Леон Ранос (4) – уроженец немецкого Гердена.

В общем, в отношениях тренера с командой как будто что-то сломалось. На ближайшие решающие матчи Лиги наций с Фарерскими островами (14 ноября) и Латвией (17 ноября) сборную выведет в качестве исполняющего обязанности Сурен Чахалян. Тем временем в федерации на фоне недовольства болельщиков ищут сменщика Петракова. Сообщалось, что в Армению может приехать экс-форвард «Реала», а ныне тренер фарм-клуба Мадрида «Кастильи» Рауль. Но, кажется, у легенды «сливочных» другие планы.