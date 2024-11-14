Винисиус проваливается в сборной Бразилии. Но в такой команде это неудивительно

Один из главных аргументов против «Золотого мяча» Винисиусу – его слабые выступления за сборную Бразилии. «Селесао» уже долгое время не могут преодолеть кризис и заваливают отбор на ЧМ-2026, а сам футболист, мягко говоря, не сверкает. Разберёмся, во что и как играет критикуемая всеми сборная Бразилии. И что происходит с одним из лучших игроков мира.

Проблемы в сборной: неудобный стиль игры, мало шансов для риска

Винисиус дебютировал за сборную в 2019 году, когда был неумелым юнцом, только переехавшим в «Реал». В штрафной вингер пытался вселить страх в соперников, а вместо этого веселил их неумелыми финтами и промахами из выгодных позиций. Но главный тренер сборной Тите всё равно разглядел потенциал в молодом игроке, дал ему 16 минут в матче со сборной Перу, а потом забыл о нём аж на два года. Пока его не прокачал Анчелотти.

Винисиус и Тите Фото: Manuel Reino Berengui/Getty Images

В сезоне-2021/2022 игрок «Мадрида» был в такой огненной форме, что не просто стал основным в сборной спустя пару игр – ради него Тите даже превратил Неймара в «ложную девятку». Но первого гола пришлось ждать долго – Вини отличился за сборную лишь в своём 12-м матче. С другой стороны, в первых встречах футболист выходил лишь в концовках: до забитого мяча он провёл за сборную 411 минут. То есть четыре с половиной полных матча.

Сейчас у Вини 35 игр за сборную, в которых он забил пять мячей и сделал пять голевых передач. Выходит, что бразилец оформляет одно результативное действие раз в три-четыре матча. Небогато для одного из лучших игроков поколения.

Винисиус игрок «Реала» и сборной Бразилии «Каждый раз, когда я выхожу на футбольное поле [за сборную Бразилии], меня накрывают три или четыре футболиста».

Сейчас вместо Тите сборной руководит Доривал Жуниор. Казалось, игрок и тренер с приставкой «Жуниор» обязаны сработаться, но не тут-то было. При обороне Доривал выстраивает команду в 4-4-2 с Винисиусом в роли форварда, а при владении игрок смещается на привычный левый фланг. Бразильцы действительно очень много владеют – но только не Винисиус.

Бразильцы переиграли по владению всех соперников в этом году (если брать официальные встречи), в отборочных матчах этот показатель вообще улетал за 65%. Вот только Луис Энрике в сборной Испании невольно показал, что тики-така на уровне сборных не приводит ни к чему хорошему. При таком стиле игра команды должна быть отточена до блеска, а футболисты обязаны идеально чувствовать друг друга. Когда сборная собирается на полторы недели, а состав тасуется с каждым новым вызовом (это нормально, таковы правила сборных), ни о каких автоматизмах не идёт и речи.

Тренировка сборной Бразилии Фото: Wagner Meier/Getty Images

Вот и выходит, что бразильцы владеют мячом по 60-70% игрового времени, а моментов у них меньше, чем у соперников. Показателен матч с уругвайцами в четвертьфинале Копы: на 74-й минуте соперник остался в меньшинстве, однако бразильцы даже не сподобились на навал.

Стиль Доривала в первую очередь приводит к сухости, скованности атакующего потенциала игроков и Винисиуса в частности. Сборная вообще не замечает звезду «Реала». В сентябрьской игре с Парагваем вингер коснулся мяча всего лишь 37 раз – очень мало. В матче «Реала» с «Осасуной», в котором Вини оформил хет-трик, у него 71 касание.

Вместо Винисиуса главной звездой бразильской атаки стал Родриго, который в том же «Реале» находится в тени Вини. И это логично: у Родриго более тонкий стиль дриблинга, ему комфортно вести мяч в ограниченном пространстве. У Винисиуса другое преимущество: он разрывает при наличии свободы впереди. Поэтому Анчелотти и не скрывает, что «Реал» заточен на контратаки.

Карло Анчелотти главный тренер мадридского «Реала» «Умный тренер — это тот, кто адаптирует игру к характеристикам игроков. Я был бы идиотом, если бы с таким нападающим, как Винисиус Жуниор, у которого на ногах мотор, не делал ставки на контратаку. Другой случай: если у меня есть Криштиану Роналду, я чаще ищу способ передавать ему мяч, а не наоборот».

Показательно, что за стандарты в бразильской команде тоже отвечает Родриго, а не Винисиус. Как правило, если их исполняют не крайние защитники или хавбеки, то главные звёзды команды – для них это отличная возможность набить голевые передачи. Но Доривал вообще не подпускает Вини к угловым или штрафным.

Выходит, что Винисиус получает мало возможностей для влияния на игру. Его стиль заточен не только на быстрые атаки (которых нынешняя сборная избегает), но и на постоянные обострения через опасные передачи или дриблинг. Они не всегда будут проходить, однако с пятой-шестой попытки Вини обязательно подловит соперника и создаст голевой шанс. Но в сборной ему не дают столько шансов, поэтому его игра в атаке запоминается в основном обрезами и потерями мяча.

Делает это Винисиуса хуже и недостойным «ЗМ»?

Вовсе нет.

К примеру, Неймар в возрасте Винисиуса уже провёл за сборную 69 матчей, в которых выбил 48+25. Но тут две стороны медали. С одной стороны, Неймар начал зажигать уже в 18 лет, и тогда бразильцы также пребывали в кризисном состоянии: звёзды прошлого вроде Роналдо или Роналдиньо фактически закончили со сборной, а результаты шли на спад. С другой – Неймар начал взрослую карьеру именно в Бразилии, а в Европу уехал сформировавшимся игроком в 21-летнем возрасте. Винисиус это сделал уже в 18 лет, хотя толком не успел поиграть на профессиональном уровне – и сразу в кризисный «Реал». При этом в сборной Неймар сразу заслужил статус примы, и вся игра строилась через его магию.

Винисиус Жуниор и Неймар Фото: Michael Steele/Getty Images

Если уж говорить о влиянии сборных на получение «Золотого мяча», то вспомним чего добился Месси в 2010 году со сборной. Вылетел в четвертьфинале ЧМ и за весь турнир отметился одним ассистом в матче с мексиканцами. Не помог даже Марадона в роли главного тренера. А в следующем году Месси вылетел уже из Копа Америки в четвертьфинале. Но даже вылеты со сборной не помешали ему дважды выиграть «Золотой мяч», а ведь его болельщики громче всех протестуют против Вини. Хотя в том же 2010-м был Снейдер с треблом «Интера» и финалом ЧМ.

Сборные важны, но они больше всего подвержены случайностям и не особо говорят о реальном уровне футболистов. Причин много: начиная от малого количества игр и заканчивая разделением на конфедерации. У нас нет возможности проверить, как играл бы Винисиус за сборную Англии Саутгейта, которая по стилю отлично подошла бы бразильцу. Или за сборную Испании.

Если оценивать в отрыве от конкурентов, – в претендентах на «ЗМ» были не менее прекрасные Родри, Карвахаль и Беллингем – бразилец безоговорочно заслужил награду вкладом в победу в Ла Лиге и Лиге чемпионов, а также уверенной игрой в решающих матчах. Его провал со сборной подчеркивает кризис бразильской команды, но никак не слабый уровень игры.