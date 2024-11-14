«Рома» взяла тренера с самой чистой репутацией в мире. Только он готов к этому Голливуду

В прошлом сезоне Матс Хуммельс в свои почтенные 35 лет выдал отличный сезон в Бундеслиге и, к удивлению всего мира, дотащил «Боруссию» до финала Лиги чемпионов. Дотащил, конечно, не в одно лицо. Но его роль в успехе Дортмунда была колоссальна.

Летом Хуммельс стал свободным агентом. У него были разные варианты продолжения карьеры. Он мог вообще закончить. И, с учётом того, что Матс до последних дней трансферного окна оставался без клуба, казалось, что идёт именно к этому. Но в итоге он перешёл в «Рому». В 35 лет мегазаслуженный игрок принимает новый вызов: новая страна, новый чемпионат, взыскательная римская публика. Это красиво!

В тот момент Хуммельс вряд ли подозревал, насколько тяжёлым окажется этот вызов. На дворе ноябрь, а «Рома» уже второй раз за сезон меняет тренера. Под руководством первого коуча, Даниэле Де Росси, Матс поиграть просто не успел. Де Росси уволили почти сразу после того, как немец приехал в Италию.

А со вторым, Иваном Юричем, у Хуммельса не сложились отношения. Не сложились настолько, что под чутким руководством хорвата Матс провёл на поле всего 23 минуты — и какие! Хуммельс вышел на замену в матче с «Фиорентиной», когда «фиалки» вели 4:1, и установил окончательный счёт: он забил в свои ворота, и «Фио» выиграла 5:1.

Матс Хуммельс Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Конечно, не вина Юрича, что немец отметился автоголом в своём единственном матче. Но вопрос в другом: как вообще возможно, что к ноябрю у Хуммельса за «Рому» всего один матч? При том что он приехал в конце августа/начале сентября и был в заявке на все встречи, кроме одной — с «Монцей». Как вышло, что команде, которая за 12 туров набрала всего 13 очков, оказался не нужен футболист, ещё недавно великолепно игравший в финале Лиги чемпионов?

Матс Хуммельс — это лакмусовая бумажка. Это индикатор дичи, который показывает, как же капитально «Рома» сошла с ума. Свежий пост Матса в соцсетях, где он с перекошенным лицом читает «новости последних 72 часов» (когда увольняли Юрича и называли новых кандидатов на пост тренера), вероятно, отражает настроение большинства «романистов». Летом Хуммельс мог выбрать что угодно — а выбрал ЭТО!

Свой выбор после увольнения Юрича сделала и «Рома». В клуб возвращается Клаудио Раньери. По окончании прошлого сезона он объявил о завершении тренерской карьеры. Причём получилось всё очень красиво: Раньери спас от вылета «Кальяри» — клуб, который он выводил в Серию А больше 30 лет назад. Его проводили овацией, респекты летели со всего мира. Ухода эффектнее и своевременнее и придумать нельзя.

Но тут — «Рома». Для Раньери это особый клуб. Клаудио — римлянин. Он начинал в «Роме» как игрок. Он дважды приходил туда как тренер. Он не мог сказать «Роме» «нет» во время активной карьеры — и не смог сказать «нет» даже после её завершения.

Пожалуй, в футбольном мире нет человека с репутацией чище, чем у Раньери. Нет никого с более благостной аурой, чем у Клаудио. Раньери — это бальзам на души любых болельщиков. Все знают, что он не поставит какую-то гениальную игру. Все знают — даже после чуда с «Лестером» — что никакого мегапрогресса при нём не будет. Но его всё равно любят и в него всё равно верят. Всегда.

Раньери — чемпион АПЛ с «Лестером» Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Боссы «Ромы» активируют самый простой чит-код. Назначение Раньери – это абсолютный популизм. Это попытка загладить болельщицкий (абсолютно справедливый) гнев с помощью человека, которого они точно примут. К слову, примерно так же «Рома» действовала и в прошлом сезоне, приглашая Де Росси. Вообще не было понятно, что он за тренер. Но это легенда клуба, и было очевидно, что тифози его примут. И тем сильнее их злость сейчас — когда Де Росси уволили и это привело к ещё большей катастрофе.

Раньери не будут хейтить ни при каких раскладах. Если у него вдруг получится и «Рома», скажем, навяжет борьбу за зону ЛЧ или пошумит в Кубке Италии или Лиге Европы, его официально причислят к лику римских святых. Если результаты и игра не станут лучше (вряд ли они станут хуже, потому что хуже, чем сейчас, сделать сложно), Раньери поблагодарят за готовность помочь, и он сохранит тот же самый статус легенды, какой имеет сегодня.

Дон Клаудио защищён со всех сторон. И, ещё раз, при нём могут быть улучшения. Он не тактический гений, но коммуникацию выстраивает великолепно. После диктатора Юрича, после всех потрясений он наверняка расслабит команду, не будет давить на лидеров, даст им свободу. Это может сработать. В прошлом сезоне Де Росси, когда только пришёл, сделал примерно то же самое, и это помогло: «Рома» и заиграла ярче, и очки стала набирать стабильнее.

Другой вопрос, что расслабление и другие психологические моменты работают только на короткой дистанции. Для долгосрочного успеха нужна стратегия. И это вопрос уже не к Раньери, Де Росси или Юричу. Это вопрос к руководству «Ромы». А оно существует по принципу «я намерен жить вечно, пока всё идёт нормально». Сегодня есть Раньери, болельщики сейчас успокоятся, может, команда получше заиграет. А завтра будет завтра. Вот наступит — тогда и подумаем, что делать.

Владелец «Ромы» Дэн Фридкин Фото: asroma.com

Матс Хуммельс когда-то выступал за клуб, прозвище которого — ФК «Голливуд». Это «Бавария». Но, наверное, только перейдя в «Рому» под управлением семьи Фридкин, Хуммельс увидел, что такое настоящий Голливуд — с удивительными сюжетными поворотами, постоянной драмой и блокбастерами на каждом шагу.

Это действительно очень увлекательно. Но только если смотришь со стороны. Находиться внутри этого, не слишком стрессовать и по-прежнему нравиться всем способен, наверное, только Клаудио Раньери. Так что в этом смысле Фридкины отлично выбрали тренера, поздравим их с этим.

Но Раньери рано или поздно уйдёт. И если к этому времени править по-прежнему будут Фридкины (а так, скорее всего, и будет), новый резкий и драматичный поворот сюжета неизбежен. Только так работает Голливуд! И пока ничто не указывает на то, что Фридкины готовы от него отказаться.