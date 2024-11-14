Талант Узбекистана покоряет Францию. Уже признали лучшим молодым игроком чемпионата!

Слышали об Абдукодире Хусанове? После отъезда из Беларуси его стоимость в «Лансе» выросла в 100 раз!

Чемпионат Франции исторически славится как один из самых лучших трамплинов для молодёжи — здесь каждый сезон пачками раскрываются новые звёзды. Уже исторически сильная академия у «Лиона» и «Ренна», в последние годы вырос «ПСЖ». А летом 2023-го удивил «Ланс»: скауты, просмотрев крупнейшие молодёжные турниры, подписали колумбийца Оскара Кортеса и лидера сборной Узбекистана U20 — Абдукодира Хусанова.

Абдукодир ещё стал тем, кто проложил для молодых защитников путь из Беларуси в «Ланс». Узбек переехал во Францию из «Энергетика-БГУ», вслед за ним прошедшим летом клуб забрал из БАТЭ 20-летнего Сиди Бане. В основной сборной, он, конечно, тоже стал важным футболистом – и сегодня должен сыграть с конкурентом за выход на ЧМ-2026 – сборной Катара.

Хусанов уже обзавёлся важнейшим достижением — стал лучшим молодым игроком Лиги 1 в октябре. В этом сезоне защитник действительно оказался центральной фигурой для команды Уильяма Стилла: провёл 12 матчей — за весь прошлый сезон было 15 — вырос в цене в 100 раз с момента перехода (сейчас Transfermarkt оценивает его в ​​€ 5 млн) и стал любимчиком фанатов — они признают его лучшим намного чаще, чем лига. Но к этому Хусанов шёл долго.

Абдукодир Хусанов Фото: Eurasia Sport Images/Getty Images

Путь к переходу в «Ланс»

Абдукодир — сын Хикмата Хошимова, у которого в активе 12 матчей за сборную Узбекистана. Фамилию парню дали в честь деда, опасались обвинений в кумовстве — отец Хусанова работал в «Бунёдкоре», где через какое-то время и оказался сын. Но Хусанова оградили от всех слухов, чтобы он смог сфокусироваться на футболе. Хикмат попутно прививал правильное мышление: по словам самого Абдукодира, отец не давал заболеть звёздной болезнью.

Хусанов оказался в Беларуси ещё в 16-летнем возрасте, но участвовать в матчах не мог до совершеннолетия. В итоге два года защитник просто тренировался, не участвовал даже в товарищеских играх. Как только исполнилось 18, узбека сразу заявили на матч, а впоследствии сделали игроком основы.

Сейчас «Энергетик-БГУ» барахтается на дне второго белорусского дивизиона, а во времена Хусанова в клубе была флагманская система подготовки футболистов. Во-первых, приглашались игроки из стран СНГ, что и привело защитника в Беларусь. Во-вторых, команда строилась путём системно тяжёлых тренировок.

Абдукодир Хусанов игрок «Ланса» «Там серьёзно занимаются развитием игроков, большое внимание уделяется физической подготовке. В «Лансе» по нагрузкам всё примерно так же, как и в «Энергетике». Можно сказать, что я был готов к европейскому футболу и большим нагрузкам. Я благодарен «Энергетику» за это».

Способствовали переезду в Европу и выступления за молодёжную сборную Узбекистана на чемпионате мира U20. В команде Абдукодир был явным лидером обороны и ведущим защитником. Вместе с ним азиаты вышли в плей-офф и остановились на стадии 1/8 финала — проиграли будущим бронзовым призёрам, Израилю. Как раз после вылета и появились первые слухи о предстоящем переходе.

Становление основным защитником «Ланса»

Узбекистанец приходил в «Ланс», который выступал в Лиге чемпионов. Были надежды на бы́льшее количество игрового времени, с учётом количества турниров. Но адаптация проходила медленнее. Хотя после перехода в «Энергетик-БГУ» Абдукодир быстро освоил русскую речь, что говорит о его способностях к акклиматизации.

Перед началом сезона-2024/2025 клуб возглавил Уильям Стилл. Замен в центре обороны не предвиделось, но Кевин Дансо решил покинуть клуб, после чего ставка была сделана как раз на Хусанова. Переход Дансо в «Рому» сорвался, но Абдукодир не потерял место в составе. Тренер даже шутил по поводу сильных качеств узбекистанца.

Уильям Стилл главный тренер «Ланса» «Абдукодир мог бы пройти все дисциплины на Олимпиаде с Узбекистаном — настолько он совершенен».

Он не так высок для центрального защитника, но очень мобилен. Главные качества — успешно идёт в единоборства: входит в 98-й процентиль по перехватам и 89-й — по отборам. Хорош в игре на опережение. Комфортно чувствует себя под давлением. В таких случаях не отдаёт передачу куда попало. Из недостатков — излишняя грубость. В недавнем матче с «ПСЖ» Абдукодир схлопотал не только красную карточку, но и дисквалификацию ещё на два матча. Такая игра — стиль узбекистанца.

Абдукодир Хусанов игрок «Ланса» «Отец и тренер «Энергетика» говорили мне, чтобы я до конца выжидал момент. Когда игрок чуть отпустил мяч, тогда и нужно идти в отбор. Я не бросаюсь в подкаты бездумно, я выжидаю. Когда нужно сыграть жёстко — играю. Меня этому всему обучили».

Успехи Хусанова уже привлекают внимание топ-клубов по всей Европе. «Ланс» отпускать защитника зимой не собирается, а вот летом вполне может рассмотреть предложения. По информации kun.uz, «Ньюкасл», «Эвертон» и «Арсенал» уже проявили интерес. Французские СМИ дописывают в этот список ещё «Челси» и «Тоттенхэм». Одноклубники Хусанова не сомневаются: он готов играть за лучшие клубы. Вот цитата его одноклубника Анжело Фюльжини: «Абдукодир — отличный игрок. Хотелось бы, чтобы он подольше оставался с нами, но у него есть потенциал играть в лучших клубах мира».

Ну что, где ждёте Хусанова в следующем году?