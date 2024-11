«Деньги важны, но я хочу кайфовать от футбола». Лидер «Пари НН» творит не только на поле

Много ли известно вам футболистов, которые играют на фортепиано? А в РПЛ теперь такой есть. Валерий Царукян из «Пари НН» ярко ворвался в нынешний сезон — забил «Краснодару» и «Ростову» Карпина. Один из самых нетипичных футболистов России дал интервью «Чемпионату», в котором обсудил смену тренера в «Пари НН», рассказал о желании играть в Европе и объяснил, как можно играть на музыкальном инструменте без нот.

«Мечта — забить в Лиге чемпионов. Через себя — фантастика»

— Кажется, сейчас один из лучших периодов в твоей карьере. Согласен?

— Да, когда удаётся забивать, приносить пользу команде — это приятное чувство. Но, конечно, хотелось бы больше играть и забивать.

— Что тебе помогло выдать такой отрезок?

— Могу забивать ещё. Буду больше играть — будет больше голов.

— Но матч с «Ахматом» ты неожиданно пропустил. Почему?

— Самое главное, что команда добилась положительного результата. Решение по составу принимает тренерский штаб, моё дело — работать на тренировках.

— Какой из четырёх забитых мячей за «Пари НН» любимый?

— Ещё нет любимого. Если бы через себя забил гол, тогда мог бы назвать его. Но если выбирать из этих, то по красоте — «Краснодару».

Валерий Царукян Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Мечтаешь через себя забить?

— Мечта — забить в Лиге чемпионов. И без разницы как. А если через себя, то вообще фантастика.

— Ставишь цель по голам?

— Конечно, есть какие-то задачи. Хочу каждый матч показывать свою игру. А голы — приятный бонус. Сколько бог даст, столько и забью.

— Ты забил и с левой ноги, и с правой. Одинаково хорошо бьёшь с обеих?

— Да, забил два левой, два — правой.

— Тренировал специально слабую ногу?

— Был период по юношам, когда развивал левую, а правую вообще не подключал, она была просто опорной. Пацаны по команде плевались: «Да ты достал со своей левой». Я очень много уделял ей времени. Сейчас как будто левая даже где-то лучше.

«Игра Роналдиньо — эталон. Но мне ближе Эден Азар»

— Мусаев фанатеет от Дьёкереша из «Спортинга». Ты отслеживаешь чью-то манеру игры?

— Я смотрю видео с Роналдиньо, его стиль игры для меня эталон футбола — икона. Но его очень тяжело копировать, поэтому мне скорее ближе игра Эдена Азара.

— Следил за его карьерой?

— За карьерой — нет. Когда рос, особо футбол не смотрел, всегда на улице пропадал с мячом. Но в последнее время смотрю очень много видео его праймовой игры. Мне нравится, что он в центре обыгрывает, делает много касаний, продвигает мяч. Мне импонирует такая игра.

— Грустно, что он так рано закончил?

— Да, я ждал его возвращения. Мне кажется, миллионы по всему миру ждали этого, но он всех огорчил.

«Ещё в Первой лиге понимал, что могу играть в РПЛ»

— Когда ты только пришёл в «Пари НН», Юран сказал, что скоро доведёт тебя до уровня РПЛ. В какой момент ты понял, что готов?

— В принципе, никогда не было сомнений в своих силах. Ещё когда в Первой лиге играл, понимал, что могу выступать на уровне РПЛ.

— Юран не сразу понял твой уровень?

— Мне сложно говорить за него. Моё отношение к делу или что-то ещё не изменилось. Я работал и ждал своего шанса. Благодарен Сергею Николаевичу за то, что при нём я дебютировал в Премьер-Лиге. Илич меня поставил на последнюю игру с Тулой, дал возможность показать себя. Считаю, что хорошо отыграл тогда.

— К Иличу ещё вернёмся. Какие у тебя выводы об РПЛ за 15 матчей?

— Непростой чемпионат, более квалифицированные футболисты. Уровень выше. Но, говоря футбольным термином, как и в Первой лиге, я часто бываю «под мостом». Мяч летает над головой. То есть где-то не хватает игры низом в короткий и средний пас.

Валерий Царукян Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Ты говорил, что Премьер-Лига почти не отличается от низших лиг. Получается, те, кто считает, что РПЛ деградирует, правы?

— У каждого своё мнение. Я раньше и не смотрел РПЛ, всё время пропадал на улице, тренировался. Мне даже отец говорил, чтобы я смотрел футбол, повторял за игроками. А я ему отвечал: «Не хочу, буду тренироваться сам, у меня есть на кого смотреть». И включал видео с Роналдиньо, Месси, Азаром, Марадоной. От всех мировых звёзд футбола понемногу брал. Пробовал их финты, но это было по юношам. Сейчас тоже это хочется делать, но уже немного другой уровень, подход профессиональнее, не получится проводить столько времени на поле, к сожалению. Можно, конечно, но нужно это контролировать, чтобы не получить травмы. Раньше я по восемь часов тренировался, а сейчас — одна тренировка, и всё. Этого мало, я должен много работать над тем, чтобы меня слушался мяч. База есть, но надо развиваться, если я хочу играть где-то в Лиге чемпионов.

— Игорь Денисов чуть ли не запрещал своим ученикам смотреть РПЛ — только европейский футбол.

— Это очень крутые слова, мне нравится такой подход. Но я слышал и обратное: не смотрите на топов, потому что вы такого не добьётесь. Были такие люди, не буду называть их имена. Якобы не надо смотреть, что делает Месси и другие — фигню несут. Мне импонирует, что говорит Денисов.

«Смотрел нарезки с Пьяничем. Уровень — космос»

— С чьей стороны встретил наибольшее сопротивление в РПЛ?

— Я сыграл с ЦСКА, топ-клубом РПЛ, и в чемпионате, и в Кубке. На мне совершали очень много фолов, я часто использовал дриблинг. С этой командой я кайфанул. Там, конечно, топовые защитники и футболисты в целом, особенно с приходом Пьянича. Это очень мощный клуб.

— Кстати, Пьянича в нарезках смотрел?

— Да, тоже было! Но не конкретно его, а включал на YouTube видео с лучшими голевыми передачами, нарезки с полузащитниками. Вот там были Пьянич, Ракитич, де Йонг, их связка с Бускетсом. Мне нравилась его любимая передача, где он смотрит условно вправо, мяч под контролем, заворачивает ногу и отдаёт скрытый пас в центр. Я от этого кайфую, помню, что у Пьянича есть такая передача в арсенале. Уровень — космос.

— Получается, ЦСКА больше всего запомнился?

— «Краснодар» ещё хорош, но они меня чуть не удержали (смеётся). А так из всех команд выберу ЦСКА.

— Не кажется, что сила «Зенита» постепенно спадает? Конкуренты играют с ними на равных.

— Это же футбол, «Манчестер Сити», «Барса», «Реал» тоже проигрывают. Конечно, и «Зенит» будет проигрывать. Не постоянно же быть чемпионами. Может быть, в конце опять выиграют золото. Никто не знает, как будет. Может быть, «Пари НН» станет чемпионом.

— Но пока у команды 10-е место. Можно быть им сейчас довольным?

— Можно было быть и выше. Теряли очки в играх даже с тем же «Краснодаром», пропуская два в конце. С «Ростовом» упустили победу, на последних минутах назначили пенальти в наши ворота. У меня мышление чемпиона. Хочется быть выше, но хорошо, что не на последних местах. 10-е место — пойдёт.

«Когда пришёл Гончаренко, подумал: «Хоть бы сейчас я всё время играл»

— В команде произошла смена тренера. Вспомни свою первую мысль, когда узнал о приходе Гончаренко?

— Подумал: хоть бы сейчас я всё время играл, хоть бы мне доверяли (смеётся). Из тех тренеров, при ком я стал более-менее получать время, у Гончаренко мне нравится философия. Я везде об этом говорю, что он внушает нам играть смелее и не бояться. Его фраза — мяч не горячий. Надо рисковать, это то, что я люблю и делаю. А если тренер придёт и скажет, чтобы мы играли спокойнее и выбивали мяч, такое я принять не смогу.

— Уже почувствовал, что «Пари НН» стал смелее?

— Да, мы играем, навязываем борьбу. Со «Спартаком» очень неплохо смотрелись, хоть и проиграли. До этого мы по-другому проигрывали, это разное. Сейчас мы все вместе и движемся дальше. Не ищем виноватых. И до этого не искали, но сейчас более сплочённые.

Валерий Царукян Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Что ты знал о Гончаренко до встречи?

— Про победу ЦСКА над «Реалом». Я вроде даже смотрел этот матч, когда Чалов забивал левой на замахе.

— Как прошло знакомство с ним? Тимбилдинг устраивал?

— Тимбилдинга с тренерским штабом пока не было. Он подходит, общается индивидуально с футболистами.

— Пока прошло мало времени, но ты уже забил столько же, сколько про Иличе. Виктор Михайлович — твой тренер?

— Надеюсь на это.

— Он известен своей эмоциональностью. Уже успел это прочувствовать?

— Мне кажется, он очень спокойный, как психолог. Я пока не видел срывов, наверное, и повода команда не давала. Он доносит информацию спокойным тоном, объясняет, как играть. Говорит: «Да, ошибётесь. А кто не ошибается?». Это круто. А не: «Потеряешь мяч — будешь сидеть».

«Когда приходил в «Пари НН», даже не знал, на каком месте клуб»

— Уход Илича — ожидаемый исход?

— Думаю, да. Больше было поражений, зацепили, конечно, очки с конкурентами, что было важно. Как будто было ожидаемо, что произойдёт смена тренера.

— Ты понимаешь, в чём была проблема?

— Опять же, это футбол. Всё непредсказуемо. Можно проиграть три подряд, потом подряд шесть матчей выиграть. Не знаю, по какой именно причине произошла смена тренера. Может быть, подход не устраивал. Сейчас, повторюсь, нам объясняют не бояться играть. Можно психологически донести, у нас же две руки, две ноги, кто-то проходил сильные академии, все обученные. Просто надо настроить, и команда попрёт.

— Появился стереотип, что Илич вообще не улыбается. Он правда был угрюмым?

— Не сказал бы. Он, наоборот, много шутил, играл с нами в квадрат. Да, когда матч неудачный, он кричал, но в основном всегда на улыбке, шутил.

— Как ты обычно переживаешь смену тренера?

— Не знаю, кто и как реагирует. Я просто хочу тренироваться и играть в футбол. Да, у каждого тренера своя философия и требования. Но мяч всегда круглый.

— Какие отношения у тебя сложились с Юраном?

— Он был достаточно требовательным, любил дисциплину практически во всём. Благодарен ему за то, что он позвал меня в Премьер-Лигу. Отношения были рабочие. Я работал и старался приносить максимальную пользу команде.

— Ты только приходишь в команду, результаты не очень, все в напряжении. Согласен, не самое благоприятное время для старта карьеры в РПЛ?

— Вообще об этом не думал. Честно, я даже не знал, на каком месте «Пари НН» или кто-то ещё. У меня есть лучший друг, мы с ним сидели у меня дома в отпуске перед зимними сборами, пили чай. Он записывает видео, говорит: «Валер, что ты видишь в 2024 году? Где ты будешь?». А я тогда в «Алании» ещё был, на сборы собирался. Ни о каком интересе к себе ещё не слышал. Говорю на видео: «Вижу себя в Премьер-Лиге, я не просто там нахожусь, а играю и забиваю. Я вижу большие команды». Так и получилось. Всегда говорил, что мысли материальны, нужно верить в себя и свои возможности. Поэтому, когда переходил в «Пари НН», мне было без разницы, на каком месте клуб, я просто хотел играть в футбол и получать удовольствие, забивать голы и праздновать их.

Конечно, идеально, когда ты идёшь всё время в тройке, получаешь большие деньги, играешь и ни в чём себе не отказываешь. Но всему своё время.

«Я эстет, кайфую от виниловых пластинок. Ещё хочу рисовать»

— Давай про твоё увлечение — фортепьяно. Как можно научиться играть без преподавателя?

— Я дилетант в этом, но если есть желание, то можно всё сделать. Очень хотел начать играть, включал на YouTube композицию, которая мне нравится и которую хочу выучить, там идут цветные клавиши, я ставлю на паузу и запоминаю. У меня развивается мышечная и визуальная память. Нот я не знаю. Как-то сел учить, но это сложно, надо чуть больше времени и желания. Пока идёт так, не хочу ничего менять.

— Какое твоё коронное произведение?

— Любимые — Another Love Тома Оделла, Comptime d’un autre été Яна Тирсена, River Flows In You, Патрик Уотсон — Je te laisserai des mots и Людовико Эйнауди — Nuvole Bianche. Кайфую от музыки. Ещё мне нравится Stand by Me — Ben E. King.

— Есть с кем из футболистов можно обсудить твоё увлечение?

— Нет, ни с кем не обсуждаю. Просто играю, кто-то подшучивает, и всё.

Валерий Царукян Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Отсюда вопрос — чем увлекается среднестатистический молодой футболист в России?

— Честно сказать, мне даже неинтересно, кто чем занимается. Мне важно, что мы делаем на поле. А за ним у каждого свои интересы, семьи. У меня есть свои увлечения, которыми я занимаюсь и которые развиваю. Ещё очень хочу рисовать. Но, честно, я бы этим не занимался, если бы тренировался по восемь часов в день. Однако с рисованием чуть попозже. Для этого нужно иметь свой частный дом, всему своё время.

— Ты производишь впечатление творческого человека. Понимаешь, почему тебе это интересно?

— Это нетипично для футболиста. У меня отец футболист-музыкант, да и брат ходил немного в музыкальную школу. А рисование мне просто нравится, я эстет. Кайфую от виниловых пластинок, проигрывателя. Хочу всё это, потихоньку буду реализовывать.

— Ты сказал про свой дом. Идеальное место — на берегу океана?

— Да, конечно, что-то такое. Дом обязательно в стиле хай-тек, панорамные окна, практически везде, чтобы было много света, а вечером чтобы было моё отражение. Я бы сидел и играл на фортепиано. Идеальные места — на берегу или в горах.

— Как в фильмах.

— Отчасти я живу так, как в фильмах.

«Хочу через пять лет играть в Европе»

— Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сказал, что клуб получал по тебе предложения от других клубов, но ты нужен «Пари НН». Приятно слышать такие слова?

— Да, приятно, когда ты нужен клубу, но я просто хочу играть в футбол. Когда я не играю, а команда побеждает, конечно, я рад за неё, но хочется приносить пользу. Чувствую, что могу быть полезен команде, но, если не играю, это меня убивает. Я расстраиваюсь из-за этого, начинаю злиться. Время идёт, а я на месте стою. Да, я продвинулся, перешёл из Первой лиги. Многие мечтают об этом, хотят быть на моём месте, но для меня это только начало. Моя мечта — играть в Лиге чемпионов, доминировать. Понятно, это всё тяжело, но почему нет. Жизнь одна, надо брать из неё максимум.

— Ты сказал про расстройство. Оно вгоняет в депрессию или заставляет делать больше?

— Скорее второе. Но я скажу, как есть. Когда я не играю, расстраиваюсь, но если ещё и плохой результат, думаю: да я не хочу ничего делать, дома посижу. Но когда у меня получается, начинаю играть, показывать хорошие матчи, тогда у меня настроение шикарное. Хочу большего, матч закончился, а я ещё хочу, я бы ещё третий тайм сыграл.

— А сам как видишь своё будущее лет через пять?

— Ну блин, пять лет — это очень много. Это мне уже 28 будет! Думаю, к тому моменту хочу уже несколько лет играть в Европе. Не знаю, как будет, но очень хочу. Здесь вообще тяжело сказать, потому что это ведь будет на публике. Легче сказать кому-то из близкого окружения. Однако я верю в свои силы и думаю, что через пять лет буду играть где-то в Европе. Но не знаю. С положением страны, санкциями тяжело об этом думать. Это меня чуть приземляет.

Валерий Царукян Фото: Иван Супрунов/пресс-служба ФК «Пари НН»

— Но рвение играть в Европе есть уже сейчас?

— Конечно! Я смотрел «Реал», «Барселону», как они играют в квадрат, всё время настроение хорошее, поле шикарное — что ещё надо? Каждый мастер своего дела, каждый знает, что он умеет. Просто кайфовать, для чего ещё играть в футбол? Эмоции получать! Деньги важны, а когда их много — ещё лучше. Но от футбола я хочу кайфовать.

— Сейчас россияне переходят в не очень сильные клубы в Европе, чтобы зарекомендовать себя и уйти на повышение. Ты бы поехал в условный чемпионат Греции или Швейцарии?

— Даже не знаю. Нужно выдать здесь хороший сезон-два. Футболист высокого уровня от второсортного отличается стабильностью. Хороший игрок каждый сезон выступает стабильно и показывает свой уровень, а второсортный может выдать и погаснуть. Стабильность — признак мастерства, это же не просто так. Нужно проявить себя здесь. Даже в низшие европейские чемпионаты не позовут просто так. Нужно показывать хороший футбол в РПЛ столько, сколько отведено времени здесь. Я же не знаю сколько, может, в следующем сезоне позовут куда-то. Надо проявлять себя здесь и ждать приглашения оттуда.

«Я армянин, хочу играть за свою страну. Но и Россия тоже моя страна»

— Есть клуб мечты, за который хочешь играть?

— Конечно, «Барселона». Роналдиньо, Месси… Было бы идеально, если бы ещё та «Барселона», при Гвардиоле. Мой топ-3 футболистов — это Марадона, Роналдиньо и Месси. Они для меня — нереальный уровень. Но я, наверное, больше фанат Месси был, чем «Барселоны» (смеётся). Был Роналдиньо — болел за «Барсу», он ушёл в «Милан» — и у нас дома с братом висел плакат «Милана».

— Сейчас за «Интер» Майами», получается?

— Ну конечно, нет (улыбается). Сейчас я удивляюсь, что Месси творит за сборную. Сумасшедшие результаты. Конечно, клуб мечты — это «Барселона».

— Ты много раз говорил, что хочешь играть за сборную Армении. Представим: ты заинтересовал Карпина, а Россию допустили до международных соревнований, твоё мнение может поменяться?

— Действительно очень хочу дебютировать на уровне сборных. Будет ли это Россия или Армения? Конечно, я армянин и очень хочу представлять свою страну. Но и Россия тоже моя страна. Посмотрим, из какой сборной будет предложение. Конечно, будет приятно, если Карпин вызовет меня, тем более если Россия вернётся на международную арену. Это будет топ.