Как хорошо вы знаете соперника сборной России? Непростой тест о Брунее

Сборная России нашла весьма неожиданного соперника — Бруней. Наверняка далеко не все болельщики вообще слышали о такой стране. Что поделать — таковы реалии. Вы не такой и всё-всё знаете? А докажите. Впереди 12 вопросов о брунейцах и их футболе. Если ответите хотя бы на половину из них, будет круто. Но давайте не подсматривать ответы в поисковиках!