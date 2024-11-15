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Россия – Бруней: тест о сборной Брунея перед матчем: что за сборная, футбольный квиз о брунейском футболе

Как хорошо вы знаете соперника сборной России? Непростой тест о Брунее
Георгий Илющенко
Валерий Карпин
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Проверьте себя!

Сборная России нашла весьма неожиданного соперника — Бруней. Наверняка далеко не все болельщики вообще слышали о такой стране. Что поделать — таковы реалии. Вы не такой и всё-всё знаете? А докажите. Впереди 12 вопросов о брунейцах и их футболе. Если ответите хотя бы на половину из них, будет круто. Но давайте не подсматривать ответы в поисковиках!

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