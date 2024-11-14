За чем следить 15 ноября: разгар Итогового чемпионата ATP, Лига наций УЕФА и Бразилия с Аргентиной в отборе на ЧМ-2026!

Топ-события пятницы: Россия — Бруней в футболе, Рублёв против Рууда и хоккей

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⚽️ 00:00: Венесуэла — Бразилия, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 11-й тур

Интрига: Бразилия сделает шаг к ЧМ-2026?

Сборная Бразилии не очень успешно начала отбор к чемпионату мира, но затем набрала ход. Сейчас команда Доривала Жуниора делит третье место в отборочной группе. Но побеждать всё равно нужно — иначе конкуренты догонят. В предстоящем туре бразильцы едут в гости к Венесуэле. Не самый тяжёлый соперник, однако в первом матче венесуэльцы отняли очки у гранда (1:1). Что случится сейчас?

⚽️ 2:30: Парагвай — Аргентина, ЧМ-2026, отбор — Южная Америка, 11-й тур

Интрига: Месси рвётся на очередной чемпионат мира

Действующий чемпион мира уверенно идёт к попаданию на ЧМ-2026. Аргентина лидирует в южноамериканском отборе, опережая Колумбию на три очка. Ещё один шаг к турниру в США, Мексике и Канаде команда Лионеля Скалони может сделать в Парагвае. Первая встреча команд в Аргентине получилась непростой: хозяева одержали минимальную победу. Так что дома Парагвай может вовсе отнять очки у Лео Месси и компании.

Аргентина с Месси может приехать в Россию? Посол Аргентины в РФ оценил варианты проведения товарищеского матча сборных по футболу

🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Виннипег Джетс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 15 ноября 2024, пятница. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Виннипег Джетс Виннипег Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановят ли Никита Кучеров и его партнёры лучший клуб НХЛ?

«Виннипег Джетс» выдал феерический старт регулярного чемпионата НХЛ, выиграв 15 из 16 матчей. Спустя месяц после начала сезона «реактивщики» имеют на своём счету всего одно поражение. Сумеют ли Никита Кучеров и его партнёры по «Тампе» остановить лучший клуб НХЛ? На руку «Тампе» может сыграть то обстоятельство, что свой последний матч в нынешнем сезоне «молнии» провели неделю назад.

🏒 3:00: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Сан-Хосе Шаркс», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: сумеет ли Игорь Шестёркин реабилитироваться за последние неудачи?

После впечатляющей игры на старте сезона голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин выдал две подряд провальные встречи. В том числе крайне посредственно российский вратарь отыграл в последнем матче с «Виннипегом» (3:6). Предоставит ли тренерский штаб Питера Лавиолетта своему голкиперу шанс быстро реабилитироваться или на последний рубеж будет отправлен легендарный ветеран НХЛ Джонатан Куик?

🏒 15:30: «Сибирь» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выиграет ли команда Алексея Кудашова второй матч подряд на сложном выезде?

Московское «Динамо» начало сложнейшую поездку по маршруту Омск – Новосибирск – Челябинск с трудовой победы над «Авангардом» (5:3). В первой встрече поездки бело-голубые вели с комфортным преимуществом в три шайбы, но затем едва не упустили игру в третьем периоде. В свою очередь, «Сибирь» сыграла необычный матч со СКА (0:1 Б), исход которого решила лишь серия буллитов. Как для команды Алексея Кудашова сложится вторая встреча в этом выездном турне?

🎾 16:00*: Александр Зверев (Германия, 2) — Карлос Алькарас (Испания, 3), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: кто станет победителем группы Джона Ньюкомба?

На старте заключительного игрового дня групповой стадии Итогового чемпионата ATP на корте сойдутся четырёхкратный чемпион ТБШ Карлос Алькарас и теннисист, до сих пор идущий без поражений — немец Александр Зверев. Теннисисты ранее встречались 10 раз, и счёт пока равный — 5-5. Причём последний поединок в рамках финала «Ролан Гаррос» — 2024 остался за Алькарасом. Есть варианты, что оба теннисиста пробьются в плей-офф Итогового, но не всё зависит от них.

⚽️ 19:00: Россия — Бруней, товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: сколько мячей забьёт Россия?

Сборную России ждёт товарищеский матч с Брунеем. Команда из Азии — одна из слабейших в мире. Так что россияне способны не просто разгромить соперника, но и поставить какие-то рекорды. Да и Валерий Карпин может посмотреть в деле новые связки. Мы увидим голевое шоу? Наверняка!

🏒 19:00: «Ак Барс» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: справится ли СКА с топ-клубом из Казани?

Команда Романа Ротенберга в среду прервала пятиматчевую серию поражений, добыв победу в Новосибирске. Но игра армейского клуба в очередной раз оставила огромные вопросы, ведь за 65 минут санкт-петербургские хоккеисты не смогли забросить ни одной засчитанной шайбы. Теперь СКА сыграет в Казани с местным «Ак Барсом», который в последнее время оставляет очень приятное впечатление. Чем закончится топ-матч в столице Республики Татарстан?

⛸️ 19:00: Фигурное катание, юбилейное шоу Евгении Медведевой

Интрига: какие 10 образов представит Евгения Медведева?

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева в честь своего 25-летия представит большое ледовое шоу. В мероприятии примут участие звёзды фигурного катания: Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Михаил Коляда, Анна Погорилая, Елена Радионова и другие.

Выйдет на лёд и сама именинница, которая планирует выступить в 10 разных образах за вечер. Каждый из них будет олицетворять различные этапы жизни и спортивной карьеры фигуристки.

Детали юбилейного шоу от Евгении Медведевой: Евгения Медведева выступит под живой вокал российских звёзд в своём ледовом шоу

⚽️ 20:00: «Фенербахче» — «Зенит», товарищеский матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: встреча «Зенита» с командой Моуринью

«Зенит» не теряет время в международную паузу. Команда Сергея Семака едет в гости к «Фенербахче» в Стамбул. Турецкий гранд сейчас возглавляет Жозе Моуринью, а в составе выступают несколько европейских звёзд. Российские клубы в последние 2,5 года редко играют с соперниками такого уровня. Тем интереснее наблюдать за встречей, даже несмотря на товарищеский статус.

🎾 22:30*: Каспер Рууд (Норвегия, 6) — Андрей Рублёв (Россия, 8), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: сумеет ли Рублёв воспользоваться призрачным шансом на выход в полуфинал?

Андрей Рублёв после двух туров попал на самое дно таблицы группы Джона Ньюкомба. Однако у россиянина ещё остаются призрачные шансы на выход в полуфинал. Но для этого ему надо и самому справиться с Каспером Руудом со счётом 2:0 и надеяться на победу Александра Зверева над Карлосом Алькарасом. Андрей и Каспер ранее встречались семь раз, и счёт пока 5-2 в пользу россиянина. В частности, Рублёв выиграл их последний матч в финале Бостада-2023, а вот обе встречи на Итоговом — в 2021-м и 2022-м — остались за Руудом.

⚽️ 22:45: Дания — Испания, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 4, 5-й тур

Интрига: Испания выйдет в плей-офф?

Испания — в шаге от плей-офф Лиги наций. Для этого достаточно не проиграть в гостях Дании. В первом матче команд действующие чемпионы Европы одержали минимальную победу дома. Получится ли повторить фокус в Копенгагене? Дания также сражается за плей-офф, а победа серьёзно приблизит сборную к цели.

⚽️ 22:45: Шотландия — Хорватия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Хорватия забронирует место в плей-офф?

Хорватия бьётся за вторую путёвку из отборочной группы с Польшей. Первую наверняка заберёт Португалия, так что команды решают свои задачи. После четырёх туров Хорватия набрала семь очков, а их следующий соперник — Шотландия — одно. Победа в предстоящей встрече обеспечит хорватам следующий этап. А если сильнее окажутся шотландцы, то у Польши появится шанс догнать команду Златко Далича.

⚽️ 22:45: Португалия — Польша, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 1, 5-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: Польша без Левандовского уступит Португалии с Роналду?

Португалия в сентябре разобралась с Польшей в гостях — 3:1. Теперь команды сыграют в Порту. Португалия в случае успешного исхода попадает в плей-офф. Впрочем, даже в случае поражения команда Роберто Мартинеса не выпадает из топ-2. А вот Польше победа жизненно необходима, иначе команда точно останется без следующего этапа. Криштиану Роналду будет тащить свою сборную, полякам же придётся делать это без Роберта Левандовского. Кто окажется успешнее?

⚽️ 22:45: Северная Ирландия — Беларусь, Лига наций УЕФА, Лига C, группа 3, 5-й тур

Интрига: Беларусь приблизится к дивизиону В?

Беларусь неожиданно включилась в битву за повышение в дивизион В. После четырёх туров команда занимает второе место в группе. И впереди важная встреча с лидером — Северной Ирландией. В случае поражения белорусы лишатся шансов на повышение, а вот победа выведет их на чистое первое место. Один из важнейших матчей для Беларуси за последние годы!