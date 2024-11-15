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Россия — Бруней, прямая онлайн-трансляция товарищеского матча, где смотреть, 15 ноября 2024

Шанс побить рекорд для сборной России! Команда Карпина принимает Бруней! LIVE
Георгий Илющенко
Россия — Бруней
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Встреча пройдёт в Краснодаре.

Сегодня, 15 ноября, сборная России в Краснодаре примет команду Брунея. Товарищеский матч состоится на стадионе одноимённого клуба.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Не начался
Бруней
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Россия и Бруней никогда прежде не встречались. Сборная из Юго-Восточной Азии приехала в Россию не совсем основным составом, а вот Валерий Карпин вызвал почти всех лучших. А потому фаворит понятен. Тем более в нынешнем году россияне в трёх товарняках забили 11 голов, а брунейцы – семь в четырёх встречах.

В национальной команде Брунея нет звёзд ни мирового, ни азиатского уровня. Это очень посредственная сборная, а игроки второго состава так вообще считаются полупрофессионалами, ведь некоторые из них совмещают футбол и работу. Так что этот матч для России – шанс повторить свой рекорд самой крупной победы (9:0 с Сан-Марино), а то и превзойти его.

По традиции, предлагаем вам следить за игрой вместе с нами – «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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