Сборная Испании меняется после победного Евро. В составе полно новых имён

С финала Евро-2024 прошло четыре месяца. Ничтожно малый срок, чтобы обновить сборную. Особенно если в ней, как у испанцев, максимальная планка крутости. Но новые или забытые имена с ней всё равно связаны — уж больно много важных игроков травмировано. Сегодня, 15 ноября, команда Луиса де ла Фуэнте сыграет с Данией — самое время познакомиться.

Сначала о тех, кто лечится. Список весьма внушителен: Унай Симон, Пау Торрес, Дани Карвахаль, Родри, Ламин Ямаль и Ферран Торрес. Едва восстановились Робен Ле Норман и Гави — в их ситуации лучше набрать форму в клубе. Также со сборной завязали возрастные Начо Фернандес и Хоселу. Из-за этого после Евро-2024 в сборной Испании оказалось несколько человек, чьи имена что-либо скажут разве что поклонникам Ла Лиги.

Вратарь «Челси» Роберт Санчес — четвёртый выбор де ла Фуэнте. Логично, что именно он занял место Симона, тем не менее Роберт безвылазно сидит на скамейке. В сборной за три с половиной года, что его вызывают, Санчес только два раза вышел на поле. У Алекса Ремиро, впрочем, вообще всего один матч, но тот ездил на Евро и примерил на себе роль Виктора Вальдеса под Икером Касильясом.

Пау Кубарси экстренно довызвали из-за повреждения тёзки Торреса. Хотя кто скажет, что незаслуженно? Защитнику «Барсы» нет и 18 лет, а он уже провёл за каталонцев 41 матч. За сборную он отыграл трижды ещё в начале года, однако на Евро не поехал. Зато выиграл Олимпиаду. Другое дело — физическое состояние Пау: после игры с «Црвеной Звездой» ему на лицо наложили аж 10 швов. Стоило звать его? Де ла Фуэнте виднее.

Пау Кубарси Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Ну а центральный защитник «Атлетика» Айтор Паредес и вовсе дебютант. Да, ему 24 года, но не всем же созревать так рано, как Кубарси и Ямалю. За клуб из Бильбао Айтор дебютировал в 2022-м, а с прошлого сезона стал железно основным. Что ни говори, а баскские корни для защитника — знак качества. Те же Дани Вивиан и Эмерик Лапорт подтвердят, да и Ле Нормана взрастила школа «Реала Сосьедад».

Ещё один старый новый футболист сборной Испании — Педро Порро из «Тоттенхэма». Правому защитнику в сентябре исполнилось 25, и на данный момент в его активе только пять матчей за «Фурия Роха». Два из них — по ходу предыдущей клубной паузы, где он оформил ассист на Лапорта во встрече с Сербией. Вот он — сменщик Карвахаля.

А если Порро не справится, на помощь придёт Оскар Мингеса. 25-летний воспитанник «Барсы» с 2022-го выступает за «Сельту». Его заиграл за сборную — кто бы вы думали? Правильно, де ла Фуэнте. Но случилось это в далёком 2021-м. С тех пор тот матч остаётся для него единственным в национальной команде. Что ж, хоть снова вызвали — а то с начала сентября он обосновался на лавке.

Оскар Мингеса в сборной Испании Фото: rfef.es

Разумеется, не обошлось и без новых представителей «Барселоны». Один из них удостоился личной похвалы от де ла Фуэнте: «Мы не смотрим на клубную принадлежность футболистов. Мы ценим их уровень. «Барса» проделывает фантастическую работу — то, как там предоставляют игрокам возможности. Команда, в которой есть молодые таланты, не проигрывает. Это хорошо для испанского футбола. Всё благодаря доверию, решимости. Есть очень хорошие футболисты, которым это необходимо, чтобы показать себя. Если бы «Барселона» не дала шанс Марку Касадо, мы, вероятно, не увидели бы, на что он способен. Ему ещё есть куда совершенствоваться».

Касадо 21 год. Марк играет в опорной зоне и обладает отличным видением поля. Это первый и явно не последний для него вызов. В будущем конкурировать с ним попробует 26-летний Пепелу из «Валенсии». Его де ла Фуэнте брал на прошлые сборы, где тот в составе сборной оказался впервые, а сейчас игрока проигнорировали. Как и 27-летнего Алеша Гарсию (центральный полузащитник «Байера») с 24-летним Серхио Гомесом (правый вингер «Сосьедада»). Первый сыграл за сборную дважды, не убедил тренерский штаб позвать его на Евро, однако после континентального первенства вышел со Швейцарией и Сербией. Второй же сыграл с Данией. Теперь они знают — де ла Фуэнте за ними присматривает.

Нельзя не отметить и двух других юных дарований: 20-летнего центрального нападающего «Порту» Саму Омородиона и 23-летнего левого вингера Брайана Сарагосу из… нет, не из одноимённого клуба, а из «Осасуны». Второй год назад дебютировал в матче с шотландцами и долго ждал нового шанса, но не слишком часто играл в «Баварии». Возвращение на родину оживило его карьеру. Ну а первый заставляет биться чаще сердца болельщиков «Атлетико». От негодования. Просто он в прошлом сезоне настрелял за «Алавес» восемь голов в Ла Лиге, и его всё равно за € 15 млн отдали в Португалию, где у него 12 мячей за 13 выходов на поле. Кажется, за кого-то скоро заплатят большие деньги. А пока Саму получил дебютный вызов.

Вариативности Испании можно позавидовать: выбыли лидеры — что ж, незаменимых людей нет. А если в их отсутствие кто-то сверкнёт, есть шанс закрепиться в команде и ворваться в очередное «золотое» испанское поколение. Хотя кто-то вроде Кубарси, Касадо и Омородиона, оказался бы в составе «Фурия Роха» независимо от второстепенных факторов.