Чудовищные две минуты Казахстана Черчесова. Дальше можно было заканчивать

Сборная Казахстана ещё не выигрывала при Станиславе Черчесове. Новый шанс на первую победу для российского тренера предоставился в матче с Австрией. Хотя в первой встрече в Линце хозяева разнесли казахстанцев – 4:0. Надежда на домашний реванш у команды Черчесова присутствовала. Но желания быстро разбились о суровую реальность.

С первых минут встречи Австрия пошла в атаку. Сложилось ощущение, что команде Ральфа Рангника срочно нужно забивать, будто это плей-офф крупного турнира. Напор австрийцев удивил не только болельщиков, но и Казахстан. Хозяева будто не ожидали такого давления. Да, команда Черчесова также выбиралась в атаку, но это не выглядело грозно для соперника. А вот Австрия быстро наказала: уже на 15-й минуте счёт открыл Кристоф Баумгартнер. Стефан Пош прорвался по правому флангу и совершил подачу, после чего полузащитник австрийцев принял мяч, обыграл защитника и ударил. Без шансов для голкипера Стаса Покатилова – 1:0 в пользу австрийцев.

Гости не собирались давать Казахстану ни единого шанса. Давление продолжилось и привело к ещё одной ошибке команды Черчесова. На 23-й минуте Баумгартнер уже почти вышел один на один, но его руками остановил Александр Марочкин. Судья Мариан Барбу не раздумывая достал красную карточку. Жёстко? Да. Справедливо? Конечно. Защитник казахстанцев надеялся не допустить второго мяча в свои ворота. Но в итоге получилось двойное наказание: Казахстан остался в меньшинстве + всё же пропустил. Михаэль Грегорич классно исполнил штрафной и не оставил шансов Покатилову. 2:0 в пользу Австрии, а Казахстану стало совсем грустно.

Казахстан — Австрия Фото: Christian Bruna/Getty Images

До конца первого тайма гости могли забить ещё парочку голов. Часто австрийцам просто не везло: мяч летел в штангу или во внешнюю сторону сетки. Казахстану повезло, что на перерыв команда не ушла с разгромным счётом.

Была надежда на правильные слова от Станислава Черчесова в раздевалке. Потому что без крутой мотивации Казахстан точно не смог бы перевернуть матч. Но, увы, команде не помогло ничего. Второй тайм не сильно отличался от первого. Австрия меньше давила, но всё так же контролировала ход встречи. Периодически команда Рангника вспоминала об атаках и угрожала воротам Покатилова. На 60-й минуте удар в падении нанёс Романо Шмид – голкипер казахстанцев вытащил мяч. А в концовке вышедший на замену Адаму Чуквубуйке несколько раз напряг гостей. Сначала он пробил головой рядом со штангой на 78-й минуте. А уже ближе к концу встречи забил. Правда, мяч не засчитали из-за офсайда.

Станислав Черчесов Фото: Harald Dostal/Getty Images

Казахстан провёл очередной невзрачный матч и лишился шансов на спасение в дивизионе В. Следующий розыгрыш Лиги наций команда проведёт в дивизионе С. А безвыигрышная серия при Черчесове составляет уже пять встреч. Конечно, стоит учитывать уровень соперников: и Норвегия, и Словения, и Австрия обладают более качественным составом. Но если Казахстан планирует закрепиться в статусе «уверенного середняка» европейского футбола, необходимо выгрызать очки даже у сильных команд.