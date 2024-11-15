Лучшие товарищеские игры России до бана. Ничьи с Испанией и Бразилией или разгром Италии?

Сборная России готовится сразиться с Брунеем и Сирией. Соперники, прямо скажем, не самые статусные. Как и большинство тех, с кем команда Валерия Карпина играла после февраля 2022-го. А вот раньше россияне частенько проверяли себя на фоне топ-сборных, и порой весьма успешно. Давайте вспомним те матчи и расставим их по крутости — от лучшего к худшему.
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Италия — Россия, 0:3 (1 июня 2012 года)
Россия: Малафеев, Набабкин, Игнашевич, А. Березуцкий, Жирков, Зырянов, Широков, Денисов, Дзагоев, Аршавин, Кержаков
Италия: Буффон, Маджо, Барцальи, Бонуччи, Бальцаретти, Де Росси, Маркизио, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано
Итальянцы и россияне устроили репетицию Евро-2012 в Цюрихе: обескураживающе для первых и крышесносно для вторых. Команда Дика Адвоката отгрузила будущим серебряным призёрам континентального первенства три мяча во втором тайме! Спасибо Александру Кержакову и оформившему дубль Роману Широкову. Леонардо Бонуччи, Даниэле Де Росси, Андреа Пирло и другие мастерюги растворились на поле. В тот день болельщики сборной России поверили, что их любимчики как следует пошумят на чемпионате Европы. А последующий разгром Чехии только укрепил эту уверенность. Увы, дальше их ждало полнейшее разочарование. Видимо, на пик формы сборная вышла раньше нужного. Хотя при нынешнем формате четырёх очков для выхода из группы хватило бы.
Россия — Бразилия, 1:1 (25 марта 2013 года)
Россия: Габулов, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Ещенко, Глушаков, Широков, Файзуллин, Быстров, Кокорин, Кержаков
Бразилия: Жулио Сезар, Дани Алвес, Тьяго Силва, Давид Луис, Марсело, Фернандо, Эрнанес, Оскар, Кака, Фред, Неймар
Переполненный «Стэмфорд Бридж», сборная России «возит» сборную Бразилии с Неймаром, Марсело, Тьяго Силвой, Кака, Оскаром, Халком и Диего Костой, которому два товарищеских матча за южноамериканцев не помешали переметнуться в национальную команду Испании. Ну легендарно же? Виктор Файзулин забил после издевательского навала, когда в штрафную соперника забежали сразу шестеро россиян — а перед этим били Александр Кержаков с Романом Широковым. И ведь ничья с пятикратными чемпионами мира реально расстраивала! Фред сравнял счёт на 90-й минуте. То был восьмой подряд матч без поражений при Фабио Капелло. Жаль, дальше в команде итальянца что-то сломалось.
Россия — Испания, 3:3 (14 ноября 2017 года)
Россия: Лунёв, Смольников, Васин, Джикия, Кудряшов, Жирков, Кузяев, Глушаков, Дзагоев, Ал. Миранчук, Смолов
Испания: де Хеа, Н. Фернандес, Пике, Рамос, Альба, Бускетс, Тьяго, Иньеста, Асенсио, Сусо, Родриго
Ровно семь лет назад сборная России показала, что может на равных тягаться с Испанией — ещё до ЧМ-2018 и в куда более красивом стиле. Вероятно, тогда её болельщики впервые услышали о Фёдоре Смолове, который оформил дубль. Вклад в будущую аренду в «Сельту» он сделал ещё в ноябре 2017-го. Также отличился Алексей Миранчук, а за именитых гостей забивал Жорди Альба (головой!) плюс дублем с пенальти (довольно спорных) выстрелил Серхио Рамос. А помните, как на последних минутах Андрей Лунёв получил травму, все замены уже были сделаны, и вратарскую форму примерил Денис Глушаков? Сумасшедший матч, который давал большие надежды на светлое будущее.
Германия — Россия, 2:2 (8 июня 2005 года)
Россия: Овчинников, Анюков, Сенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Евсеев, Алдонин, Измайлов, Жирков, Лоськов, Сычёв
Германия: Кан, Хинкель, Фридрих, Мертезакер, Баллак, Фрингс, Швайнштайгер, Хитцльшпергер, Шнайдер, Асамоа, Подольски
За год до домашнего ЧМ Германия проверила себя на фоне сборной России Юрия Сёмина, а наблюдали за этим с трибун «Боруссия-Парк» свыше 46 тысяч зрителей. Вы же помните немцев, которые в 2006-м в красивом стиле возьмут бронзу чемпионата мира? В 2005-м Оливер Кан оставался основным и делил место на поле с такими легендами, как Михаэль Баллак и Торстен Фрингс. Ещё царили молодые звёздочки Лукас Подольски, Кевин Кураньи и Бастиан Швайнштайгер. Последний как раз отметился дублем, вот только россиян поражение не устраивало: Александр Анюков обыгрался с Дмитрием Сычёвым и открыл счёт, а Андрей Аршавин на 90-й минуте идеально поймал линию офсайда и его сравнял. Правда, на чемпионат мира из этих команд поехала только одна: россиянам всё испортили ничьи с Латвией и Эстонией.
Россия — Португалия, 1:0 (14 ноября 2015 года)
Россия: Акинфеев, Кузьмин, Игнашевич, А. Березуцкий, Жирков, Денисов, Широков, Дзагоев, Самедов, Мамаев, Дзюба
Португалия: Патрисиу, Седрик, Б. Алвеш, Пепе, Элизеу, Андре Андре, В. Карвалью, Ж. Мариу, Гедеш, Нани, Н. Оливейра
Менее чем через год португальцы станут триумфаторами Евро-2016. А вот со сборной России Леонида Слуцкого они в Краснодаре, ещё на стадионе «Кубань», не справились. Вообще, изначально должны были играть на лондонском «Крейвен Коттедж» «Фулхэма», но по техническим причинам пришлось устраивать перенос. Удивительная история — Криштиану Роналду попросил Фернанду Сантуша его не вызывать. Криш из 2024-го, который вовсю гонится за рекордными 1000 голами, наверняка за такое дал бы своей версии 2015 года мощную оплеуху. Хотя состав у Португалии и так был мощным: Пепе, Рубен Невеш, Нани и так далее. Гола болельщикам пришлось ждать до 89-й минуты, когда Роман Широков воспользовался классной скидкой Артёма Дзюбы. Крайне статусная победа.
Россия — Чехия, 5:1 (10 сентября 2018 года)
Россия: Лунёв, Фернандес, Семёнов, Нойштедтер, Рауш, Газинский, Кузяев, Ерохин, Ионов, Черышев, Заболотный
Чехия: Коубек, Боржил, Цоуфал, Ржезник, Калас, Гушбауэр, Янкто, Соучек, Горжава, Змрхаль, Тецль
Россия готовилась к домашнему ЧМ-2018 и постоянно бодалась с сильными сборными. Но раз за разом без особых шансов уступала: 0:3 с Бразилией, 1:3 с Францией, 0:1 с Австрией. На самом турнире, впрочем, всё-таки удалось набрать ход. И не сбавлять темп после него. Традиционно сильную Чехию в сентябре 2018-го натурально размазали: да, забил Томаш Соучек, но ещё и Алексей Ионов (дважды), Антон Заболотный (с передачи Андрея Лунёва), Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Не зря играли в Ростове-на-Дону — прекрасно проявили себя многие, кто связан с местной командой. На Евро-2020 чехи пробились в четвертьфинал, пройдя в плей-офф Нидерланды. Сразу видно, набрались опыта в противостоянии с парнями Станислава Черчесова.
Россия — Бельгия, 3:3 (28 марта 2017 года)
Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Васин, Кудряшов, Д. Комбаров, Зобнин, Ерохин, Дзагоев, Самедов, Канунников, Полоз
Бельгия: Миньоле, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Найнгголан, М. Дембеле, Тилеманс, Шадли, Фоке, Миральяс, Бентеке
Виктор Васин и Александр Бухаров решают исход в противостоянии с мощной Бельгией, ещё не утратившей мегамощное поколение. Звучит как анекдот, но ситуация вполне реальна. Да, праймовый Эден Азар на поле сочинской арены «Фишт» не появился, зато сыграли его брат Торган, Томас Вермален, Юри Тилеманс, Дрис Мертенс, Янник Феррейра Карраско и Ромелу Лукаку. А дубль оформил вообще Кристиан Бентеке — прямо не матч, а парад ставших мемами футболистов! Также голы на счету Алексея Миранчука и Кевина Миральяса с пенальти. Кто б тогда знал, что играют будущие четвертьфиналист и бронзовый призёр ЧМ-2018. До турнира, правда, ни Васин, ни Бухаров не доехали. Однако им всё равно есть что вспомнить.
Россия — Нидерланды, 1:1 (20 августа 2008 года)
Россия: Акинфеев, Янбаев, Игнашевич, Колодин, Жирков, Семшов, Семак, Зырянов, Быстров, Аршавин, Павлюченко
Нидерланды: Стекеленбург, Хейтинга, Ойер, Матейсен, ван Бронкхорст, Н. де Йонг, ван Боммел, ван дер Варт, Роббен, Хунтелар, ван Перси
Болельщикам сборной Нидерландов в августе 2008-го пришлось ощутить неслабый флешбек — их команда на «РЖД Арене» снова сыграла с Россией, которой буквально недавно влетела в четвертьфинале Евро. Шансом взять реванш «оранжевые» не воспользовались, хотя звёзд на поле хватало: Джованни ван Бронкхорст, Марк ван Боммел, Рафаэль ван дер Варт, Арьен Роббен, Клас-Ян Хунтелар, Робин ван Перси. Именно нападающий «Арсенала» обводящим ударом забил единственный гол, пока на 75-й минуте Дмитрий Торбинский не напомнил о себе и не заработал пенальти. Константин Зырянов был точен. На том и закончили. Прошло больше 16 лет — других шансов поквитаться у нидерландцев так и не было.
Россия — Аргентина, 2:3 (12 августа 2009 года)
Россия: Акинфеев, Анюков, Игнашевич, Колодин, Янбаев, Денисов, Зырянов, Семшов, Семак, Аршавин, Кержаков
Аргентина: Андухар, Хайнце, Бурдиссо, Х. Санетти, Отаменди, Гутьеррес, М. Родригес, Маскерано, Болатти, Д. Милито, Агуэро
В 2009-м состоялось то самое противостояние со Словенией за право поехать на ЧМ-2010. Его вспоминать совсем не хочется, а вот товарищеский матч с Аргентиной на «РЖД Арене» — пожалуйста. Против бронзовых призёров Евро вышли Хавьер Маскерано и Хавьер Санетти, Диего Милито и ещё совсем юный Серхио Агуэро — он-то и забьёт один из голов. Увы, в Москву из-за травмы не прилетел Лео Месси. Зато пожаловал другой волшебник Диего Марадона — он тогда тренировал аргентинцев. Зрители увидели пять забитых мячей: два от сборной России (от Игоря Семшова и Романа Павлюченко со штрафного) и три от её соперника — помимо Куна, отличились Лисандро Лопес и Хесус Датоло, причём третий сделал это спустя 22 секунды после выхода на замену. Рубка вышла знатной.
Другой матч
Возможно, мы забыли какой-то из матчей, который вам больше всего понравился? Например, как в 2017-м Месси и компания в забили в «Лужниках» россиянам только в концовке (1:0). Или как в том же году Россия громила венгров (3:0). Или суперрезультативные 3:4 с Коста-Рикой в 2016-м. Или как в Москву в 2006-м приезжали бразильцы — и гол Зубастика Роналдо стал единственным. Или 3:3 с Грецией в 2001-м. Или игры с бразильцами и французами перед ЧМ-2018. Вариантов хватает. Обязательно отмечайте их в комментариях.
Россия — США, 2:2 (14 ноября 2012 года)
Россия: Габулов, Анюков, В. Березуцкий, Игнашевич, Ещенко, Широков, Денисов, Д. Комбаров, Смолов, Кокорин, Кержаков
США: Ховард, Чэндлер, Боканегра, Кэмерон, Джонсон, Уильямс, Джонс, Брэдли, Гатт, Гомес, Алтидор
Сейчас подобный матч кажется фантастикой. Игру провели в Краснодаре, она получилась яркой и открытой. До 76-й минуты Россия вела в счёте благодаря голу Смолова — Фёдор после передачи Александра Кержакова выбежал один на один со знаменитым Тимом Ховардом и переиграл его. А потом пошёл обмен голами: звезда «Ромы» Майкл Брэдли забил ударом издали с лёта — Артём Дзюба заработал пенальти, и Роман Широков воспользовался шансом. Уже на 90+3-й минуте команда великого Юргена Клинсмана всё-таки отличилась вновь и увезла ничью, но никто из зрителей точно не остался равнодушным.