Лучшие товарищеские игры России до бана. Ничьи с Испанией и Бразилией или разгром Италии?

Сборная России готовится сразиться с Брунеем и Сирией. Соперники, прямо скажем, не самые статусные. Как и большинство тех, с кем команда Валерия Карпина играла после февраля 2022-го. А вот раньше россияне частенько проверяли себя на фоне топ-сборных, и порой весьма успешно. Давайте вспомним те матчи и расставим их по крутости — от лучшего к худшему.

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