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Катар — Узбекистан — 3:2, обзор матча отбора ЧМ-2026, дубль Аббосбека Файзуллаева, подробности

Файзуллаев вытащил Узбекистан в принципиальном матче! Но всё сломалось на 90+12-й минуте
Константин Кринский
Отчёт Катар — Узбекистан — 3:2
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Команда пропустила обидный гол и обнулила достижение Аббоса.

Сборные Катара и Узбекистана выдали огненный матч в 5-м туре азиатского отбора ЧМ-2026. Одним из героев встречи стал хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев.

ЧМ-2026 — Азия . Группа 1. 5-й тур
14 ноября 2024, четверг. 19:15 МСК
Катар
Окончен
3 : 2
Узбекистан
1:0 Али – 25'     2:0 Али – 41'     2:1 Файзуллаев – 75'     2:2 Файзуллаев – 80'     3:2 Мендес – 90+12'    

Команда Сречко Катанеца имела все шансы догнать Иран в группе 1. Для этого нужно было побеждать Катар. Но результат получился неожиданным, ведь сборная Узбекистана до этой встречи в данной квалификации не проигрывала.

В первом тайме Алмоез Али выстрелил дублем – поразил ворота Уткира Юсупова на 25-й и 41-й минутах. Казалось, всё в этой встрече для Узбекистана потеряно, но после перерыва Аббосбек Файзуллаев выдал топ-перформанс – оформил дубль за пять минут! Сначала отличился на 75-й, а затем на 80-й.

И вроде бы узбекистанцы должны были на этой эмоциональной волне довести матч до приемлемого для себя результата. Хотя куда уж лучше – с 0:2 выгрести на 2:2. Но натурализованный защитник Лукас Мендес на 12-й компенсированной минуте вырвал для Катара три очка! Развязка просто голливудская.

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