«Опешил от ухода Амарала». Максименко — о переменах в «Спартаке» и своём новом статусе

Сегодня, 15 ноября, сборная России проведёт товарищеский матч со сборной Брунея. Перед этой игрой мы встретились с вратарём «Спартака» и национальной команды Александром Максименко. Он нечасто даёт интервью, но теперь пришло время поговорить о последних новостях в сборной и клубе. Ну и о вечном тоже.

«Просто не представляю, как происходят такие трансферы, как у Моти»

– Некоторые футболисты сейчас отказываются ехать в сборную России. У тебя были сомнения?

– Нет, абсолютно. Никогда таких мыслей не было.

– А если бы были, то признался бы в интервью?

– Никогда не оказывался в ситуации, когда не хочу ехать в сборную.

– Как ты себе объясняешь нынешнее положение сборной России?

– Понятно, что сейчас соперники не такие сильные, хотя в марте была Сербия. Имеем то, что имеем, но приезжаем в любом случае с радостью. В разговорах между собой даже не затрагиваем тему, ехать или нет.

– Про Бруней что-то знаешь?

– Ничего не слышал о нём.

– Представляешь, где он находится?

– Я так понимаю, что где-то недалеко от Вьетнама и Таиланда. В той части Азии.

Александр Максименко в сборной России Фото: Пресс-служба РФС

– Следишь за Сафоновым?

– Да, если получается – смотрю его матчи. Видел игру с «Жироной» в Лиге чемпионов. Смотрелся уверенно.

– Насколько успехи Сафонова важны не только для него, но и для всех российских вратарей, на которых могут обратить внимание в Европе?

– Мне кажется, тут только со временем станет понятно. Может, только через пять лет повлияет.

– Ты же слышал, кто по версии Кафанова должен быть следующим российским вратарём в Европе?

– Знаю, что он меня назвал. Я сконцентрирован сейчас на сборной и по ходу сезона – на «Спартаке». А что там будет дальше – не знаю. Себя самого тяжело оценивать.

– Ещё Кафанов говорил, что сейчас для вратарей стала предельно важна игра ногами. В какой момент начал этому уделять внимание?

– Прямо с детства. В ростовской академии имени Понедельника работали сербы, и они уже тогда говорили – за этим будущее. Методологию разрабатывал ещё Александр Веселинович. Нас заставляли играть коротко, несмотря на результат и ошибки. И это давало плоды.

Александр Максименко в матче с «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Кто из спартаковских тренеров заострял внимание вратарей на игре ногами?

– Абаскаль. Много играли через нас, низом. Тедеско тоже просил, пускай и немножко в других направлениях. На самом деле, все об этом говорят, просто кто-то более акцентированно. Никто не просил всегда выбивать подальше. Всегда говорили: «Пробуйте играть низом, а выносите, если уже не видите вариантов».

– В одном из интервью ты говорил, что мечтаешь попасть в «Барселону»…

– На самом деле, просто так сказал. «Барселона», «Реал», «Бавария» – любая топовая команда.

– Звучит как что-то фантастическое, однако пример Сафонова в «ПСЖ» показывает, что всё реально?

– Я не знаю, как складывалось у Моти. Просто не представляю, как происходят такие трансферы, но нет ничего невозможного. Сейчас на радарах нет ничего – ни одного конкретного предложения из Европы я не получал.

«Мне не нравится, когда офсайд метра на два, но судьи дают доигрывать»

– Тюкавин говорил, что самая дорогая покупка в его жизни – квартира. А у тебя?

– То же самое.

– Выбрал поближе к базе или к центру?

– Случайно получилось, что ближе к базе. Мы там ещё не тренировались на тот момент, когда брал квартиру. Даже не знал, что у клуба были планы переехать ближе к стадиону.

– С кем ближе всего ты общаешься в «Спартаке»?

– У нас на самом деле большая компания. Например, в Uno (карточная игра. – Прим. «Чемпионата») рубимся больше русскими ребятами, а иностранцы в свои игры, но иногда и они присоединяются.

– А как давно подсели на Uno?

– Примерно три года назад начали, и как-то пошло – колода всегда лежит на базе. Точнее, две колоды смешиваем в одну. Не скажу, что я или кто-то играет лучше, потому что там больше от карт зависит, чем от умения.

– Кстати, о базе. Как тебе здесь под Краснодаром? Космос?

– Уровень чувствуется. Я пока ещё не везде прошёл, но тут всё – красота. Все помещения с видом либо на парк, либо на набережную. Я за день не успел всё посмотреть.

Сборная России на базе «Краснодара» Фото: Пресс-служба РФС

– Насколько ты переживаешь из-за ошибок в играх – ПАОК, Рыков, «Оренбург»…

– Ох, как ты вспомнил… Вообще, быстро справлялся, потому что новые игры приходили. Это стандартная схема: проанализировать и сразу переключиться на новый матч. Когда идут игры одна за другой, то нет времени грустить. Матч с ПАОКом был шесть лет назад. Будучи молодым, конечно, больше переживал.

– Подколов получил прилично?

– Больше по голу Володи Рыкова. До сих пор подкалываем друг друга. Да и другие ребята шутят – там уже байка пошла по полной.

– Есть правило в футболе, которое раздражает?

– Мне не нравится, когда офсайд метра на два, однако судьи дают доигрывать. Ладно, если там тонко, тогда понимаю. Но зачем с очевидными офсайдами? Это сбивает, потому что доигрываешь, пропускаешь и тратишь эмоции.

– Про правило шести секунд вратари забывают постоянно. У тебя в голове есть понимание, сколько реально могут дать на ввод мяча в игру?

– Просто держу в голове, что нельзя перебарщивать. Плюс судьи обычно показывают вводить мяч, прежде чем давать жёлтую. Хотя один раз получилось обидно. Мы выигрывали у ЦСКА – 1:0. Я действительно сначала хотел разыграть коротко, но не нашёл варианта, и пришлось ждать пока все отойдут от ворот. Кукуян влепил мне жёлтую. Причём она была четвёртой, и я пропускал следующий матч.

«Я даже не заметил момент, когда из молодого, которому пихают, превратился в того, кто сам может напихать по-футбольному»

– К 26 годам ты уже в топ-5 вратарей по количеству матчей за «Спартак». Больше только у Филимонова, Черчесова, Маслаченко и Дасаева. Чувствуешь, что твой статус изменился?

– Понятно, что я уже столько лет в команде. Вошёл в капитанский совет, выхожу с повязкой, если Ромы нет на поле. Стараюсь держать планку. Хотя по большому счёту — что меняет повязка?

– По версии Карпина – ничего. Кто-то другой скажет, что капитан общается с судьёй и заводит команду.

– Так заводить можно и без повязки. Когда мы перед матчем собираемся в круг на поле, то говорит тот, у кого есть порыв.

– Тебя для «Спартака» присмотрел именно Дасаев. Расскажи, как это было?

– Мне предложили поехать на просмотр. После двух-трёх дней сказали готовить документы. Для меня был шок – в 15 лет я пару месяцев тренировался с дублем. Потом уже в академию зачислили. У меня тогда в голове даже мысли не было, что стану капитаном «Спартака».

– А о чём в то время думал?

– Сначала хотел остаться в «Спартаке», потом играть за команду своего года. Всё как-то этапами шло.

Александр Максименко и футболисты «Спартака» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Ты изменился с тех пор, как попал в «Спартак»?

– Мне кажется, стал спокойнее. Те же ошибки, о которых мы говорили. Со временем стал меньше себя накручивать. Хотя уснуть тяжело может быть после каждой игры, потому что адреналин вырабатывается.

– От многих слышал: «Макси – самый улыбчивый человек в команде». Насколько ты готов пихать партнёрам, если требуется?

– На самом деле, я даже не заметил момент, когда из молодого, которому пихают, превратился в того, кто сам может напихать по-футбольному. Оно как-то плавно перешло. Помню, в начале меня Геннадьевич взял под крыло.

– Геннадьевич?

– Ребров. Всё-таки теперь он уже не партнёр по команде, а на другой должности.

– Справедливо.

– Денис Борисович [Глушаков] и Дмитрий Владимирович [Комбаров] могли после ошибки сказать: «Давай соберись, молодой». Они ведь были опытные, а тут пришёл цыплёнок. Я же в 16-17 лет попал в основную команду. Сейчас уже могу повысить голос, но без негатива. Стараюсь дипломатично подходить.

– Даже при твоём характере бывали случаи, чтобы ты злился?

– По-любому было. Хотя что-то конкретное сейчас в голову не приходит. За рулём могу покритиковать кого-нибудь. Из-за тех же карт можем покричать. Взял из колоды не ту – и сорвался на неё. Или если в Uno толпой накидали по +2 карты.

– Решение КДК по Литвинову сильно разозлило?

– Я был удивлён, скажем мягко. Вообще, вся команда удивилась. Мы думали на одну игру дисквалифицируют.

Александр Максименко во время драки в матче ЦСКА — «Спартак» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– C Амаралом удалось попрощаться?

– После игры с «Акроном» он нам сказал, что решение принято. Поблагодарил всех за работу. Я сразу же в сборную уехал, но на днях напишу ему.

– Многие удивились, как резко он покинул команду.

– Это была и для нас неожиданность. Я опешил, потому что нигде не проскакивала информация, что такое может случиться. Никто и не думал о его уходе.

– Какое он оставил впечатление?

– Всегда был с командой. С ним можно было поговорить на любую тему. Хотя в то же время не могу сказать, что мы много общались. Показался порядочным человеком.

– Вы общались на английском?

– Да.

– В одном из старых интервью ты говорил, что учишь английский три раза в неделю по полтора часа. Не забросил?

– Не полностью, но уже намного меньше занимаюсь. Больше этапами получается. Иногда два раза в неделю, однако сейчас подзабил. Стараюсь заставлять себя, иногда жена подталкивает. Вообще, все говорят, что английский нужен – и это правда.

– Чтобы быть готовым к трансферу в Европу?

– Необязательно. Даже сейчас, в отпуске или при общении с игроками и тренерами. С теми же спортивными директорами.

«Я прилёг на откидной столик. Просыпаюсь, а рука онемела»

– Из последних спортивных директоров практически ни у кого нет года в «Спартаке»: Родионов, второй заход Попова, Каттани, Ребров, Эшуорт, Амарал. Из них только Эшуорт продержался 461 день. Со стороны постоянные перестановки выглядят странно, а внутри клуба?

– Мы, игроки, не знаем причин. Странно ли это? Не могу ответить, потому что мы не знаем всей сути. Нам известно то же самое, что и вам. Игроков особо не посвящают. Да, есть контакт с генеральным директором, есть капитанский совет, но мы такие вещи не обсуждаем.

– А какие вообще функции у капитанского совета в «Спартаке»?

– Больше коммуникация между игроками и тренером. Можем спросить про правила команды или штрафы.

Деян Станкович, Александр Максименко и футболисты «Спартака» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

– Кстати, в твоей карьере были штрафы?

– Да. За опоздание. У меня не так часто бывают штрафы, но из последнего – проспал теорию. В полусне вырубил будильник. Предыгровой день, я присутствовал на базе, но просто не дошёл. Это ещё до Станковича случилось.

– А нелепые травмы в карьере были?

– Мы с юношеской сборной летели из Москвы в Лиссабон рано утром. Долго не ложились, чтобы поспать в самолёте. Я прилёг на откидной столик. Просыпаюсь, а рука онемела. Прищемил нерв, видимо. Причём у нас игра была в этот же день! Я подошёл к доктору. Он сказал, что, наверное, просто отлежал и скоро пройдёт. Приехали в гостиницу – не отпустило. Мне чем-то помазали, и я поехал на матч. Выхожу на разминку перед игрой и думаю, что сейчас пойдёт приток крови – станет проще. Первый же удар, а у меня рука вялая. И вот 10 дней провёл как туристик. Для атмосферы съездил, посмотрел город, получил медаль, поднял кубок и обратно поехал.

– А с рукой что было дальше?

– Доктор Лю в «Спартаке» вылечил иголками. У меня там на 10-й день симптомы сами начали немного уходить, но помогла и терапия от Лю. Ещё 10 дней к нему ходил стабильно – уколы, уголки.

– Тогда юношескую сборную возглавлял Галактионов. По нему чувствовалось, что станет настолько заметным тренером на уровне РПЛ?

– В том возрасте мы особо не задумывались, кто кем станет. Хотя не удивлён, что он хорошо показал себя. Не знаю, как сейчас, но в юношеской команде упор делал на дисциплину. И на поле, и за его пределами.

«Соцсети? Стараюсь себя ограничивать, а то уже голова начинает пухнуть»

– Когда ты последний раз плакал?

– В осознанном возрасте не помню. Как-то давно смотрел фильм «Хатико» – вот там подкрадывалось. Помню, это было ещё в Ростове, я – маленький. Фильм смотрел мой брат, а я только фрагментами. До сих пор не досмотрел до конца. Даже не пробую, тяжело. Мне вообще про собак и других животных сложно смотреть.

– У тебя есть домашние животные?

– Да, кот британец и собака мальтипу. В целом нормально уживаются, хотя иногда могут подраться. А любят они больше не меня, а маму.

– Есть такое, что в соцсетях залипаешь на животных?

– На самом деле, на всё подряд. Обычно какое-нибудь ха-ха. Особенно на заездах могу залипнуть. Иногда на час.

– А если честно?

– Могу и на два, но это максимум. Стараюсь себя ограничивать, а то уже голова начинает пухнуть. У меня простой VPN, не платный, поэтому рилсы редко запускаются. С другой стороны, есть шортсы в YouTube. Хотя там как раз чаще смотрю обычные видео, а не минутные. Как правило, обзоры футбольных матчей – и наши лиги, и европейские.

Александр Максименко на матче баскетбольной Евролиги «Химки» — «Реал» Мадрид Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

– Чем ещё можешь увлечься?

– Падел понравился. А так — всего понемногу: кино, сериалы, книги…

– Что из последнего?

– Сейчас Ремарка читаю. Закончил «Ночь в Лиссабоне» и начал «На западном фронте без перемен».

– Есть такое, что Ремарк сейчас особенно актуален?

– Возможно. Хотя я не с этим прицелом взялся. Мне просто много кто советовал. Только мне говорили, что стоило в определённом порядке читать книги, однако я уже сбился. Вроде «Трёх товарищей» нужно было брать одними из последних, но я уже прочитал. Вот навёрстываю теперь.