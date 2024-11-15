Бельгия с Тедеско — катастрофа. Разучилась побеждать топ-команды и провалила Лигу наций

Сборные Италии и Бельгии встретились во второй раз за месяц с небольшим. В прошлый раз команда Лучано Спаллетти упустила преимущество в два мяча после удаления Лоренцо Пеллегрини. А сейчас Бельгия принимала итальянцев дома. Поражение команды Доменико Тедеско означало конец борьбы за плей-офф Лиги наций. А вот для Италии любые очки гарантировали место в четвертьфинале. Также Бельгии была необходима победа для психологии: при Тедеско команда будто разучилась побеждать топ-соперников. Вышло ли на этот раз?

Ход встречи сравним с морем. Италия и Бельгия играли волнообразно: сначала был штиль, а затем – шквал моментов и опасных атак. И эти эпизоды сменялись несколько раз за встречу. Например, старт первого тайма выдался скучным. А затем на 11-й минуте Италия придумала голевую атаку: Джованни Ди Лоренцо и Николо Барелла разыграли стенку у чужой штрафной, защитник получил обратный пас и прострелил вдоль лицевой. Мяч спокойно прокатился до Сандро Тонали, а тот легко забил свой дебютный мяч за сборную Италии. Легко, элегантно и немного неожиданно – 1:0.

Сандро Тонали Фото: BSR Agency/Getty Images

Затем наступил продолжительный отрезок без моментов. Бельгия безыдейно катала мяч, а Италия расположилась в обороне. Команда Тедеско не могла удивить оборону соперника. Итальянцы же особо и не рвались в атаку. Тяжело назвать хотя бы один реально хороший момент. Что это: ответственность за результат для обеих команд или игровые проблемы? Италия, вероятно, просто действовала по плану. А вот к Тедеско снова возникли вопросы. Форварды Луа Опенда и Ромелу Лукаку откровенно скучали, а нападающий «Наполи» ради того, чтобы потрогать мяч, не стеснялся опускаться ниже. Никак не получалось у Бельгии «накормить» игроков атаки. Так и завершился первый тайм.

Вторые 45 минут начались в схожем ключе. Это не добавляло оптимизма с точки зрения смотрибельности. Всё же хотелось видеть яркую и голевую игру. Ну хотя бы повторение прошлого матча (напомним: сыграли 2:2 в Риме). И Бельгия с Италией разыгрались! Сначала хозяева пошли создавать моменты: Арне Энгелс и Зено Дебаст приложились по воротам Джанлуиджи Доннаруммы. Голкиперу пришлось действовать эффективно и эффектно. А затем ответную волну обрушила Италия. Сначала Давиде Фраттези крутым пасом вывел один на один Матео Ретеги, но форвард не переиграл Коэна Кастельса. Потом итальянцы устроили неразбериху во вратарской соперника, но мяч в ворота не затолкали. А после второго темпа атаки Ди Лоренцо классно пробил головой чуть выше перекладины.

Кайф, пошёл драйв! И уже парочку ответных моментов создала Бельгия. Сначала Леандро Троссард пробил впритирку со штангой – Доннарумма потащил. А затем Опенда нанёс удар с острого угла, который ногой отразил вратарь сборной Италии.

И всё. Снова тишина. Где-то на 20 минут. Ближе к концовке Бельгия всё же вспомнила, что любая потеря очков лишает их шансов на плей-офф. Италия не форсировала атаки и охраняла счёт. На 79-й минуте Лукаку замыкал прострел головой – мяч пролетел рядом со штангой. Через несколько атак уже защитник Ваут Фас затылком пробил в каркас. Мяч никак не шёл в ворота Доннаруммы!

Джанлуиджи Доннарумма Фото: NurPhoto via Getty Images

В концовке Италия грамотно засушила игру и не позволила Бельгии даже намёка на штурм. Команда Спаллетти оформила путёвку в плей-офф Лиги наций. А вот Бельгия осталась без четвертьфинала. Но важнее другое: Тедеско снова не справился с топ-соперником. В 2024-м Бельгия трижды проиграла Франции, сыграла вничью с Италией и Англией, а теперь ещё и уступила итальянцам. У экс-тренера «Спартака» всё больше проблем.