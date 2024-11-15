«Бензин дешевле воды, а медицина — бесплатная». Что нужно знать о Брунее и его футболе

Бруней — самый загадочный соперник в истории сборной России. Даже Куба со 166-й позиции рейтинга ФИФА выглядела понятнее. Новый гость из Азии стоит на 18 позиций ниже, между Доминикой и Бангладеш. Мы разыскали человека, который не просто слышал о брунейском футболе, а варится в нём.

Полузащитник сборной Кыргызстана Бахтияр Дуйшобеков с лета играет за сильнейший клуб этой страны — ДПММ из Бандар-Сери-Бегавана. А ещё он был в заявке первого матча российской команды после бана — в сентябре 2022-го в Бишкеке. Вдвойне ценный собеседник. И вообще — карьера у человека пёстрая. Сейчас сами убедитесь.

— Как вы попали в Бруней?

— Последний клуб у меня был в Киргизии — столичная «Алга». Агент нашёл интересный вариант в Брунее. В ДПММ предложили хорошую зарплату. Я и согласился.

— Это же не первая экзотическая страна в вашем резюме.

— Впервые из Киргизии я уехал в Беларусь, в клуб «Крумкачы». После были Турция, Малайзия, Бангладеш и вот теперь Бруней.

— Это агенты вам такую причудливую траекторию выстраивают?

— Где-то агенты, где-то знакомые. А бывает, тренер переходит в другую команду и зовёт с собой. По-разному получается.

Бахтияр Дуйшобеков в составе ДПММ Фото: из личного архива

— Условия в Брунее намного лучше, чем на родине?

— По финансам — да. В Брунее ДПММ всё выиграл. Чтобы развиваться, клубу нужна более сильная лига. Раньше выступали в чемпионате Малайзии, а теперь — Сингапура. ДПММ — единственный представитель Брунея в этом турнире.

— А в Брунее-то есть свой чемпионат?

— Да, целых 16 команд. Но все лучшие футболисты страны собраны в ДПММ. Это главная и лучшая команда Брунея.

— Местный «Зенит»?

— Да-да, можно и так сказать, ха-ха. И легионеров хороших привозят, за нормальные деньги.

— Какой порядок сумм в зарплатах — тысячи долларов, десятки тысяч?

— Есть легионеры, которые получают $ 10-12-15 тысяч в месяц. Не местных — американских. В Киргизии нет таких зарплат — в среднем $ 1000-1500. А здесь легионерам создают условия, потому что они делают результат, плюс рядом с ними местные быстрее растут.

— У ДПММ есть своя база?

— Есть спорткомплекс: фитнес-зал, два тренировочных поля. А играем на центральном стадионе. Он тут один большой.

— Люди ходят?

— Нельзя сказать, что много, но от трёх до пяти тысяч человек собирается.

Столица Брунея — Бандар-Сери-Бегаван Фото: David Kirkland/Getty Images

— Уровень жизни в стране в целом высокий?

— По сравнению с Киргизией Бруней дороговатая страна. Продукты в основном импортные. Самое дешёвое у них — нефть. А электричество, интернет — дорогие.

— По чём бензин?

— За 20 местных долларов можно залить 35 литров. В пересчёте на американские получается $ 8. Питьевая вода здесь дороже бензина!

— Что ещё надо знать о Брунее?

— Медицина в Брунее бесплатная. Султан установил такие законы.

Хассанал Болкиах — султан Брунея с 1967 года Фото: Alain BENAINOUS/Getty Images

— Что самое необычное встречали в Брунее?

— Сейчас меня уже трудно чем-то удивить — опыт есть. А когда только перебрался в Малайзию, было очень тяжело. Влажность в регионе очень высокая. Если человек впервые приезжает, месяц-два на адаптацию уходят. С климатом в России или Киргизии не сравнить. У нас сухой воздух, а тут сутки может идти дождь, потом резко выглянуть солнце — и начинается интенсивное испарение. В таких погодных условиях тяжело играть в футбол. Трудно дышать.

— Что ещё?

— Пауки, ящерицы здесь на каждом углу. Прямо на улице можно встретить обезьян.

— Не пугались?

— Страшно, конечно. А недавно ехали — прямо по улице змея длиной 4-5 метров ползла!

— Вы так хорошо по-русски говорите. С детства учили?

— Да, у нас же есть русская и киргизская школа. Я учился в русской.

— Знакомые в России есть?

— Валерий Кичин из Киргизии много лет играл в России. В нашей стране за ним внимательно следят. Я сам в 2021-м приезжал в брянское «Динамо». Хотел через ФНЛ со временем попасть в РПЛ. Но не подписал контракт.

— Почему?

— Тогда же случилась скандальная история: 10 футболистов с положительным тестом на коронавирус продолжали играть. Как раз в это время я в Брянск и попал. Когда шумиха началась, полицейские приезжали, тренера убрали, спортивного директора. Через день оттуда уехал. Хорошо, что был ещё один вариант.

Бахтияр Дуйшобеков с легендой «Барселоны» Пуйолем Фото: из личного архива

— Вы же были в заявке на матч Киргизии с Россией осенью 2022-го. Какие впечатления команда Карпина оставила?

— Я с российским футболом давно знаком. С разными клубами играл. Сборную России всегда считал и считаю очень сильной. В команде много талантливых, одарённых футболистов. Помните, был такой Кубок Содружества?

— Как не помнить.

— В 2015-м мы в Питере историю сделали — обыграли Россию по юношам. Я даже гол забил! После этого меня заметили и пригласили в Беларусь. Повторюсь, всегда считал российскую сборную очень сильной. Поэтому сильно удивился, прочитав в местных СМИ об игре с Брунеем. Подумал: может, кто-то пошутил? Оказалось — правда.

— Что сейчас пишут?

— Не знаю даже. А для России эта игра, наверное, не будет иметь большого значения. Видимо, постараются победить всухую.

— Объясните нам, что такое сборная Брунея?

— Читал на российских порталах, что у игроков сборной Брунея футбол не единственная работа. Это правда. Мы же общаемся. Примерно у половины на первом месте стоит работа или учёба, а на втором — футбол. Но при этом они считают себя профессионалами. В нашем понимании основной работой у профессионала должен быть футбол, а здесь понятия другие. И у тренеров, и у игроков. Студенты могут пропустить тренировку из-за занятий или экзаменов. Для нас это странно, а они говорят: учёба важнее.

— Кем ваши одноклубники работают?

— В разных сферах. Кто-то в офисе работает. Есть айтишники, полицейские.

Сборная Брунея празднует победу над Вануату Фото: Yasser Bakhsh/Getty Images

— Кто из сборной России наиболее известен в Азии?

— В нашей игре с Россией мне Караваев понравился. Хороший игрок, много лет на стабильном уровне. А так, наверное, главное звено в команде — это братья Миранчуки и Головин. Головин давно в Европе. А Миранчук с «Атлантой» недавно команду Месси в МЛС выбил. В Майами столько звёзд, а всё равно уступили. Конечно, я удивился.

— Давайте прогноз на пятничную игру от человека, который видел сборную Брунея.

— Наверное, минимум 7:0. Это будет не худший вариант для Брунея.

— 10:0 может быть?

— Может. У Брунея и так не сильная команда, а тут ещё и ослабленный состав. У нас же перерыв в сезоне. Многие запланировали на ноябрь дела: кто-то на отдых улетел, у кого-то свадьба. Пять-шесть игроков основного состава не полетели в Краснодар. В нашем клубе такие тоже есть. Жениться или поиграть в футбол в России — для местных выбор очевиден. Конечно, свадьба!