Что нового у звёзд Грузии после мощного Евро. Хвича идёт за трофеем, Мамардашвили — на дне

Сборную Грузии ждут два важнейших матча. Команда Вилли Саньоля борется за выход в дивизион А Лиги наций. Чтобы занять первое место, грузинам необходимы победы над Украиной и Чехией. И тогда команда отправится в элитный дивизион вне зависимости от результатов соперников. Грузия сначала удивила всех на Евро-2024 выходом в плей-офф. Однако это не стало единичным всплеском. Команда продолжает показывать крутые результаты. А как складываются дела у главных звёзд Грузии в их клубах?

Один из главных прорывов после Евро – Зурико Давиташвили. В 2019-м он перебрался в Россию и выступал за «Рубин», «Ротор» и тульский «Арсенал». В 2022 году Давиташвили ненадолго вернулся в родное тбилисское «Динамо», а чуть позже перебрался во Францию. Сначала Зурико выступал за «Бордо», а летом 2024-го оказался в «Сент-Этьене». И как раскрылся! За 11 матчей сезона Лиги 1 он забил уже пять мячей и оформил два ассиста. Подробнее об успехах вингера мы уже рассказывали.

Главная звезда сборной Грузии – Хвича Кварацхелия – провёл не самый яркий Евро-2024. Зато новый сезон с «Наполи» вингер начал успешно. Команда лидирует в Серии А и снова бьётся за титул. А Хвича оформил уже 5+2 за 12 матчей и занимает восьмое место в лиге по системе «гол+пас». Удачное выступление Грузии на чемпионате Европы вдохновило Кварацхелию на подвиги в Неаполе. Также у Хвичи в августе родился сын Дамиан. Конечно, это ещё один огромный положительный фактор.

Хвича Кварацхелия Фото: Marco Luzzani/Getty Images

А вот Георгий Мамардашвили стал большим открытием Евро-2024. Нет, голкипера знали и раньше: он классно выступал за «Валенсию». Однако массовая аудитория узнала о Георгии после его подвигов на турнире. Если бы не Мамардашвили, грузины вряд ли бы выбрались в плей-офф. Голкипер сделал 30 сейвов за турнир. По этому показателю Мамардашвили занимает второе место среди всех вратарей в истории чемпионатов Европы. На первом месте – Игорь Акинфеев, который на Евро-2008 32 раза спас свои ворота (проведя на матч больше).

После чемпионата Европы грузинского вратаря приобрёл «Ливерпуль». Мамардашвили начнёт выступления в АПЛ с 2025-го, а пока что проводит последний сезон за «Валенсию». Но дела у клуба складываются плачевно: после 11 матчей команда занимает последнее, 20-е место в таблице. Серьёзной вины Мамардашвили в этом нет, однако вряд ли положение клуба его радует.

Ещё один прорыв Евро – Жорж Микаутадзе. Вингер классно провёл вторую часть сезона-2023/2024 (13 голов и четыре ассиста за 20 матчей в аренде в «Метце»). А на чемпионате Европы Микаутадзе забил в каждом из трёх матчей группового этапа, а в игре с Португалией (2:0) ещё и отдал голевой пас. Мимо крутого футболиста не смогли пройти серьёзные клубы Лиги 1. За Жоржем пришёл «Монако», а в последний момент вингера перехватил «Лион». Получилась интересная схема: сначала «Метц» выкупил грузина у «Аякса» за € 13 млн, а затем продал дальше за € 18,5 млн.

Жорж Микаутадзе Фото: Harry Langer/Getty Images

Однако Микаутадзе в «Лионе» пока не впечатляет. Он начал сезон основным игроком, а затем сел на скамейку. За 11 матчей вингер забил всего два мяча и оформил один ассист. «Лион» выправил положение в таблице и поднялся на пятое место после 11 встреч. Возможно, снижение давления поможет Микаутадзе, и он раскроет свои возможности на 100%.

Полузащитник сборной Грузии Георгий Кочорашвили также выдал классный чемпионат Европы. Он провёл полностью все четыре матча, а во встрече с Турцией (1:3) отдал голевую передачу. Опорный полузащитник стал одним из важных факторов успеха. Кочорашвили остался в «Леванте» и сейчас рубится за повышение из Сегунды в Примеру. Шансы у команды остаются: после 12 туров она занимает седьмое место, имея две встречи в запасе по сравнению с клубами выше. Так что есть хороший шанс увидеть «Леванте» и Кочорашвили в следующем сезоне чемпионата Испании. Георгий в нынешнем сезоне провёл 10 встречей и отметился уже пятью (3+2) результативными действиями. Достойно для опорного полузащитника.

Ещё три «мушкетёра» сборной Грузии – защитники. О них мало говорили во время турнира, хотя они провели полностью все четыре матча. Речь о Гураме Кашии, Лаше Двали и Отаре Какабадзе. Но серьёзных изменений в карьере не случилось ни у одного из них. 37-летний Кашия выступает за «Слован» из Братиславы. Вместе со словаками он отобрался в общий этап Лиги чемпионов. Кашия провёл полностью 11 матчей из 12: его заменили только во втором тайме последней встречи с загребским «Динамо» (1:4). Машина!

Гурам Кашия Фото: Eduard Duran/Getty Images

Лаша Двали выступает за АПОЭЛ. В нынешнем сезоне клуб занимает третье место в чемпионате Кипра, на восемь очков отставая от «Пафоса». Двали провёл семь встреч и является игроком стартового состава. А Какабадзе выступает за «Краковию», занимающую четвёртую строчку в чемпионате Польши. Отар провёл 14 матчей из 15 возможных.

Сборная Грузии за несколько лет превратилась из аутсайдера в солидную европейскую силу. Это отражается и в уровне клубов, за которые выступают футболисты национальной команды. Теперь у Грузии есть шанс сделать большой шаг на пути в элиту. Дивизион А Лиги наций гарантирует шесть топ-матчей.