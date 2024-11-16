«Реал» готовит масштабную закупку. Травмы вынудили Переса устроить мини-революцию

«Реал» снова испытывает проблемы из-за травм лидеров. В матче с «Осасуной» (4:0) повреждения получили сразу несколько футболистов. В первом тайме были заменены вингер Родриго Гоэс и центральный защитник Эдер Милитао. Последний уже во второй раз получил травму крестообразной связки. После матча «Реал» сообщил, что у Милитао диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки правого колена. Позднее выбыл защитник Лукас Васкес, который не вышел на второй тайм. Сообщалось, что у него мышечное повреждение.

Эпидемия травм преследует «Реал» второй сезон. Если в прошлый раз мадридцы обошлись внутренними резервами, то сейчас у клуба есть план по выходу на трансферный рынок. Зимой. Редкая для Мадрида ситуация. Однако этого требуют обстоятельства.

Карло Анчелотти главный тренер «Реала» «На данный момент мы не можем ничего изменить и будем анализировать ситуацию в течение следующих месяцев. В ближайшее время нужно сосредоточиться на текущем составе, так как до рождественского перерыва нет смысла думать о трансферах. Вальверде пока играет на фланге защиты, что, на мой взгляд, вполне приемлемо, а Рауль Асенсио — в центре обороны. Мы будем придерживаться стратегии, которую использовали в прошлом сезоне. Не могу не отметить, что нынешний календарь не предоставляет нашим игрокам достаточно времени для отдыха. Это не только наша проблема, а проблема, касающаяся всего футбольного мира».

СМИ публиковали информацию о предстоящих трансферных планах «Реала» и ранее. Но теперь новости посыпались в несколько раз активнее. Кого мадридцы могут забрать уже зимой? А по кому разработана стратегия на лето-2025? Рассказываем!

Приоритет для «Реала» – оборона. Клуб надолго потерял Эдера Милитао и Даниэля Карвахаля, непонятна история с коленом Давида Алабы. Так что мадридцы рассматривают усиление на позиции центрального и правого защитников.

Главная цель на фланг – Трент Александер-Арнольд. «Реал» активно включился в гонку за подписание англичанина, чей контракт с «Ливерпулем» истекает предстоящим летом. Мадридцам помогает «тайный агент» и друг Трента – Джуд Беллингем. Полузащитник «Реала» склоняет товарища к переезду в Испанию. Сам Александер-Арнольд также говорит об амбициях: «Я хочу стать легендой футбола, человеком, который изменил игру. Моя коронная фраза: «Не участвуй в игре, а измени её». Хочу, чтобы меня запомнили как величайшего правого защитника, когда-либо игравшего в футбол. Хочу дотянуться до звёзд. Я бы сказал, что выиграть «Золотой мяч» [важнее, чем победа на ЧМ]. Верю, что могу это сделать. Хочу стать первым крайним защитником, которому это удастся». Где становиться легендой, если не в «Реале»?

Трент Александер-Арнольд Фото: Carl Recine/Getty Images

Также мадридцы рассматривают на правый фланг ещё парочку игроков – Оливье Боскальи (ПСВ) и Педро Порро («Тоттенхэм»). Но это, скорее, запасные варианты на случай срыва сделки по Тренту. Пока что «Ливерпуль» не вступил в переговоры с Александер-Арнольдом по новому контракту. Так что вариант с переездом англичанина на «Сантьяго Бернабеу» возрастает с каждым днём. Правда, защитник нужен «Реалу» уже сейчас, а переход может состояться только летом.

Рассчитывают мадридцы и на усиление центра обороны. В начале ноября The Athletic сообщил, что «Реал» изучает четырёх защитников: Витора Рейса («Палмейрас»), Эмерика Лапорта («Аль-Наср»), Жонатана Та («Байер») и Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»). Football Espana со ссылкой на AS также подтверждает интерес к игроку «Аль-Насра». По их информации, «Реал» будет настаивать, чтобы Лапорт расторг контракт с саудовским клубом и перешёл в «Мадрид» на правах свободного агента. Однако «Аль-Наср» не планирует расставаться с Эмериком просто так.

AS сообщает, что «Байер» не намерен продавать Та предстоящей зимой. Руководители предпочтут, чтобы он покинул Леверкузен летом в связи с истечением срока контракта. Отмечается, что сейчас в стадии переговоров с Та находятся три клуба: «Реал», «Барселона» и «Бавария». Именно между этими командами развернётся борьба за подписание. Однако подчёркивается, что «Реал» и «Бавария» обладают более высокими шансами на успех, чем «Барса».

The Independent сообщает ещё о двух кандидатах – Вильяме Салиба («Арсенал») и Кристиане Ромеро («Тоттенхэм»). Во французе «Реал» видит будущее своей обороны. Но в клубе понимают, что приобрести Салиба у «Арсенала» будет крайне сложно. Альтернатива – Ромеро. Интерес к аргентинцу был ещё прошедшим летом, однако тогда дело не дошло до переговоров. Ещё один потенциальный вариант – футболисты «Спортинга». Португальское издание Record рассказало об интересе «Реала» сразу к трём защитникам клуба: Гонсалу Инасиу, Усману Дьоманде и Зено Дебасту.

Решённое дело – переход Альфонсо Дэвиса. Канадский защитник «Баварии» мог оказаться в Мадриде ещё прошедшим летом, однако остался ещё на год в Германии. Журналист Рамон Альварес де Мон поделился информацией, что люди из окружения Дэвиса сообщили ему о решении игрока: Альфонсо переходит в «Реал» летом 2025 года. «Барселона» и «Манчестер Юнайтед» также сделали предложения, но канадец ответил, что уже принял окончательное решение. Солидное усиление для «Реала» на левый фланг обороны.

Альфонсо Дэвис Фото: Getty Images

Ещё два потенциальных новичка – Родри («Манчестер Сити») и Флориан Вирц («Байер»). Обладатель «Золотого мяча» — 2024 сейчас восстанавливается после травмы крестообразных связок. А недавно неоднозначно прокомментировал вариант с продлением контракта с «Манчестер Сити»: «Мы даже не начинали говорить об этом. Я травмирован… продление моего контракта с «Сити» сейчас не является приоритетом. Хочу восстановиться как можно лучше, это моя цель, а дальше посмотрим».

А переход Вирца связывают с потенциальным назначением в «Реал» Хаби Алонсо. Тренер «Байера» может перебраться в Испанию предстоящим летом и забрать с собой главную звезду леверкузенцев. Журналист Флориан Плеттенберг сообщил, что «Реал» уже провёл предварительные переговоры с Вирцем.

О продажах «Реала»: Винисиус — кандидат на выход

Информация поступает не только о потенциальных покупках «Реала», но и о трансферах на выход. Испанское издание Cadena Ser со ссылкой на журналиста Мануэля Карреньо сообщило, что руководство мадридцев приняло важное решение. Оно хочет выстраивать проект вокруг Килиана Мбаппе. Существует вероятность, что летом 2025 года «Реал» расстанется с Винисиусом Жуниором, играющим на удобной для француза позиции левого нападающего. Marca подогревает: по их информации, в Саудовской Аравии не оставляют попыток перевезти бразильца к себе.

ВИНИСИУС ЖУНИОР Фото: Getty Images

А Diario Sport сообщает, что «Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к Родриго Гоэсу. Бразилец может стать одной из первых трансферных целей нового тренера Рубена Аморима. Ранее испанские СМИ отмечали, что Родриго недоволен своим статусом в «Реале». Он рассматривается ниже других звёзд атаки: Винисиуса, Мбаппе и Джуда Беллингема.