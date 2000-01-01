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Крутое командное фото на американских горках
Крутое командное фото на американских горках
Сборная Боснии и Герцеговины сделала крайне крутое командное фото. На нём футболисты запечатлены на американских гонках!
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Экстрим
Экстрим
Перед матчем Лиги наций с Германией команда посетила парк аттракционов «Европа-парк». Там футболисты покатались на аттракционах, а также сделали необычное фото.
Сборная Боснии и Герцеговины сделала командное фото на американских горках
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