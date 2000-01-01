Какие клубы ещё не проигрывали в этом сезоне?
К середине ноября в топ-10 лигах лишь пяти командам удалось пройти без поражений в своих чемпионатах. Кто же эти везунчики?
«Бавария»
В 10 матчах мюнхенцы одержали восемь побед и дважды сыграли вничью.
«ПСЖ»
На счету парижан девять побед и две ничьи в 11 матчах.
«Галатасарай»
В 11 матчах «львы» одержали 10 побед и один раз сыграли вничью.
«Спортинг»
На счету зелёно-белых 11 побед в 11 матчах!
«Ювентус»
В 12 матчах «бьянконери» одержали шесть побед и шесть раз сыграли вничью.
Команды из топ-10 лиг, которые ещё не проигрывали в этом сезоне
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