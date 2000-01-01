Лучшие по системе «гол+пас» в топ-5 лигах в XXI веке
Transfermarkt составил список лучших футболистов топ-5 лиг Европы по системе «гол+пас» в XXI веке. Вот топ-5 футболистов.
5-е место — Карим Бензема
В 551 матче француз набрал 423 очка в чемпионатах.
4-е место — Златан Ибрагимович
На счету шведа 426 очков в 467 встречах.
3-е место — Роберт Левандовски
Польский форвард в 466 матчах набрал 460 очков.
2-е место — Криштиану Роналду
На счету португальца 646 очков в 626 встречах.
1-е место — Лионель Месси
Аргентинец набрал 743 очка в 578 матчах.
Лучшие футболисты по системе «гол+пас» в топ-5 лигах в XXI веке
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