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Расписание спортивных матчей 16 ноября 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события субботы: бой Майк Тайсон — Джейк Пол, Лига наций УЕФА, баскетбол и биатлон
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 16 ноября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии
Яркое 16 ноября: матчи футбольных сборных Германии, Нидерландов и Грузии, фигурное катание и много хоккея. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Коламбус» прервать неудачную серию?

«Блю Джекетс» потерпели шесть поражений подряд и осели на дне Восточной конференции, несмотря на все усилия российских лидеров. «Питтсбург» же переживает тяжелейший период. «Пингвинз» потерпели четыре поражения в пяти матчах и недалеко ушли от «Коламбуса». «Питтсбург» обгоняет «Блю Джекетс» всего на три очка, хотя провёл на три встречи больше. По потерянным команда Евгения Малкина и вовсе предпоследняя на Востоке. Продолжат ли «пингвины» своё падение?

«Питтсбург» ждут тяжёлые решения…
Генменеджер «Питтсбурга» признал свой провал? Что означает готовность Дубаса обменять всех
Генменеджер «Питтсбурга» признал свой провал? Что означает готовность Дубаса обменять всех

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Вембаньяма после исторического рекорда одолеет «Лейкерс»?

Матч регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» для «Сан-Антонио Спёрс» стал знаковым, так как лидер команды Виктор Вембаньяма набрал 50 очков в игре, став самым молодым центровым в истории НБА, кому покорялась данная отметка. Несмотря на то что Грег Попович не руководит клубом из Техаса, Вемби отлично ведёт за собой состав и демонстрирует лидерские качества. Теперь же на пути «шпор» окажется «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. «Озёрники» победили в трёх матчах кряду, но на выезде у команды есть некие проблемы – одна победа в пяти встречах. Кто проявит себя лучше?

Когда Король повесит кроссовки на гвоздь?
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?
Всё чаще мы слышим: «Леброн Джеймс завершит карьеру». Что кроется под этими словами?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Финикс Санз
Финикс
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто победит во встрече топ-команд Запада?

«Оклахома-Сити Тандер» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Финикс Санз» находится совсем близко – на третьем месте. Между командами вклинился «Голден Стэйт Уорриорз». Клуб во главе с Шеем Гилджес-Александером набрал приличный ход и за 12 матчей уступил лишь дважды. «Солнечные» же на некоторое время потеряли Кевина Дюранта, который на старте сезона показывал феноменальную игру, а многие эксперты выделяли его как одного из главных претендентов на награду MVP. Удастся ли «Финиксу» без своей, наверное, главной звезды одолеть «Оклахому»?

Результативность – проблема?
50 очков в НБА обесцениваются. Как лига дошла до такой жизни?
50 очков в НБА обесцениваются. Как лига дошла до такой жизни?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжит ли Овечкин приближаться к Гретцки?

«Вашингтон» удачно начал сезон, но в последних матчах начал чередовать победы и поражения. Александр Овечкин, впрочем, продолжает забивать. В этом сезоне на его счету уже 10 голов – и всего 31 шайба до Гретцки. В соперниках теперь будет «Колорадо», потихоньку «выздоравливающий» после провального старта. Маккиннон тащит «Эвеланш» и готовится провести один из лучших сезонов в этом веке. Кто кого?

В Америке оценили старт сезона Ови:
«Он находится под давлением всего мира». Что Америка думает о погоне Овечкина за Гретцки
«Он находится под давлением всего мира». Что Америка думает о погоне Овечкина за Гретцки

🥊 6:00*: Джейк Пол (США) — Майк Тайсон (США), боксёрский вечер Netflix

*Время боя может измениться и будет уточнено

Прочие бои 2024. Netflix
Джейк Пол — Майк Тайсон
16 ноября 2024, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Майк Тайсон

Интрига: величайший бой или величайший цирк?

Новый бой 58-летнего Майка Тайсона. И этим всё сказано. Легендарного ветерана вернули в ринг огромные деньги, ради которых он готов подставиться под удары молодого и сильного Джейка Пола. Да, Пол совсем недавно ничего не знал о боксе, но сейчас это профессиональный боксёр. Что сможет показать ветеран против находящегося в расцвете сил Пола? Тайсон уверяет, что сможет нокаутировать соперника, но бо́льшая часть экспертов не верит в Железного Майка. Больше того, не все верят, что это будет реальный бой, а не цирк на публику. Посмотрим, что покажут бойцы на деле.

Онлайн-трансляция турнира:
Майк Тайсон — Джейк Пол: ветерана ждёт страшное поражение или невероятная победа? LIVE
Live
Майк Тайсон — Джейк Пол: ветерана ждёт страшное поражение или невероятная победа? LIVE

🎯 10:00: Биатлон, Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), масс-старт, мужчины

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Мужчины. Масс-старт большой 15 км
16 ноября 2024, суббота. 10:00 МСК
Не началось

Интрига: удастся ли россиянам остановить белоруса Смольского?

На этапе Кубка Содружества в Красноярске в начале сентября Антон Смольский оформил «золотой» хет-трик. Россиянам никак не удавалось справиться с белорусом в гонках на лыжероллерах. На подиум удалось попасть лишь одному представителю сборной России. В остальном конкуренцию Смольскому составляли парни из регионов.

Уже в зимнем сезоне расклады могут поменяться. Получится ли в этот раз у биатлонистов из России остановить своего мощного соперника из Беларуси?

За кем из наших биатлонистов стоит последить в новом сезоне?
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?
Топ-7 главных героев российского биатлона. За кем стоит следить в сезоне-2024/2025?

⛸️ 11:00: Фигурное катание, четвёртый этап Гран-при России, короткая программа у мужчин, женщин и ритм-танец

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 13:30 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Мужчины. Короткая программа
16 ноября 2024, суббота. 15:15 МСК
Не началось
 Купить билет
Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Танцы на льду. Ритм-танец
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет

Интрига: сможет ли Аделия Петросян показать чистый прокат?

Российская серия Гран-при по фигурному катанию близится к своему завершению. В ближайшие выходные состоится четвёртый этап, на котором медали разыграют мужчины, женщины и танцевальные дуэты.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян одержала победу на своём первом этапе, но осталась недовольна своим выступлением. И это несмотря на то, что фигуристка исполняла в своих программах сложнейшие прыжки. Сможет ли спортсменка выдать идеальное выступление и порадовать в первую очередь саму себя?

Чего ждать от Гран-при Москвы по фигурному катанию?
Петросян гонится за чистым прокатом, а Садкова выступит после «кровавой» травмы
Петросян гонится за чистым прокатом, а Садкова выступит после «кровавой» травмы

🎯 12:30: Биатлон, Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), масс-старт, женщины

Кубок МЛКБ-2024. Ханты-Мансийск
Женщины. Масс-старт большой 12.5 км
16 ноября 2024, суббота. 12:30 МСК
Не началось

Интрига: продолжит ли Тамара Дербушева феерить и зимой?

В начале осени всех серьёзно удивила Тамара Дербушева. Воспитанница Шашилова, которая и раньше была в топе, стала настоящей звездой. За шесть гонок на Кубке Содружества и летнем чемпионате России Тамара завоевала пять медалей: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Худшим результатом Дербушевой было шестое (!) место.

Хватит ли у свердловчанки сил быть лучшей и в зимней части сезона, пока неясно. Уж слишком сильны её соперницы в лице Анастасии Халили, Наталии и Анастасии Шевченко, Ирины Казакевич.

Кто будет фаворитом среди российских биатлонисток в новом сезоне?
Российский женский биатлон — один большой сюрприз. Кто будет в лидерах этой зимой?
Российский женский биатлон — один большой сюрприз. Кто будет в лидерах этой зимой?

🏒 14:00: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Авангард» подобраться к зоне плей-офф?

Омичи продолжают то выигрывать, то проигрывать. Они отстают от зоны плей-офф на три очка, а от «Нефтехимика» — на пять. Нижнекамцы также оказались в кризисе, но всё ещё удерживают седьмую строчку. Победа будет важна для каждой из команд.

Что ждёт омичей?
С каким тренером «Авангард» встретит зиму? Мощные варианты из Америки вполне реальны
С каким тренером «Авангард» встретит зиму? Мощные варианты из Америки вполне реальны

🏒 17:00: «Лада» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК
Лада
Тольятти
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: помогут ли «Ладе» перестановки на тренерском мостике?

Тольяттинский клуб неожиданно расстался с главным тренером Олегом Браташом, под руководством которого забрался в плей-офф после возвращения в КХЛ с первой попытки. Да и в этом сезоне «Лада» всё ещё находится рядом с топ-8, уступая «Сибири» лишь по дополнительным показателям. Противостоять тольяттинцам будет «Металлург», который постепенно приходит в себя после тяжелейшего старта. Помогут ли «Ладе» перестановки?

Что произошло с Браташом?
В КХЛ новая тренерская отставка. Перемены в «Ладе» не связаны с результатом?
В КХЛ новая тренерская отставка. Перемены в «Ладе» не связаны с результатом?

⚽️ 20:00: Грузия — Украина, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига В. Группа 1. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Грузия приблизится к Лиге А?

Грузия занимает второе место в группе дивизиона В. Для повышения нужны две победы над Украиной и Чехией — всё зависит от команды Вилли Саньоля. Но и украинцы ещё могут оказаться в плей-офф. Для этого точно нужно обыгрывать Грузию. Так что предстоящий матч — важнейший для обеих сборных.

Экс-игрок РПЛ из Грузии теперь разрывает во Франции:
Ещё один грузин разрывает в топ-лиге! А ведь в РПЛ он не был настолько хорош
Ещё один грузин разрывает в топ-лиге! А ведь в РПЛ он не был настолько хорош

⚽️ 22:45: Нидерланды — Венгрия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Венгрия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: битва за место в плей-офф

Нидерланды и Венгрия набрали по пять очков за четыре тура. Догнать Германию вряд ли получится, поэтому команды разыграют между собой вторую путёвку в плей-офф. В первой очной встрече в Венгрии сборные сыграли вничью — 1:1. Теперь такой результат вряд ли устроит кого-то. Нидерланды любят играть весело. Ждём этого от них и сейчас!

А помните матч Россия — Нидерланды уже после легендарного Евро-2008?
Лучшие товарищеские игры России до бана. Ничьи с Испанией и Бразилией или разгром Италии?
Рейтинг
Лучшие товарищеские игры России до бана. Ничьи с Испанией и Бразилией или разгром Италии?

⚽️ 22:45: Германия — Босния и Герцеговина, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 5-й тур

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 3. 5-й тур
16 ноября 2024, суббота. 22:45 МСК
Германия
Не начался
Босния и Герцеговина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Германия забронирует место в 1/4 финала?

Германия находится в шаге от плей-офф Лиги наций. В предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной команду Юлиана Нагельсмана устроит даже ничья. Мало сомнений, что немцы выйдут в четвертьфинал. Или боснийцы всё же преподнесут сенсацию и отберут очки у грозного соперника? В первом очном матче Германия обыграла Боснию со счётом 2:1. Получилась тяжёлая игра. Так что шансы на интригу есть.

У Германии резко появилась вратарская проблема:
Редкая ситуация в сборной Германии. Таких проблем у неё не было 15 лет
Редкая ситуация в сборной Германии. Таких проблем у неё не было 15 лет
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