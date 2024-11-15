Топ-события субботы: бой Майк Тайсон — Джейк Пол, Лига наций УЕФА, баскетбол и биатлон

Яркое 16 ноября: матчи футбольных сборных Германии, Нидерландов и Грузии, фигурное катание и много хоккея. Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2024, суббота. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Коламбус» прервать неудачную серию?

«Блю Джекетс» потерпели шесть поражений подряд и осели на дне Восточной конференции, несмотря на все усилия российских лидеров. «Питтсбург» же переживает тяжелейший период. «Пингвинз» потерпели четыре поражения в пяти матчах и недалеко ушли от «Коламбуса». «Питтсбург» обгоняет «Блю Джекетс» всего на три очка, хотя провёл на три встречи больше. По потерянным команда Евгения Малкина и вовсе предпоследняя на Востоке. Продолжат ли «пингвины» своё падение?

🏀 3:30: «Сан-Антонио Спёрс» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: Вембаньяма после исторического рекорда одолеет «Лейкерс»?

Матч регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» для «Сан-Антонио Спёрс» стал знаковым, так как лидер команды Виктор Вембаньяма набрал 50 очков в игре, став самым молодым центровым в истории НБА, кому покорялась данная отметка. Несмотря на то что Грег Попович не руководит клубом из Техаса, Вемби отлично ведёт за собой состав и демонстрирует лидерские качества. Теперь же на пути «шпор» окажется «Лос-Анджелес Лейкерс» с Леброном Джеймсом и Энтони Дэвисом. «Озёрники» победили в трёх матчах кряду, но на выезде у команды есть некие проблемы – одна победа в пяти встречах. Кто проявит себя лучше?

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: кто победит во встрече топ-команд Запада?

«Оклахома-Сити Тандер» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, а «Финикс Санз» находится совсем близко – на третьем месте. Между командами вклинился «Голден Стэйт Уорриорз». Клуб во главе с Шеем Гилджес-Александером набрал приличный ход и за 12 матчей уступил лишь дважды. «Солнечные» же на некоторое время потеряли Кевина Дюранта, который на старте сезона показывал феноменальную игру, а многие эксперты выделяли его как одного из главных претендентов на награду MVP. Удастся ли «Финиксу» без своей, наверное, главной звезды одолеть «Оклахому»?

🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Вашингтон Кэпиталз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2024, суббота. 05:00 МСК Колорадо Эвеланш Денвер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли Овечкин приближаться к Гретцки?

«Вашингтон» удачно начал сезон, но в последних матчах начал чередовать победы и поражения. Александр Овечкин, впрочем, продолжает забивать. В этом сезоне на его счету уже 10 голов – и всего 31 шайба до Гретцки. В соперниках теперь будет «Колорадо», потихоньку «выздоравливающий» после провального старта. Маккиннон тащит «Эвеланш» и готовится провести один из лучших сезонов в этом веке. Кто кого?

🥊 6:00*: Джейк Пол (США) — Майк Тайсон (США), боксёрский вечер Netflix

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: величайший бой или величайший цирк?

Новый бой 58-летнего Майка Тайсона. И этим всё сказано. Легендарного ветерана вернули в ринг огромные деньги, ради которых он готов подставиться под удары молодого и сильного Джейка Пола. Да, Пол совсем недавно ничего не знал о боксе, но сейчас это профессиональный боксёр. Что сможет показать ветеран против находящегося в расцвете сил Пола? Тайсон уверяет, что сможет нокаутировать соперника, но бо́льшая часть экспертов не верит в Железного Майка. Больше того, не все верят, что это будет реальный бой, а не цирк на публику. Посмотрим, что покажут бойцы на деле.

🎯 10:00: Биатлон, Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), масс-старт, мужчины

Интрига: удастся ли россиянам остановить белоруса Смольского?

На этапе Кубка Содружества в Красноярске в начале сентября Антон Смольский оформил «золотой» хет-трик. Россиянам никак не удавалось справиться с белорусом в гонках на лыжероллерах. На подиум удалось попасть лишь одному представителю сборной России. В остальном конкуренцию Смольскому составляли парни из регионов.

Уже в зимнем сезоне расклады могут поменяться. Получится ли в этот раз у биатлонистов из России остановить своего мощного соперника из Беларуси?

⛸️ 11:00: Фигурное катание, четвёртый этап Гран-при России, короткая программа у мужчин, женщин и ритм-танец

Интрига: сможет ли Аделия Петросян показать чистый прокат?

Российская серия Гран-при по фигурному катанию близится к своему завершению. В ближайшие выходные состоится четвёртый этап, на котором медали разыграют мужчины, женщины и танцевальные дуэты.

Ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян одержала победу на своём первом этапе, но осталась недовольна своим выступлением. И это несмотря на то, что фигуристка исполняла в своих программах сложнейшие прыжки. Сможет ли спортсменка выдать идеальное выступление и порадовать в первую очередь саму себя?

🎯 12:30: Биатлон, Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ), масс-старт, женщины

Интрига: продолжит ли Тамара Дербушева феерить и зимой?

В начале осени всех серьёзно удивила Тамара Дербушева. Воспитанница Шашилова, которая и раньше была в топе, стала настоящей звездой. За шесть гонок на Кубке Содружества и летнем чемпионате России Тамара завоевала пять медалей: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Худшим результатом Дербушевой было шестое (!) место.

Хватит ли у свердловчанки сил быть лучшей и в зимней части сезона, пока неясно. Уж слишком сильны её соперницы в лице Анастасии Халили, Наталии и Анастасии Шевченко, Ирины Казакевич.

🏒 14:00: «Авангард» — «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Авангард» подобраться к зоне плей-офф?

Омичи продолжают то выигрывать, то проигрывать. Они отстают от зоны плей-офф на три очка, а от «Нефтехимика» — на пять. Нижнекамцы также оказались в кризисе, но всё ещё удерживают седьмую строчку. Победа будет важна для каждой из команд.

🏒 17:00: «Лада» — «Металлург» Магнитогорск, регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2024, суббота. 17:00 МСК Лада Тольятти Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: помогут ли «Ладе» перестановки на тренерском мостике?

Тольяттинский клуб неожиданно расстался с главным тренером Олегом Браташом, под руководством которого забрался в плей-офф после возвращения в КХЛ с первой попытки. Да и в этом сезоне «Лада» всё ещё находится рядом с топ-8, уступая «Сибири» лишь по дополнительным показателям. Противостоять тольяттинцам будет «Металлург», который постепенно приходит в себя после тяжелейшего старта. Помогут ли «Ладе» перестановки?

⚽️ 20:00: Грузия — Украина, Лига наций УЕФА, Лига B, группа 1, 5-й тур

Интрига: Грузия приблизится к Лиге А?

Грузия занимает второе место в группе дивизиона В. Для повышения нужны две победы над Украиной и Чехией — всё зависит от команды Вилли Саньоля. Но и украинцы ещё могут оказаться в плей-офф. Для этого точно нужно обыгрывать Грузию. Так что предстоящий матч — важнейший для обеих сборных.

⚽️ 22:45: Нидерланды — Венгрия, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 5-й тур

Интрига: битва за место в плей-офф

Нидерланды и Венгрия набрали по пять очков за четыре тура. Догнать Германию вряд ли получится, поэтому команды разыграют между собой вторую путёвку в плей-офф. В первой очной встрече в Венгрии сборные сыграли вничью — 1:1. Теперь такой результат вряд ли устроит кого-то. Нидерланды любят играть весело. Ждём этого от них и сейчас!

⚽️ 22:45: Германия — Босния и Герцеговина, Лига наций УЕФА, Лига A, группа 3, 5-й тур

Интрига: Германия забронирует место в 1/4 финала?

Германия находится в шаге от плей-офф Лиги наций. В предстоящем матче с Боснией и Герцеговиной команду Юлиана Нагельсмана устроит даже ничья. Мало сомнений, что немцы выйдут в четвертьфинал. Или боснийцы всё же преподнесут сенсацию и отберут очки у грозного соперника? В первом очном матче Германия обыграла Боснию со счётом 2:1. Получилась тяжёлая игра. Так что шансы на интригу есть.