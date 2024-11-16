Все претенденты на медали сыграют друг с другом в концовке сезона.

Какая интригующая развязка в Суперлиге! У «Зенита», ЦСКА и «Спартака» самая жара

Закройте глаза. Вдохните поглубже и плавно выдохните. Представьте интригу, которая сохраняется до последнего тура чемпионата. Как в завершающих матчах сезона решается расположение всех команд в топ-3. Как болельщики узнают чемпиона и обладателя бронзы в матчах между прямыми конкурентами. Представили? А в нашем футболе сейчас именно так и происходит!

«Золотой» матч: «Зенит» — ЦСКА

16 ноября завершается сезон-2024 в российском женском футболе. И какая крутая концовка! «Зенит» и ЦСКА весь год боролись друг с другом за лидерство, но узнают чемпиона в последнем туре. Как и в прошлом сезоне, решится это в очном матче. Тогда «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и стал двукратным чемпионом России, а в этом году команды будут бороться за золото в Санкт-Петербурге.

Запоминаем время: суббота, 17:00, стадион «Смена» в Санкт-Петербурге.

Какие расклады? У «Зенита» 65 очков после 23 туров, у ЦСКА — 62 очка. В первом круге команды сыграли друг с другом вничью (0:0). «Зениту» достаточно ничьей и в этот раз, ЦСКА для чемпионства нужна победа. В случае триумфа в гостях армейцы будут выше по итогам двух встреч.

В составе «Зенита» играет лучший бомбардир этого сезона — польская нападающая Габи Гживиньска, на её счету 19 забитых мячей в 23 матчах. С её помощью петербурженки попробуют оформить третье чемпионство подряд. Если Габи забьёт ещё два мяча, то установит новый рекорд чемпионата России по голам в сезоне. Предудыщий (20 голов) принадлежит Нелли Коровкиной. К слову, она сейчас тоже в «Зените».

Летом ЦСКА взял Суперкубок России, победив «Зенит» на «Газпром Арене», а в октябре упустил Кубок России, проиграв в финале московскому «Локомотиву». Взять реванш над железнодорожницами удалось в прошлом туре — уверенная победа дала ЦСКА возможность сыграть в «золотом» матче.

Матч ЦСКА — «Зенит» Фото: Пресс-служба РФС

Третье место: «Локомотив» — «Спартак»

Ещё одна интрига последнего тура: кто станет обладателем бронзовых медалей. «Спартак» жаждет завершить свой дебютный сезон в Суперлиге в топ-3, но и «Локомотив» не собирается оставаться без призовых мест — такого с 2018 года (дебютного сезона для железнодорожниц, в котором они заняли шестое место) не было ни разу.

Какие расклады тут: у «Спартака» и «Локомотива» по 49 очков. Кто победит — тот и призёр. В первом круге матч этих команд завершился со счётом 0:0. В случае ещё одной ничьей выше будут красно-белые по разнице забитых и пропущенных мячей.

Когда смотреть: в субботу, 14:30. Матч пройдёт на стадионе «Сапсан Арена».

Игра обеих команд расцвела по ходу сезона с приходом крутых легионеров. «Локомотив» усилила бывшая футболистка турецкой лиги — сербка Елена Чубрило, которая взбодрила загрустившую в начале сезона бразильянку Лаиссу. За 10 матчей Чубрило забила пять голов, на счету Лаиссы в этом году 12 мячей.

«Спартак» летом объявил о трансфере сербских футболисток Тияны Филипович и Дины Благоевич. Про Филипович хорошо расскажет её статистика: 10+8 за 11 матчей. 4 из 10 голов Тияна забила в последней игре — в ворота «Динамо». Этот покер стал первым для «Спартака» в истории чемпионата России в XXI веке.

Игру «Спартака» стоит смотреть и ради праймовой Марины Фёдоровой. В матче с «Динамо» она обновила рекорд лиги по голевым передачам, сейчас на её счету 14 ассистов. И восемь голов.

Матч «Спартак» — «Локомотив» Фото: Пресс-служба РФС

Что у остальных

В Суперлиге по итогам сезона никто не вылетает, поэтому борьбы за выживание в нижней части турнирной таблицы нет. «Чертаново» завершило сезон раньше остальных, в прошлые выходные. Из-за нечётного числа команд в лиге (13), каждый клуб пропускал по одному туру.

В последнем матче в стартовом составе «Чертаново» вышла нападающая Яна Свистунова. Как отметили соцсети клуба, появилась на поле она со «свежим барселонским загаром». Слухи продолжают отправлять Яну в «Барселону», гранд женского футбола и трёхкратного обладателя кубка Лиги чемпионов. В конце октября футболистка должна была пройти медосмотр в испанской команде. О результатах поездки пока неизвестно, но, судя по намёкам клуба, она состоялась.

Яна Свистунова Фото: Пресс-служба ЖФК «Чертаново»

«Динамо» и «Звезда-2005» замыкают первую шестёрку, далее команды за один тур до конца сезона расположились в следующем порядке: «Краснодар», «Ростов», «Чертаново», «Рязань-ВДВ», «Енисей», «Крылья Советов», «Рубин».

Одна из ключевых проблем, которая обсуждается болельщиками на протяжении сезона и которую хочется подсветить, — это качество трансляций со стадиона «Локомотив» в Ростове-на-Дону. На домашней арене «Ростова» нет вышки, поэтому зрители вынуждены смотреть весь матч на уровне глаз бокового арбитра. Ракурс мешает не только болельщикам у экранов, но и ЭСК: в отчётах по домашним встречам «Ростова» встречаются формулировки о невозможности оценить тот или иной эпизод.

Качество трансляций со стадиона «Локомотив» в Ростове-на-Дону Фото: Кадр из трансляции

Иронизируют и другие клубы. Например, «Спартак».

Пост в канале женской команды «Спартака» Фото: Телеграм-канал ЖФК «Спартак»

Представители Суперлиги в комментариях к постам на эту тему отвечают, что в вопросах инфраструктуры на стадионе зависят от вещателя. Тем не менее, хоть «Ростов» и получает штрафы за отсутствие необходимых для трансляции атрибутов после каждого домашнего матча, заявленная командой арена продолжает проходить лицензирование.

Конец сезона

Следующий сезон женской Суперлиги стартует в марте 2025-го. А пока не пропустите решающие встречи этого года. Все они пройдут в субботу, 16 ноября.