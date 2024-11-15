Есть исторический рекорд сборной России по голам! Но самый красивый момент был у Брунея

Есть новый рекорд сборной России! Наша команда победила Бруней с редким счётом.

Место в воротах сборной России неожиданно занял Лантратов, хотя тренер вратарей Виталий Кафанов говорил, что в Краснодаре должен сыграть выступающий за «быков» Агкацев. Квартет защитников составили справа налево Караваев, Пальцев, Морозов и Круговой. В центре поля действовало трио Черников – Пруцев – Кривцов. В группе атаке Обляков и Мостовой поддерживали единственного форварда Чалова.

Брунейцы, как ни удивительно, решили не выкатывать «автобус» на краснодарский газон, а обороняться средним блоком с четвёркой защитников. Для нашего сегодняшнего соперника из Азии игра с Россией – это всё равно что встреча с гигантом, которого он прежде не встречал. Бруней – как маленький ребёнок, впервые увидевший Деда Мороза. Спрятался за диван и чуть-чуть высунул голову. Страшно, но интересно. Что там в мешке у великана с белой бородой, может быть, что-то подарит?

Но делать подарков наши в Краснодаре не собирались. Вопреки слухам, единственным игроком в составе сборной Брунея без матчей за национальную команду оказался только голкипер Сьяфик. Уже через минуту после начала матча он пропустил. Мостовой зацепился за мяч, команда Винисиуса Эутропио ужасно ошиблась при создании офсайда, и Кривцов в штрафной попытался сыграть на публику – забить красиво пяткой. Вот только вместо гола получилась голевая передача на Облякова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё через шесть минут сборная России сделала счёт 2:0. Хозяевам удалась атака с ходу, Круговой разыграл стенку с Мостовым и прострелил. Запаниковавший центральный защитник Отман срезал мяч в собственные ворота.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Преимущество команды Валерия Карпина, как и прогнозировалось, было тотальным. Анализировать по такой игре коллективные или индивидуальные действия бессмысленно. Разве что у Чалова по-прежнему не клеится с реализацией моментов. Дебютант Сьяфик совершил несколько сейвов, но уже при крупном счёте. На 10-й минуте Морозов, придя на стандарт, классно решил эпизод – принял мяч на грудь и ударил вторым касанием. Чтобы забить после углового, сборной России даже не пришлось использовать заметный перевес в росте и мощи.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Лантратов в первом тайме отдыхал в воротах. Впрочем, потом и наши сбавили обороты, видимо, чтобы совсем уж не унижать брунейцев. А у команды Винисиуса Эутропио вдруг заработала офсайдная ловушка. Из «вне игры», в частности, забил Обляков, хотя, кажется, в том эпизоде ошибся боковой судья. Тем не менее на исходе получаса матча хавбек ЦСКА всё же оформил дубль. В этой атаке мяч застрял в штрафной брунейцев. Чалов сумел пробить – в перекладину, а Обляков преуспел на добивании. Как же доволен был Иван своим успехом! Армеец поймал такой кураж, что стал пасовать рабоной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

После перерыва за сборную России всё-таки дебютировал Агкацев. Кроме того, на второй тайм вместо Облякова вышел Садулаев. Оставалась одна интрига: одержит ли наша команда крупнейшую победу в своей истории – рекорд был установлен в 2019 году в матче с Сан-Марино (9:0).

Садулаеву потребовались две минуты и одно касание, чтобы впервые отличиться за национальную команду. Наши слева нарисовали треугольник, после чего Круговой получил возможность беспрепятственно навесить. Защитник ЦСКА положил мяч прямо на голову открывшемуся во вратарской Лечи. Так что дриблёр «Ахмата» забил не после яркой обводки, а с воздуха.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сборная России продолжала идти к новому рекорду. На исходе часа матча мяч в шестой раз побывал в сетке ворот Сьяфика. На сей раз Садулаев выступил в качестве ассистента, а Кривцов пробил низом – голкипер не потащил вроде бы не самый трудный мяч.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Затем на замену вышел Мусаев, поменявший бывшего конкурента в ЦСКА Чалова. К сожалению, нападающий ПАОКа так и покинул поле без гола. Тамерлан же сразу поразил ворота Брунея, нанеся удар в ближнюю девятку после классного проникающего паса Черникова.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Автором восьмого гола сборной России стал вингер «Зенита» Мостовой. Уставшие брунейцы совсем встали. Получив мяч, Мостовой нанёс красивый удар под перекладину из-за штрафной.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

За 20 минут до конца сборная России повторила достижение пятилетней давности. Команда Винисиуса Эутропио сотворила ещё один автогол! После углового и удара Черникова головой мяч в собственные ворота срезал Аминуддин.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Символично, что рекордный гол сборной России забил главный герой нынешнего сезона РПЛ – Батраков. Полузащитник «Локомотива» также дебютировал сегодня в национальной команде. За четверть часа до конца Батраков, получив передачу от Мусаева, очень технично пробил низом из полукруга.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сборная Брунея единственный голевой момент создала, когда… разыграла мяча после пропущенного гола. Саид неожиданно для всех выстрелил прямо с центра поля. Мяч летел под перекладину, но Агкацев сделал красивый сейв в прыжке и сам оказался в сетке. Ярчайший эпизод! А на 88-й минуте защитник «Ахмата» Адамов закрыл этот голевой фонтан. Он реализовал очередной идеальный кросс Кругового.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Наша команда нанесла 40 ударов против двух у соперника (в створ – 19:1) и выиграла 11:0.