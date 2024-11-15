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Фенербахче — Зенит — 2:1, обзор товарищеского матча, голы: Ерохин, Моуринью, Семак, подробности, 15 ноября 2024

«Зенит» попал в рубку в Турции! А Семак и Моуринью подарили крутейший момент
Дмитрий Зимин
«Зенит» попал в рубку в Турции!
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«Фенербахче» справился с чемпионом России под оглушительный шум с трибун.

«Зенит» во второй раз за полтора года прилетел в Стамбул — на этот раз в рамках Winline Суперсерии. Клуб традиционно в паузы на матчи сборных предпочитает расширять географию. Либо зовёт кого-то из зарубежных клубов к себе, либо ездит сам. В этом плане остальным можно поучиться: играть даже товарищеские встречи с одними и теми же соперниками, вероятно, не так интересно.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

В марте прошлого года матч получился действительно крутым: зенитовцы пропустили быстрый гол, потом забили дважды благодаря Малкому и Клаудиньо, но в итоге «Фенербахче» смог отыграться. Помимо самого футбола, руководство петербуржцев договорилось с коллегами о партнёрстве по разным направлениям. В этот раз тоже было много встреч, о которых «Зенит» в скором времени объявит. Боссы «Фенербахче», как говорят, позитивно реагируют на предложения и хотят дружить. А это в наше время очень ценно.

Главный факт, который раскручивался в медиа о нынешнем матче — не стареющие европейские звёзды в составе турецкой команды, а фигура главного тренера. Жозе Моуринью пока никуда не ушёл, несмотря на недовольство судьями и якобы имеющееся приглашение из Англии. И его здесь обожают. Нужно было видеть и слышать реакцию ещё на полупустом стадионе, когда Жозе ненадолго вышел посидеть на скамейке.

Через 20 минут они тепло обнимутся с Семаком, португалец о чём-то пошутит и снова усядется на своё место. В эти минуты он точно не выглядел разочарованным из-за работы в Стамбуле. Тем более с такой поддержкой болельщиков трудно поймать негативную волну.

Оба тренера, естественно, не могли рассчитывать на основных футболистов. У «Зенита» это связано с небольшими повреждениями. В Турцию не прилетели Вендел, Клаудиньо, Кассьерра. Некоторые игроки поехали в сборные — Эракович, Алип, Мостовой и Караваев. У «Фенербахче» аналогичная ситуация, зато 30 тысяч болельщиков увидели в старте двух звёзд — Фреда и Тадича. Их тоже встретили очень громко.

Вообще, это удивительная культура боления: постоянная поддержка своих и свист чужим. Интересно, что всё это происходит даже после введения в стране местного «паспорта болельщика». Принципиально на уровне поддержки это не сказалось. И атмосфера на стадионе действительно крутая.

Первый опасный момент в матче создали хозяева. Ещё бы — при такой-то поддержке. Костич вылетал чуть ли не один на один с Адамовым, но голкипер в последний момент успел накрыть мяч. На старте преимущество было у «Фенера», они больше владели мячом, а «Зенит» предпочитал действовать вторым номером. Однако гол назревал. И на 20-й минуте гости пропустили.

Тадич отпасовал на Тосуна, тот легко ушёл от Родригао и бахнул по воротам. Адамов был бессилен. На 29-й минуте энергетика матча закипела, и в центре поля Барриос за что-то пихнул Фреда. Каждый из игроков обеих команд вступился за партнёров, и завязалась небольшая потасовка. Любопытнее всего было наблюдать за реакцией тренеров. Моуринью подошёл к Семаку. И они смотрели за происходящим, как два отца за детьми.

Жозе Моуринью и Сергей Семак

Жозе Моуринью и Сергей Семак

Фото: Кадр из трансляции

Любопытно, что этот эмоциональный взрыв больше помог «Зениту». На 31-й минуте Глушенков вылетал на ворота соперника, но пробил уж очень неточно. А следом его заменили. Пока неизвестно, связано ли это с повреждением, однако сразу после этого Максим отправился в раздевалку.

На поле вышел Лусиано, а «Зенит» сразу же забил. Мяч оказался на фланге у Ахметова, тот выдал идеальный пас на дальнюю штангу, где забыли Ерохина. А маэстро уже решил эпизод.

Александр Ерохин

Александр Ерохин

Фото: Пресс-служба ФК «Зенит»

Матч потихоньку укатился на перерыв. А на второй тайм Семак выпустил тот же состав. И «Зенит» начал уже активнее. Создал несколько неплохих шансов, а один удар Лусиано даже пришёлся в перекладину. Однако потом «Зенит» пропустил второй. Опять герой Тадич, который отпасовал Мерджану, и тот сильно бахнул в угол.

Дальше Семак стал активно выпускать молодых игроков на поле. Для них это, конечно, огромный опыт, но уже трудно было рассчитывать на то, что счёт изменится. Да и каких-то особых моментов создать не вышло. Но главный итог матча другой — «Зенит» снова сыграл международный матч и укрепил связи с клубом-партнёром. А это хорошо не только для них, но и для всего российского футбола.

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