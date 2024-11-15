«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем

Сборная России пригласила в Краснодар Бруней и стёрла его в порошок: отличилась 11 раз и обновила личный рекорд как по разнице в счёте, так и по количеству забитых голов. Валерий Карпин, впрочем, не слишком впечатлён. Также он рассказал о капитанской повязке Черникова, о встрече с Галицким и о том, почему не выпустил на поле Алексея Миранчука.

— Довольны рекордом?

— Глобально — да. После такого счёта было бы глупо говорить нет. Два момента не понравились: один раз не пошли в прессинг, а второй раз пошли, но не так, как нужно. Остальное не так важно. Если такой счёт, то остальное нет смысла анализировать.

— Рекорд получилось поставить без Дзюбы.

— Получилось — окей. Не получилось бы — тоже. Было бы 8:0 — ничего страшного. Счёт? Приятно, но не более. Рекорд? И дальше что? Ни о чём.

— Удовлетворены игрой?

— Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы соперника. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное. С Сирией будет абсолютно другой состав. Дай бог, землетрясения или чего-то ещё не случится. Надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные.

— Как отнеслись к тому, что на поле выбежал болельщик?

— Никак. Не надо это комментировать. Не надо их рекламировать, как все говорят. Без комментариев.

— Миранчук столько летел, но даже не вышел.

— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться к другому часовому поясу.

Матч России с Брунеем Фото: Пресс-служба РФС

— Почему Агкацев появился только во втором тайме?

— По Агкацеву было запланировано, что он выйдет во втором тайме. Мы так планировали.

— Черников — капитан? Вы что-то такое о нём знаете?

— Я чего-то такого не знаю. Только то, что и вы. Тем более матч проходил в Краснодаре. Хотелось таким образом порадовать и клуб, и сам город. 27 тысяч человек пришло. Ещё пять не доехали, видимо, спасибо за приём. Народ ходит именно на сборную России, что радует.

— Где вы нашли Галицкого, как его встретили?

— Нашёл его в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всём: 95% о футболе, само собой.

— Сборной России нужно играть в регионах? Не хотите привезти команду в Ростов-на-Дону? А то Волгоград будет уже во второй раз.

— Не знаю, нужно ли, но можно точно. Открою тайну: Ростов тоже рассматривался, но тогда уже договорились сыграть в Волгограде. Логистику проверили — можно и в Ростове матч провести.

— Кто-то из Брунея мог бы играть в РПЛ?

— Честно, не могу оценить.

— А если бы Агкацеву всё-таки забили с центра поля?

— Раз в год и палка стреляет.

— После бана России было много разговоров об уходе в Азию. Решение остаться, получается, верное?

— Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам, вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там акклиматизироваться ко времени и погоде тяжеловато и просто так, а с таким перелётом — совсем тяжело.

— В Волгоград все полетят?

— Нет смысла везти всех. Завтра или послезавтра узнаете, кто не полетит.

— Как настраивать футболистов после 11:0?

— Вы думаете, что футболисты тупые? Что будут ходить королями? Получилось так выиграть — ну окей. Вышли в старте одни, теперь будут другие. Им-то что радоваться?