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Россия — Бруней — 11:0, слова Валерия Карпина после матча сборной: рекорд, Дзюба, встреча с Галицким, состав на Сирию

«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем
Георгий Илющенко Григорий Телингатер
,
Валерий Карпин
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Главный тренер оценил крупнейшую победу в истории сборной, рассказал о встрече с Галицким и затронул следующий матч.

Сборная России пригласила в Краснодар Бруней и стёрла его в порошок: отличилась 11 раз и обновила личный рекорд как по разнице в счёте, так и по количеству забитых голов. Валерий Карпин, впрочем, не слишком впечатлён. Также он рассказал о капитанской повязке Черникова, о встрече с Галицким и о том, почему не выпустил на поле Алексея Миранчука.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

— Довольны рекордом?
— Глобально — да. После такого счёта было бы глупо говорить нет. Два момента не понравились: один раз не пошли в прессинг, а второй раз пошли, но не так, как нужно. Остальное не так важно. Если такой счёт, то остальное нет смысла анализировать.

— Рекорд получилось поставить без Дзюбы.
— Получилось — окей. Не получилось бы — тоже. Было бы 8:0 — ничего страшного. Счёт? Приятно, но не более. Рекорд? И дальше что? Ни о чём.

Почему не доехал Дзюба:
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее
«Не думаю, что сборная существует, чтобы кто-то ставил рекорды». Карпин — о Дзюбе и Брунее

— Удовлетворены игрой?
— Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы соперника. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное. С Сирией будет абсолютно другой состав. Дай бог, землетрясения или чего-то ещё не случится. Надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные.

— Как отнеслись к тому, что на поле выбежал болельщик?
— Никак. Не надо это комментировать. Не надо их рекламировать, как все говорят. Без комментариев.

— Миранчук столько летел, но даже не вышел.
— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться к другому часовому поясу.

Матч России с Брунеем

Матч России с Брунеем

Фото: Пресс-служба РФС

— Почему Агкацев появился только во втором тайме?
— По Агкацеву было запланировано, что он выйдет во втором тайме. Мы так планировали.

— Черников — капитан? Вы что-то такое о нём знаете?
— Я чего-то такого не знаю. Только то, что и вы. Тем более матч проходил в Краснодаре. Хотелось таким образом порадовать и клуб, и сам город. 27 тысяч человек пришло. Ещё пять не доехали, видимо, спасибо за приём. Народ ходит именно на сборную России, что радует.

— Где вы нашли Галицкого, как его встретили?
— Нашёл его в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всём: 95% о футболе, само собой.

— Сборной России нужно играть в регионах? Не хотите привезти команду в Ростов-на-Дону? А то Волгоград будет уже во второй раз.
— Не знаю, нужно ли, но можно точно. Открою тайну: Ростов тоже рассматривался, но тогда уже договорились сыграть в Волгограде. Логистику проверили — можно и в Ростове матч провести.

Подробнее о матче:
Есть исторический рекорд сборной России по голам! Но самый красивый момент был у Брунея
Есть исторический рекорд сборной России по голам! Но самый красивый момент был у Брунея

— Кто-то из Брунея мог бы играть в РПЛ?
— Честно, не могу оценить.

— А если бы Агкацеву всё-таки забили с центра поля?
— Раз в год и палка стреляет.

— После бана России было много разговоров об уходе в Азию. Решение остаться, получается, верное?
— Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам, вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там акклиматизироваться ко времени и погоде тяжеловато и просто так, а с таким перелётом — совсем тяжело.

— В Волгоград все полетят?
— Нет смысла везти всех. Завтра или послезавтра узнаете, кто не полетит.

— Как настраивать футболистов после 11:0?
— Вы думаете, что футболисты тупые? Что будут ходить королями? Получилось так выиграть — ну окей. Вышли в старте одни, теперь будут другие. Им-то что радоваться?

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