«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем

Сборная России пригласила в Краснодар Бруней и стёрла его в порошок: отличилась 11 раз и обновила личный рекорд как по разнице в счёте, так и по количеству забитых голов. Валерий Карпин, впрочем, не слишком впечатлён. Также он рассказал о капитанской повязке Черникова, о встрече с Галицким и о том, почему не выпустил на поле Алексея Миранчука.
— Довольны рекордом?
— Глобально — да. После такого счёта было бы глупо говорить нет. Два момента не понравились: один раз не пошли в прессинг, а второй раз пошли, но не так, как нужно. Остальное не так важно. Если такой счёт, то остальное нет смысла анализировать.
— Рекорд получилось поставить без Дзюбы.
— Получилось — окей. Не получилось бы — тоже. Было бы 8:0 — ничего страшного. Счёт? Приятно, но не более. Рекорд? И дальше что? Ни о чём.
— Удовлетворены игрой?
— Перед игрой говорил, что результат не так важен. Важно отношение, независимо от силы соперника. Ребята порадовали отношением. Поэтому и результат такой, наверное. С Сирией будет абсолютно другой состав. Дай бог, землетрясения или чего-то ещё не случится. Надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные.
— Как отнеслись к тому, что на поле выбежал болельщик?
— Никак. Не надо это комментировать. Не надо их рекламировать, как все говорят. Без комментариев.
— Миранчук столько летел, но даже не вышел.
— Потому что выйдет в старте в Волгограде. Ему нужно было прилететь, адаптироваться к другому часовому поясу.
Матч России с Брунеем
Фото: Пресс-служба РФС
— Почему Агкацев появился только во втором тайме?
— По Агкацеву было запланировано, что он выйдет во втором тайме. Мы так планировали.
— Черников — капитан? Вы что-то такое о нём знаете?
— Я чего-то такого не знаю. Только то, что и вы. Тем более матч проходил в Краснодаре. Хотелось таким образом порадовать и клуб, и сам город. 27 тысяч человек пришло. Ещё пять не доехали, видимо, спасибо за приём. Народ ходит именно на сборную России, что радует.
— Где вы нашли Галицкого, как его встретили?
— Нашёл его в японском ресторане. Пообедали, поговорили обо всём: 95% о футболе, само собой.
— Сборной России нужно играть в регионах? Не хотите привезти команду в Ростов-на-Дону? А то Волгоград будет уже во второй раз.
— Не знаю, нужно ли, но можно точно. Открою тайну: Ростов тоже рассматривался, но тогда уже договорились сыграть в Волгограде. Логистику проверили — можно и в Ростове матч провести.
— Кто-то из Брунея мог бы играть в РПЛ?
— Честно, не могу оценить.
— А если бы Агкацеву всё-таки забили с центра поля?
— Раз в год и палка стреляет.
— После бана России было много разговоров об уходе в Азию. Решение остаться, получается, верное?
— Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам, вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там акклиматизироваться ко времени и погоде тяжеловато и просто так, а с таким перелётом — совсем тяжело.
— В Волгоград все полетят?
— Нет смысла везти всех. Завтра или послезавтра узнаете, кто не полетит.
— Как настраивать футболистов после 11:0?
— Вы думаете, что футболисты тупые? Что будут ходить королями? Получилось так выиграть — ну окей. Вышли в старте одни, теперь будут другие. Им-то что радоваться?