Испании пришлось спасаться в выигранном матче. Но для чемпионов Евро есть новости и похуже

Испания досрочно обеспечила себе первое место в группе Лиги наций, обыграв на выезде датчан. У испанцев четыре победы подряд после ничьей с сербами на старте турнира.

Сборная Дании впервые сыграла с новым главным тренером Брайаном Римером. Ранее 46-летний специалист трудился в «Андерлехте», и пара сезонов в Бельгии – это весь его опыт самостоятельной работы. Уместно напомнить, что датчане должны были выступать в Лиге наций под руководством Мортена Вигхорста, но тот сначала взял больничный из-за стресса, а потом попросил федерацию найти кого-то другого.

Дебютный матч Римера датчане начали очень агрессивно, высоко прессинговали чемпионов Европы. Вероятно, рассчитывали на то, что Испания, вышедшая на поле стадиона «Паркен» в далёком от оптимального составе, будет ошибаться из-за несыгранности. Однако бодрый старт принёс хозяевам лишь несколько стандартов, а голевых моментов они не создали. Испанцы всегда были на долю секунды быстрее, очень спокойно разыгрывали мяч под давлением через вратаря «Арсенала» Райю.

Всё это продолжалось около 10 минут, а потом команда Луиса де ла Фуэнте стала легко вскрывать оборону соперника. Ример поменял схему – Дания играла 4-3-3. Сзади у хозяев стало больше пространства, так что любой заброс испанцев за спины защитникам таил в себе опасность. Особенно в зону между левым центрбеком Вестергором и левым крайним Кристиансеном. Сперва два шанса забить упустил центрфорвард «Вильярреала» Перес. В одном случае после углового он не смог переправить мяч из вратарской в пустые ворота, так как находился спиной к цели – получился вынос вместо удара. В другом – зарядил в крестовину. Но когда Вестергор на своей трети выкатил мяч Мерино, сборная Испании организовала стремительный контрвыпад по центру с участием Переса и Оярсабаля. Микель укротил мяч после не самого удобного паса Айосе и забил ударом низом.

В первом тайме сборная Дании совершила лишь семь касаний в чужой штрафной. Испания – в три раза больше. Несколько потрясающих технических действий показал Ольмо. Единственный представитель «Барселоны» в основе сборной Испании (к слову, футболистов «Реала» в ней нет вообще) едва не забил второй гол. Чемпионы Европы контролировали игру. Команда Римера ни разу не пробила в створ.

На первых минутах после перерыва датчане забрали мяч, раскрылись. Стало больше игры в переходных фазах. Хозяевам мешал брак, но и сборная Испании допускала необязательные потери. Тем не менее два момента для Переса чемпионы Европы соорудили. На исходе часа матча Айосе наконец забил. Субименди вырезал классную передачу между линий, Ольмо принял мяч, развернулся и сделал пас в ту же слабую зону датчан. Кристенсен сломал линию офсайда – Перес реализовал выход один на один. Всё гениальное просто.

Сборная Дании не стала такой проблемой для испанцев, как травмы. По ходу второго тайма были заменены, получив повреждения, Баэна и Субименди. Хавбека «Реала Сосьедад» заменил 21-летний Касадо – полузащитник «Барселоны» дебютировал за национальную команду в Копенгагене.

В конце концов де ла Фуэнте сменил всю среднюю линию. Возможно, по этой причине у испанцев что-то сломалось в центре поля. А у датчан очень прилично вышел на замену вингер «Лацио» Исаксен. Однажды хозяева вскрыли оборону чемпиона Европы за счёт паса между линий – Густав завершил атаку ударом в штангу. А на 84-й минуте свежий Руис подставил Райю ужасным пасом назад. Исаксен доработал в прессинге, заставил голкипера ошибиться и вернул своим голом интригу.

Это был первый удар сборной Дании в створ. Премьера нового тренера хозяев предсказуемо завершилась поражением. Хотя на последних минутах датчане получили ещё один шанс: Сков Ольсен бил в дальний угол, но Райя классным сейвом спас Испанию. Красивый финал игры!