В каком же порядке Роналду! Забил гол-шедевр и помог Португалии смять поляков

Португалия разобралась с Польшей и уверенно шагнула в плей-офф Лиги наций. А Криштиану Роналду дублем приблизился к заветной тысяче голов в карьере, ещё и сделав это в блестящем стиле.

Безумно жаль, что травма Левандовского лишила нас его дуэли с Криштиану. Возможно, с переживающим вторую молодость нападающим «Барселоны» Польша смогла бы зацепиться за положительный результат. Ещё и Шиманьского экстренно из заявки исключать пришлось (поломался на разминке), а Берешиньского — менять на 32-й минуте. Прямо парад повреждений.

Португальцы начали осторожно. Да, гораздо больше контролировали мяч, но воплотить владение в железные моменты никак не могли, то и дело промахиваясь. Зато поляки отвечали остро: никем не прикрытый Берешиньски бил головой, Залевски дальнобойной пушкой заставил как следует потрудиться Кошту, Мендеш выбил мяч, когда вратаря уже отыграли, Пёнтек пальнул рядом со штангой, а Дало едва не срезал в собственные ворота — вратарь снова выручил.

Зато уже в добавленное к первому тайму время Криштиану оказался перед воротами и тянул ногу к мячу после скидки Леау — нормально попасть помешал Беднарек. Роналду рассчитывал на пенальти и рассвирепел, когда его не дождался. Итог — жёлтая. Хотя, возможно, в нём просто накопилась обида: поляки постоянно лупили соперников по ногам, а литовский судья Румшас на это вообще не реагировал. Но вот при этом показал спорную карточку Невешу за пограничный фол и Фернандешу за споры.

Криштиану Роналду Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Во второй половине матча поляки об атаке уже особо не помышляли. Португалии это не помогало — она всё время проводила в атаке и словно билась о крепко забетонированную стену. А вот когда Польша раскрылась во время углового на 59-й минуте, Мендеш и Леау этим воспользовались: убежали вперёд, обыгрались, второй головой в падении и в противоход Булке замкнул подачу первого.

Польша поникла. А немного погодя португальцы закружили её сумасшедшей перепасовкой, и Кивёр случайно задел мяч рукой вслед за ударом Дало. Криштиану без нервов стрельнул с 11 метров по центру. Ранее по ходу игры к нему дважды выбегали фанаты. Видимо, предчувствовали успех кумира.

Всё ли это? Нет. Только начало! Португальцы поймали кураж. Сначала Бруну оформил чудо-голешник: издали зарядил в перекладину, от которой мяч и отлетел в ворота. Потом Криш отпасовал Нету, и тот прошил ближний угол. Ну и вишенка на торте — закидушка Витиньи на дальнюю штангу и голевые «ножницы» в падении от Роналду. В каком же он порядке! 910-й гол в карьере — 1000 всё ближе и ближе.

Роналду празднует гол Фото: Diogo Cardoso/Getty Images

Поляки ответили голом престижа: накрыли Витинью и наказали ударом Марчука. Впрочем, слабое утешение. Наиграли ли на 1:5 поляки? Вспоминая первый тайм — точно нет. Только вот во втором их просто смяли.

Параллельно с этим хорваты уступили Шотландии. Независимо от финального тура, Португалия уже не упустит лидерство в группе. Ну а Польша разыграет сохранение прописки в Лиге А как раз с Шотландией — у обеих команд по четыре очка, однако у поляков преимущество по личным встречам.