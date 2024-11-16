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Россия — Бруней — 11:0, репортаж с матча, что происходило в Краснодаре, болельщики, трибуны, фото, видео, 15 ноября 2024

Впервые простой заряд звучал так бесчеловечно. Краснодар надолго запомнит рекорд России
Григорий Телингатер
Репортаж с матча Россия — Бруней
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На игру с Брунеем люди шли полтора километра под дождём, а после — скупали сувениры. Репортаж Григория Телингатера.

«У нас этот ужас стабильно», — с такими словами болельщики сборной России выходили из такси за полтора километра до стадиона. Из-за пробок последнюю часть пути приходилось идти пешком. Спасало только то, что дождь уже не лил, а едва капал.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

За километр до стадиона начали появляться продавцы шарфов. Они советовали брать поскорее — когда ещё в этой жизни будет возможность взять что-то с надписью «Бруней»? Стоили шарфы по 1000 рублей. На стадионе их продавали за 1500, но уже более официальные, поплотнее. Игровые футболки — 6000 рублей.

Продажа шарфов у стадиона

Продажа шарфов у стадиона

Фото: «Чемпионат»

Уникальность краснодарского стадиона — табло на весь фасад. Во время исполнения гимна смотрелось особенно мощно. В конце ещё мерцало освещение, словно следуя за голосом исполнительницы. Позже тренер сборной Брунея сказал, что переживал, насколько такая атмосфера может ментально задавить его команду.

Активные болельщики с барабанами расположились за теми воротами, которые изначально обороняли гости. То есть именно там было всё веселье. Мячи регулярно заходили в ворота, но и на трибуну постоянно прилетали. Для болельщиков это был шанс ещё ближе прикоснуться к событию. С мячом фотографировались и дети, и взрослые. И долго не возвращали.

Заводящий у барабанов старался выбирать уважительные скандирования. Пресёк заряд «уноси», когда один из брунейцев оказался на газоне. А легендарное «Оп, давай-давай, доминируй, унижай» уже не в первый раз звучит как «Оп, давай-давай, гол Россия забивай».

Самое бесчеловечное скандирование в этот вечер было «нужен гол». При счёте 3:0 и далее выглядело уже как издевательство над соперником. Впрочем, гости едва ли понимали по-русски. А ещё представьте себе ситуацию. Целая трибуна скандирует «Краснодар — столица юга», а на первом ряду стоят болельщики «Ростова». Один из них молча снимает с шеи шарф и демонстрирует на нём надпись «Ростов — столица юга». При этом не было и намёка на разборки. Болельщики беззлобно подкалывали друг друга.

Болельщик «Ростова»

Болельщик «Ростова»

Фото: «Чемпионат»

Перед матчем прошла информация, что на стадионе будет аншлаг. Его всё-таки не было. С другой стороны, мы понимаем, что 26 865 зрителей пришли именно на сборную России.

А с пустыми местами получилось интересно. В первом тайме за воротами сборной России было два почти полностью пустых сектора. После перерыва это уже были ворота гостей, и эти свободные места сразу заполнились. Туда перебрались болельщики с других секторов, чтобы оказаться поближе к месту событий. Стюарды не мешали зрителям пересаживаться, и получилась на редкость большая миграция от одних ворот к другим.

Трибуны за воротами

Трибуны за воротами

Фото: «Чемпионат»

Само собой, особое внимание местные болельщики уделяли своим. «Кривцов Никита» и «Стас Агкацев» — из футболистов, кажется, только их имена скандировали. Возможно, заряжали что-то и про Черникова, но расслышать мне не удалось. Кстати, символично, насколько по-хозяйски Агкацев поступил во втором тайме. Когда фанат выбежал на поле, именно вратарь «Краснодара» схватил его и передал подбежавшим стюардам.

Шарфы чаще покупают до финального свистка, но в этот раз показалось, что после матча у палаток толпилось больше людей, чем обычно. От победы с рекордным счётом хотелось забрать на память как можно больше. Кто-то уносил домой флаги, которые составляли часть предматчевого перформанса. Кто-то даже попросил у меня аккредитацию. Если в плане футбола польза от этой игры не очевидна, то в плане эмоций для зрителей это был крутой матч. Шоу, которое в городе будут вспоминать ещё долго.

Тренер сборной России после матча был весьма откровенен:
«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем
«Рекорд? И дальше что? Ни о чём». Огненный Карпин после матча России с Брунеем
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