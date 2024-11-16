«Говорите правду, а не рассказывайте сказки!» Почему защитника Тихого убрали из «Пари НН»

Ещё весной опытный защитник Тихий стабильно выходил в старте «Пари НН» и в большинстве случаев играл полные матчи. Новый сезон Дмитрий тоже начал основным, а после встречи с не чуждыми ему «Химками» пропал — и из заявки, и из инфополя. После неприятной травмы в состав он больше не вернулся — сначала был отлучён от тренировок в группе, а в конце недели, уже будучи здоровым, получил в клубе расчёт. В интервью «Чемпионату» Тихий изложил свою версию случившегося.

— Сезон мы начинали с Иличем, который в том году сохранил команду в РПЛ, — говорит Дмитрий. — Я прошёл с командой сборы, и всё было нормально. Никаких претензий не было. Из четырёх матчей чемпионата два мы выиграли. Я тоже поучаствовал в этих победах, помог команде взять очки. В 4-м туре получил сильный ушиб ноги. Восстановился, вернулся в общую группу, но после первой тренировки заболел. Подхватил ангину. Одно наложилось на другое. Пока лечился, сменился тренер — вместо Илича поставили Гончаренко. Читал, якобы моё отстранение от тренировок было его решением. Но это не совсем так.

— Твоя версия?

— Думаю, что это было совместное решение спортивного блока с тренером. Чьё в большей степени, я не знаю. Когда мне объявили об этом, я спросил у главного: «Михалыч, что происходит? Почему так? Я же только после болезни, не было претензий». Гончаренко дал понять, что так решил спортивный блок. Меня это удивило.

— Почему?

— Летом у меня было предложение. Причём от команды повыше, на лучшие финансовые условия. Я сам пошёл к спортивному блоку, спросил, могу ли получить бесплатный трансфер. На что мне ответили: «Нет, у тебя контракт. Ты игрок стартового состава, тренер и мы на тебя рассчитываем». После разговора с Гончаренко я снова обратился к спортивному директору, напомнил о летнем разговоре. И услышал, что… это не они, а главный тренер так решил!

Дмитрий Тихий в матче с «Химками» Фото: ФК «Пари НН»

— Тебя полностью отлучили от команды?

— Мне не запрещали появляться на базе, ни в чём не ограничивали — только от общей группы отцепили. У каждого свои догадки насчёт причин. Их может быть много. Но мне эта история сложно далась. Ты играешь, всё хорошо, а потом — раз — травма и болезнь. Но так бывает, все болеют. Я пропустил из-за ангины месяц-полтора, но это же не от меня зависит. Я не сам сломался. Я просил нового тренера дать мне шанс: «Дайте время доказать — неделю, 10 дней. Хоть посмотрите на меня!» Хотя Гончаренко столько лет в РПЛ — вдоль и поперёк меня знает. Виктор Михайлович сказал, что не может этого позволить — бессилен здесь.

— Ситуация…

— В ней больше я пострадал, но моё мнение: от этого проиграет команда. Некоторым ребятам огромное спасибо — за то, что подходили к тренеру, спортивному блоку и просили меня вернуть. Они понимали, что я могу помочь. И я правда очень хотел помочь клубу. Мы вместе от этого выиграли бы. Но таков футбол, ничего страшного. Живём дальше. Буду с персональным тренером тренироваться. Шокировало, что убрали и даже не дали шанса. Я точно знаю, когда Илич приходил в команду, он меня в пример парням ставил. Саша не видел меня поначалу в стартовом составе, думал, что я играть не буду. А я работал и доказал. И почти все матчи у него потом играл.

Некоторые ведь за глаза говорили, что я — футболист Юрана и только поэтому играл при нём.

— Это не так?

— Я уважаю Сергея Николаевича как тренера. Только слова благодарности ему за доверие. Но я думаю, он подтвердит, что я всегда отдавался по максимуму на тренировках и играх. Окей, кто-то может не поверить мне только потому, что мы давно знакомы. Тогда спросите у иностранца, который пришёл вместо Юрана. Мы же с ним не были знакомы! Но я и у Илича все игры играл. Почему? Потому что доказал. Дружба дружбой, отношения отношениями, но футболист должен на поле всё доказывать здесь и сейчас. Раньше у меня была возможность это делать. А потом её не стало.

— Александр Удальцов говорит, что ты проигрывал конкуренцию другим защитникам.

— Даже не знаю, как это комментировать. Смешно это слышать от человека, который летом организовывал сборы и видел, что я играл все матчи. Я от звонка до звонка прошёл все сборы, не пропустил ни минуты тренировочного процесса. И пока не травмировался, я все игры чемпионата начинал в стартовом составе. Что значит «проиграл конкуренцию»? Я четыре матча сыграл: два проиграли, а потом два выиграли. После моего ушиба и болезни я не провёл вообще ни одной тренировки! После выздоровления меня отправили на так называемый индивидуальный план тренировок — проще говоря, обычные пробежки. Спасибо медицинскому штабу, который в тот момент за меня взялся. Ни тренер, ни кто-либо другой со мной не занимался. Видимо, Удальцов что-то путает или о каком-то другом человеке говорит. Для всех, кто знаком с ситуацией, это звучит смешно.

Не хотел об этом говорить, но раз зашла такая тема, задам Александру встречный вопрос: может, дело в пролонгации Тихого? У меня в контракте были прописаны условия автоматического продления контракта. Смею предположить, что они просто не хотели этого. Понимаю, что у нового спортивного блока были свои планы на трансферы. Очевидно, я в них не вписывался. Окей, но тогда говорите правду, а не рассказывайте сказки про конкуренцию. Где я её мог проиграть, в тренажёрном зале? Мне после болезни банально не дали играть. Я не сужу Удальцова за то, что он хочет делать свои трансферы, но клеветать о себе не позволю. Не припомню, где бы я вообще проиграл конкуренцию. Достаточно открыть статистику, чтобы понять это.

ー Твоё мнение: что и почему пошло не так у «Пари НН» весной?

— Мы очень уверенно прошли осень: по-моему, 24 очка набрали. Сколько сейчас у команды? 15? Да, три игры ещё в запасе, но все достаточно тяжёлые. Я на 100% желаю команде только побед и всего самого хорошего. Но, если объективно, сложно будет повторить прошлую осень по очкам.

Зимой руководство клуба вместе с главным тренером провели селекцию. И всё было хорошо, приехали ребята, которые должны были усилить команду. Мы удачно стартанули весной: сыграли вничью и выиграли на выезде у «Рубина». Но потом пошли травмы. Реально тяжёлые травмы, которые и подкосили команду. Особенно болезненной оказалась потеря Майга Мамаду.

Мамаду Майга Фото: ФК «Пари НН»

— Почему именно его?

— Опорная зона несколько лет строилась и держалась на этом человеке. Думаю, это один из ключевых факторов, который пошатнул результаты. В команде не должно быть такого, что от одного игрока зависит результат. Однако не всё так просто. Совокупность факторов произошла, и поэтому команда сбавила после паузы на сборные. Ситуация была тяжёлая. Но ребята и руководители молодцы. Когда казалось, что всё рассыпается, они удержали, сохранили команду. А дальше я могу рассказать только о тех четырёх матчах, в которых принял непосредственное участие.

— В своей презентации по прошлому сезону новый спортивный директор одной из причин весенних неудач назвал устаревшие методы Юрана. Интересно твоё мнение как футболиста о такой оценке.

ー У каждого человека есть своё мнение, каждый может что-то сказать, это понятно. Не знаю, какие были причины у Александра Удальцова так говорить. Но ему на «Чемпионате» чётко и по фактам ответил Сергей Николаевич. Я не раз говорил о нём как хорошем тренере. Есть правильная фраза: говорят результаты. Про Юрана нельзя сказать, что он не давал результатов со «Спартаком» или с ЦСКА. Он их просто не тренировал ещё, как и другие топ-клубы. А если бы тренировал «Спартак», я уверен, что он дал бы там результат. Он решал задачи с теми командами, с которыми работал. Как можно сказать, что его методы устарели или что-то ещё?

Как сказал мне один человек: я понимаю, что футбол прогрессирует и так далее. Но велосипед уже давно придуман. Зачем выдумывать его заново? Если бы методы Юрана устарели, наверное, мы бы не выдали такую осень 2023-го. Я считаю, что он выжал хороший результат из того, что у него было. Он и в «Химках» не раз доказывал свою состоятельность. Там, где ему давали возможность, он демонстрировал то, что может. Человек не раз спасал команды — как вообще такое можно говорить? Для меня это звучит странно.

Если у Карло Анчелотти что-нибудь не получается в «Реале», давайте скажем, что его методы устарели. Но это же прозвучит смешно! Даже у Анчелотти может случиться провал — это же не означает, что его методы устарели. У него огромный бэкграунд, опыт. И на дистанции он это всегда доказывает. Назовите мне тренера со 100-процентным показателем. Нет таких — в России уж точно. Даже «Зенит» иногда оступается. Со всеми бывает, мы все люди, и каждый допускает какие-то ошибки. Это нормально. Но результаты Юрана в любом случае говорят сами за себя.

А у Александра Удальцова методы какого-то палача. Выгонять травмированных ребят из клуба посреди сезона — вот это топовый метод работы! Я сейчас даже не о себе говорю. Может, стоит о своих методах подумать, прежде чем говорить гадости о других людях?

ー Отставке Илича в коллективе не удивились? Кажется, момент для неё был выбран крайне нелогичный — когда команда начала набирать очки.

— Я не могу утверждать на 100%, но к этому как будто готовились заранее. Не думаю, что взяли и уволили вот так с бухты-барахты. Там же не было пяти поражений кряду, чтобы надо было резко что-то предпринимать. Поэтому, наверное, вся эта история как-то планировалась. Возможно, ждали момента. Как и со мной. Ведь ещё летом писали, что ряд игроков, включая меня, должны были уйти. Может быть, и с тренером так же готовились.

Саша Илич Фото: ФК «Пари НН»

ー По-человечески обидно, что так с тобой поступили?

ー Слушай, ну сколько таких историй? Их очень-очень много. Я абсолютно спокойно к этому отношусь. Я футболист, профессионал своего дела. Я очень сильно хочу играть в футбол, а те, кто меня хорошо знают, прекрасно понимают, что я сам по себе трудяга. Не очень хорошо, конечно, получилось. Некрасиво по отношению к футболистам так поступать. Я понимаю, когда подобное случается в трансферное окно. Это жизнь, бывает, планы у команды меняются. Трансферное окно открыто — окей, не проблема, ты сразу нашёл себе другую команду и тренируешься, ты в тонусе. А когда вот так тебе делают, да ещё и после болезни… Я считаю, это не совсем правильно и красиво. Не по-человечески.

ー Задача на зиму: вернуться в клуб РПЛ?

ー Конечно, хотелось бы вернуться. Как говорят, пути господни неисповедимы. Поэтому всё может быть. Клубу в любом случае хочу выразить благодарность, особенно предыдущему спортивному руководству в лице Дмитрия Кондратова, а также гендиректору Мелик-Гусейнову. Спасибо Сергею Николаевичу Юрану и всем тренерам, с кем успел поработать. Конечно же, ребятам, коллективу — за то, что тепло приняли. Не во всех регионах губернаторы уделяют столько внимания спорту, как Глеб Сергеевич Никитин в Нижегородской области. В этом городе вообще всё круто в плане спорта: футбол, хоккей, баскетбол. А самое главное, спасибо нижегородским болельщикам. Они молодцы, поддерживают команду. Хочу пожелать им как можно больше побед родного клуба.