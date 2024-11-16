«Если клубы довольны судейством, это сродни высадке инопланетян». Интервью с Каманцевым

Судейство — это то, что в российском футболе подвергается, пожалуй, наибольшей критике. Кажется, в РПЛ ни тура не проходит без вопросов к работе арбитров. В интервью «Чемпионату» председатель экспертно-судейской комиссии Павел Каманцев рассказал, как он и его коллеги относятся к неослабевающему давлению, объяснил разницу взглядов на судейство болельщика и эксперта, а также рассказал, как работает один из самых критикуемых органов в нашем футболе.

— Решение правления РПЛ направить в исполком РФС анализ и предложения по совершенствованию системы судейства вызвало в футбольной среде резонанс. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Только приветствую желание коллег из РПЛ поделиться идеями, которые могли бы помочь в совершенствовании системы судейства, с уважением отношусь к тому, что клубы готовы поделиться своим видением. Поскольку коллеги пока лишь объявили о намерении направить документ в исполком, я ещё не в курсе того, что именно они хотят предложить, на чём будет строиться их анализ ситуации.

На данном этапе могу только сказать, что глубоко проработанные и системные предложения подразумевают серьёзное погружение во все детали работы судей, которые доступны только в рамках ежедневной работы департамента, но свежий взгляд со стороны всегда полезен.

— Но вас не расстраивает сам факт такой инициативы? Многие воспринимают её как свидетельство недовольства и даже недоверия к Милораду Мажичу и к вам со стороны клубов.

— Судейство в футболе было и будет поводом для спекуляций, обсуждений и шума в прессе. Что касается реакции, то и я, и тем более Мажич, работавший на высочайшем уровне в Лиге чемпионов и на чемпионатах мира и Европы, давно привыкли к давлению и не оцениваем слова и действия руководителей клубов на основании эмоций. Если когда-то настанет момент, при котором все клубы будут довольны судейством, это будет сродни высадке инопланетян или как минимум снегопаду в июле.

— В РПЛ говорят, что направят не только предложения, но и аналитику по судейству. Неужели судейский комитет и департамент не проводят подобный анализ?

— Естественно, мы ведём статистику и анализируем действия арбитров после каждого тура. Это даёт нам возможность видеть ситуацию в динамике. Подводим итоги мы раз в полгода, на их основе готовим регулярный доклад для президента РФС по ситуации в судействе. Естественно, по результатам видим не только плюсы, но и минусы в своей работе, вносим коррективы, принимаем кадровые и организационные решения. В том числе благодаря регулярному анализу мы понимаем, что отдельные параметры и направления, заложенные в 2019 году в стратегии по развитию судейства, оказались не самыми эффективными.

Думаю, сейчас мы лучше всех понимаем свои проблемы, так как обладаем всей информацией, но необходимо понимать, что при разработке предложений по их устранению следует исходить из реально располагаемого людского ресурса.

Егор Егоров Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

— Получается, в 2019 году вы не до конца разобрались в ситуации?

— Любая стратегия – это не догма, спокойно относимся к тому, что реальность вносит свои коррективы в нашу работу. Также важно учитывать, что в 2019 году нам никто не передавал никакой аналитики или массива данных за предыдущие годы работы судейского корпуса, не было никаких документов, по которым можно было бы оценивать целеполагание в судействе, задачи, которые удалось или не удалось решить. Поэтому системный анализ возможен только начиная с 2019 года, а выводы по более ранним периодам мы можем делать только на основе субъективных ощущений. В этом смысле нашим последователям повезёт куда больше, чем нам, так как набор накопленных данных довольно существенный.

— Если судить по тому, что представители клубов заявляли в прессе, их предложения будут касаться систематизации вопросов, связанных с оценками и наказаниями судей, также отмечается необходимость большей открытости, например, в вопросах назначений судей на матчи. Разве сейчас нет системы, в соответствии с которой принимаются решения по судьям?

— Давайте отвечу по порядку. Начнём с оценок и наказаний. Если смотреть на работу судьи глазами болельщика, то всё может выглядеть достаточно просто: если есть ошибка во время игры, то оценка должна быть снижена. Если ошибка была серьёзной и резонансной — судья должен быть наказан. Но это логика болельщика, который не может быть беспристрастным, не может и не должен быть погружён в детали работы судей.

Уверен, что коллеги из РПЛ, работающие в футболе много лет, всё же придерживаются более глубокого и системного подхода. Приведу аналогию с футболистами: если игрок промазал важный пенальти в решающий момент матча — болельщики будут его ругать. Если этот момент произошёл, например, в дерби между командами, борющимися за медали на решающей стадии первенства, — резонанс и негатив в отношении игрока будут ещё серьезнее. В логике болельщика промазавший пенальти игрок точно сыграл плохо, а если команда из-за него лишилась медалей, – это повод для наказания, условно для перевода во вторую команду. Но тренер, руководство клуба ситуацию оценивают иначе. Они учитывают то, в какой форме игрок находился, как он играл на протяжении всего матча: сколько пробежал, сколько сделал отборов, какое давление оказывал на соперников, как точно отдавал пасы, насколько обостряющими они были и многое-многое другое, в зависимости от позиции игрока и его задач в конкретном матче. И если игрок все 90 минут играл отлично, но не забил важный пенальти, то да, он допустил ошибку, но в тренерской логике она не должна перечёркивать все другие полезные действия.

Аналогичная ситуация с работой судьи. Допустим, арбитр на протяжении игры принимал верные решения в сложных ситуациях, верно оценивал непростые эпизоды, везде успевал, но ошибся в одном из моментов. Да, есть факт ошибки, но оценивается не только этот момент, а работа судьи на протяжении всей игры. В этом и заключается системный подход к оценке работы арбитров.

— Но насколько верна прямая параллель между игроком и судьёй? Все же ответственность у судьи другая, цена ошибки — тоже выше. Не говоря уже про то, что регулярно то, что болельщикам и журналистам кажется ошибкой судьи, по мнению ЭСК, ею не является.

— Да, это так. Именно поэтому, например, вопросам психологии при подготовке судей уделяется куда больше внимания, чем при подготовке игроков. Но в данном случае речь о том, что оценивать работу арбитра лишь по эпизоду, в котором он ошибся, — неверно. Если мы говорим про системность, то она как раз заключается в том, что оцениваться должен целый комплекс параметров – начиная от спортивной формы арбитра, того, как он располагался на поле в том или ином эпизоде, и заканчивая его психологической устойчивостью. Что касается ЭСК, то это ещё один фактор, который показывает разницу в восприятии тех или иных моментов болельщиками и экспертами, много лет работавших судьями на высоком профессиональном уровне.

Владислав Безбородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Что насчёт назначений судей на матчи? Почему бы не пойти на то, чтобы давать пояснения по выбору того или иного судьи на конкретный матч?

— На мой взгляд, прежде всего важно, чтобы клубам был понятен подход, которого мы придерживаемся в вопросах назначений. Например, одна из задач, которую мы должны решать – обеспечение профессионального развития арбитров, пополнение судейского корпуса молодыми кадрами. Она решается – мы видим всё больше молодых судей, в том числе на матчах РПЛ. Понятно, что это требует времени, обновить состав судей за несколько лет нереально, и свои «шишки» молодые арбитры должны набить, хотя всем клубам хотелось бы, чтобы это происходило не в их матчах. Другой момент – физическая форма арбитров.

Сейчас в вопросах физики требования к судьям намного выше, чем раньше, поэтому их кондиции постоянно замеряются и учитываются при назначениях, об этом мы постоянно говорим. Третий момент – качество судейства в последних матчах, психологическое состояние арбитров. Да, мы не объявляем об отстранениях, но всегда можно проследить хронологию назначений судей после игр, в которых были допущены ошибки. Все эти моменты разъясняются клубам и их руководителям, с которыми мы общаемся на постоянной основе.

Что касается публичных разъяснений по каждому из назначений, то это, например, противоречит международной практике ФИФА и УЕФА, которые принимают решения о выборе судей на тот или иной матч, в том числе исходя из непубличных сведений о потенциальных конфликтах интересов. Мы также находимся на постоянной связи с коллегами из департамента защиты игры и иными достоверными источниками информации, которые могут не рекомендовать назначать того или иного судью или группу судей на матч какого-то клуба. Это не значит, что судьёй допущены этические нарушения, речь может идти именно об исключительно потенциальном конфликте интересов. Даже если его вероятность крайне мала, это тот случай, когда лучше перестраховаться. Публикация таких сведений может очень осложнить и повлиять на эффективность работы коллег из ДЗИ (департамент защиты игры. — Прим. «Чемпионата»).

— Разъяснения по назначениям – лишь одно из озвученных предложений клубов в части открытости судей. Звучала, например, идея публикации судейского рейтинга, других инструментов, которые помогут повысить прозрачность в вопросах судейства.

— Ещё раз скажу, что мы всегда готовы обсудить любые конструктивные предложения. Если мы говорим про открытость судей, то посмотрите, насколько она выросла по сравнению с периодом за пять, а тем более за 10 лет назад. По-моему, такой открытости в вопросах судейства не было никогда. Мы публикуем видео с разъяснениями по всем спорным моментам, судьи во время игры объявляют решения после просмотра VAR, мы регулярно общаемся с журналистами, комментаторами, клубами. Понятно, что нет предела совершенству, но называть нас приверженцами закрытости было бы абсурдно. Я уверен, что люди, работающие в нашем футболе, понимают, что отсутствие рейтинга судей после каждого тура – точно не наша первостепенная проблема и не способ сделать работу судей эффективнее.