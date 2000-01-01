Роналду обновил рекорд по числу побед со сборной
Португалия разгромила Польшу (5:1) в Лиге наций. Благодаря этому Криштиану стал рекордсменом по числу побед со сборной! Кого же обошёл португалец?
3-е место — Икер Касильяс
На счету вратаря 121 победа в 167 встречах за сборную Испании.
2-е место — Серхио Рамос
Защитник выиграл 131 из 180 матчей с «Фурия Роха».
1-е место — Криштиану Роналду
На счету форварда 132 победы в 215 встречах за сборную Португалии.
Роналду обновил рекорд по числу побед со сборной
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