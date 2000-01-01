Какие клубы в топ-5 лигах больше доверяют молодёжи
В последнее время тинейджеры стали всё чаще выходить на поле в топ-лигах. А какие команды из главных чемпионатов Европы больше всех доверяют юным игрокам?
5-е место — «РБ Лейпциг»
В Бундеслиге «красные быки» выпускают на поле четверых футболистов до 19 лет. Суммарно эти парни отыграли 1243 минуты.
4-е место — «Монако»
В Лиге 1 за монегасков играют пятеро тинейджеров. Вместе они провели на поле 1468 минут.
3-е место — «ПСЖ»
В Париже в Лиге 1 выпускают на поле шестерых футболистов U19. Суммарно эти парни отыграли 1807 минут.
2-е место — «Реймс»
В Лиге 1 за красно-белых играют шестеро тинейджеров. Вместе они провели на поле 1867 минут.
1-е место — «Барселона»
В Ла Лиге каталонцы выпускают на поле пятерых футболистов до 19 лет. Суммарно юноши отыграли 2621 минуту.
Какие команды в топ-5 лигах больше доверяют молодёжи?
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