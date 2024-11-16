«Думал, это я виноват в катастрофе «Шапекоэнсе». Честный тренер Брунея после 0:11 в России

Главный тренер сборной Брунея не выглядел подавленным после разгромного поражения от сборной России (0:11). 58-летний Винисиус Эутропио пришёл на пресс-конференцию и даже в какой-то момент пошутил про камбэк – если Станислав Агкацев пропустил бы единственный удар в створ при счёте 9:0. Тот самый – с центра поля.

А ещё до начала пресс-конференции бразилец спросил у меня, как зовут владельца «Краснодара». Когда стартовало официальное общение с журналистами, тренер первым же делом пожелал здоровья Сергею Галицкому и только потом заговорил о самой игре. Правда, переводчик опустил эти слова – в СМИ они не попали. Поэтому, встретившись с Эутропио в отеле, мы начали интервью именно с темы о владельце «Краснодара».

«Хотелось пожелать Галицкому здоровья и передать слова поддержки»

– Почему в начале пресс-конференции вы упомянули Галицкого?

– Мне настолько понравился стадион, что в день матча я рассказал об этом Гильерме. Он ответил, что арена входит в число пяти лучших в мире среди футбольных. Вообще, я работал в клубах с классной инфраструктурой. У «Атлетико Паранаэнсе» 10 полей и два отеля, но «Краснодар» всё равно впечатлил. Гильерме рассказал мне про молодой клуб и про бизнесмена, который вложил много денег в футбол, преобразовав всё. Мне сказали, что этот человек болен.

– Вроде последнее время он чувствует себя лучше, но многие всё равно стараются обходить эту тему.

– Нас так приняли, что мне хотелось пожелать ему здоровья. Просто передать ему слова поддержки и благодарности.

– А какие слова сказали команде после 0:11?

– Я и своих футболистов поблагодарил. У нас абсолютно другая реальность. В чемпионате Брунея лишь пять команд, которые проводят ежедневные тренировки. Девять команд не занимаются.

Россия — Бруней Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

– Но вы вызываете футболистов не только из местной лиги?

– Есть ДПММ – команда из чемпионата Сингапура. Это, по сути, базовый клуб для сборной Брунея. Но я не был уверен, получится ли вызвать оттуда игроков на этот сбор. Так что за неделю до их приезда я собрал 20 футболистов из чемпионата Брунея. Семь дней мне хватило, чтобы определиться, кто из них останется, а кого имеет смысл отпустить. Потом уже подъехали игроки из ДПММ, и получился микс. Эту группу мы тренировали, чтобы она смогла закончить матч со сборной России.

– А могла не закончить?

– Нужно понимать, что игроки сборной Брунея не играют на таком уровне интенсивности. У кого-то ноги сводило от нагрузок. Я очень переживал, что наши футболисты не смогут отыграть весь матч. Смотрел прошлую встречу сборной – нескольким футболистам потребовалась замена из-за спазмов. А тут такой быстрый соперник, как Россия! Нам пришлось менять тренировки, заниматься именно выносливостью. Я счастлив, что парни показали желание и обошлись без вынужденных замен – никто не травмировался. Наш футбол далёк от того, что хотим видеть, но это только начало.

«Попросил показать мне и базу «Краснодара»

– Как получилось, что вы вообще возглавили сборную Брунея?

– У меня было собеседование. Мне предложили выстроить концепцию развития футбола и обучения тренеров в стране. Я 15 лет в CBF (Бразильская конфедерация футбола. – Прим. «Чемпионата») преподавал на тренерскую лицензию Pro (наивысшая категория. – Прим. «Чемпионата»). Я много лет был помощником Альберто Паррейры. Когда он вернулся в Бразилию, то взял одного человека – меня. Для бразильцев это как для британцев, если бы Алекс Фергюсон сказал: «Я хочу работать с ним».

Президент Федерации футбола Брунея хотел выстроить систему, похожую на бразильскую. Контракт я подписал лишь на три месяца – до 20 декабря. Уже организовал курс для тренеров юношеских команд. В следующем месяце проведу лекции для тренеров профессиональных клубов. В проекте заложено, что лекции станут постоянными. Я открываю дорогу для бразильских тренеров в этом регионе.

– А бразильских игроков реально натурализовать для сборной Брунея?

– Страна весьма закрытая, в этом плане тяжело. Я сказал президенту, что из быстрых решений может быть только два – либо брать ДПММ как базовый клуб сборной, либо ориентироваться на игроков из чемпионата Брунея. Хотя я бы предпочёл и дальше смешивать эти два подхода.

Россия — Бруней Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

– Насколько опыт матча со сборной России вам пригодится?

– Я попросил Петра Толстикова (помощник гендиректора «Краснодара» по международным вопросам. – Прим. «Чемпионата») показать инфраструктуру «Краснодара». На базе жила сборная России, и я, конечно, не хотел никому мешать. Но поскольку она съехала, мне было бы полезно посмотреть. Я изучаю, как это устроено в разных командах. В «Атлетико Паранаэнсе» я разработал всю методологию, и клуб воспитал Жадсона, Фернандиньо, Гильерме, Нету, который этим летом перешёл в «Арсенал»… Десятки известных футболистов.

– Современная методология может сильно отличаться?

– Важно постоянно развиваться, пробовать новое.

– Например?

– Мы выбрали день в месяце, когда футболисты одной позиции занимались вместе. То есть правые защитники всех возрастов с 11 до 20 лет. Пробовали, чтобы занимались вместе только полузащитники. Мы ломали парадигмы и создавали новые условия для футболистов. На базе у нас был не только футбол, но и баскетбол, волейбол, плавание, театр, кино… Мы начали ещё 23 года назад, а сейчас у «Паранаэнсе» лучшая академия в Бразилии. Нужно двигаться дальше, а тут возможность увидеть «Краснодар», который в топ-5 по условиям в мире, а то и вообще лучший.

«Хотел бы поблагодарить Карпина: его команда проявила уважение»

– Вернёмся к матчу. Насколько тяжело добирались из отеля до стадиона в день игры?

– У нашего автобуса была машина сопровождения, но без выделенных полос. Я заранее спрашивал, как это будет выглядеть, потому что в Бразилии тоже проблема с пробками – в Сан-Паулу, в Рио, в Белу-Оризонти. Мне говорили, что всё будет хорошо. В пути я спрашивал водителя: « А мы точно успеваем на стадион?». Только спустя время включилась сирена и нас вывели на встречную полосу. И благодаря этому мы приехали вовремя – за 75 минут до игры.

– Эпизод, когда игрок сборной Брунея пробил с центра поля – это ваша установка?

– Нет, это идея игроков. Мы успели натренировать крайне мало игровых решений. В основном – кто куда бежит открываться. Такое тяжело наигрывать, потому что до поездки в Россию у меня не было ни одного дня, чтобы в команде было 20 футболистов. Обычно 12-13 человек. В Краснодар прилетели 23 футболиста, но они собрались лишь за день до 25-часового перелёта, а в России мы оказались за два дня до игры.

– Вам удалось пообщаться с тренером сборной России?

– Нет, но игра его сборной мне понравилась. Я хотел бы поблагодарить Валерия Карпина, потому что его команда проявила к нам уважение на поле.

– Она же вас разгромила, не сбавив темп даже после 5:0.

– Об этом и речь. Футболисты сборной России не стали перебарщивать с финтами, когда игра была сделана. Ваша команда играла профессионально, прессинговала, нацеливалась на ворота, а не сбавляла темп, не чудила – это и есть уважение к сопернику. Для меня это важно. Если бы сборная России остановилась после пяти мячей – это было бы не по-футбольному.

Россия — Бруней Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

– Сколько игроков основы не было у Брунея? На этот счёт была разная информация.

– Четырёх. Двух фланговых защитников, одного полузащитника и вратаря, который женился.

– С ними в составе счёт был бы другим?

– Думаю, да. Это футболисты, которые лучше адаптированы. И с ними у меня было бы время для тренировок перед поездкой в Россию. Мне кажется, счёт был бы другим. Понятно, что Россия всё равно победила бы, но мы меньше пропустили бы, чуть больше владели бы мячом.

– Российский спорт сейчас находится в изоляции. У сборной Брунея была дискуссия, ехать в Краснодар или нет?

– Когда я возглавил сборную, президент футбольной федерации сказал мне, что предстоит игра со сборной России. Ни в какой момент у меня не было опасений из-за безопасности. Присутствовала уверенность в людях, которые отвечали за это и со стороны Брунея, и со стороны России. Дело даже не в полиции, а просто в корректности футбольного праздника. Я бы не смешивал политику со спортом, который направлен на здоровье и развлечение людей.

Россия — Бруней Фото: Михаил Апенькин, «Чемпионат»

«Трагедия «Шапекоэнсе»? Я собрал весь тот состав»

– Можете представить, что однажды будете тренировать в России?

– Я бы хотел поработать в России. Люди, с которыми я общался, хорошо отзываются о вашей стране. В том числе Гильерме. Я и сам сейчас кое-что увидел – тут высокий уровень. Со своей стороны, я уже работал на ЧМ-2010 в штабе Паррейры, был в двух финалах Кубка Либертадорес, возглавлял «Флуминенсе», «Атлетико Паранаэнсе» и другие большие клубы. Работал в «Боливаре», который входит в City Football Group.

– До или после того, как самолёт с командой разбился?

– И до, и после. Я собрал весь тот состав. Команда из последней лиги добралась до чемпионата Бразилии. У клуба не было денег – я взял 20 игроков, которые находились в третьем или четвёртом резервном составе клубов чемпионата Бразилии. Тренировались, тренировались, тренировались и дошли с этими футболистами до финала Кубка Южной Америки (второй континентальный турнир после Кубка Либертадорес – наподобие Лиги Европы. – Прим. «Чемпионата»).

Я ушёл из команды перед катастрофой. Мне казалось, что это я виноват в трагедии. Месяц не выходил из дома. Вернулся в «Шапекоэнсе», чтобы пересобрать клуб. Спасибо другим командам, которые поделились с нами футболистами. Мы ездили на матч с «Барселоной» и японским «Урава Редс», который стал чемпионом азиатской Лиги чемпионов. Играли с «Ромой» и встретились с папой римским Франциском.

– Что ему сказали?

– Просто подарил футбольный мяч.